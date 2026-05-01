De: Elisa Tîrgovățu 01/05/2026 | 15:17
BANCUL ZILEI | Șeful își sună noul angajat, chiar de 1 Mai: "Ioane!"

Suntem în plină minivacanță, iar atmosfera de relaxare și voie bună se simte peste tot. Tocmai de aceea, CANCAN.RO vine cu un moment de destindere pentru cititori, aducând în prim-plan un banc amuzant menit să aducă zâmbete și bună dispoziție.

Șeful își sună noul angajat, chiar de 1 Mai:
– Ioane, ai trecut interviul de angajare.
– Foarte bine, șefu’!
– Am decis să îți dau 4.000 de lei pe lună, începând de acum. Și, peste 3 luni, îți fac salariul 6.000 de lei. Când poți să începi?
– Șefu’, pot să încep pe data de 1 august.

Alte bancuri amuzante

Polițistul și cuplul din parcare

Un polițist patrula noaptea într-un binecunoscut loc pentru parking. Vede un cuplu într-o mașină, cu luminile aprinse.
Când se apropie, observă că bărbatul era pe locul șoferului citind o revistă, iar tânăra, pe bancheta din spate, croșeta. Șocat de situația asta surprinzătoare, polițaiul se apropie de mașină și bate în geam.
Tânărul dă fereastra jos:
– Da, domnule polițist.
– Ce faceți voi aici?
– Nu-i evident? Eu citesc o revistă…
Arătând către tânăra femeie, polițaiul zice:
– Bine, bine, dar ea?
Tânărul răspunde:
– Cred că își croșetează un pulover…
Polițistul e bulversat total. Un tânăr cuplu în mașină la ora asta și nimic in materie de tandreturi!
– Câți ani ai tinere?
– 25…
– Dar ea, ce vârstă are ?
Tânărul se uită la ceas și zice:
– Va avea 18… în 30 de minute!

Maria și Ion din Ardeal

Undeva-n Ardeal.
Maria furioasă foc, urlă la Ion:
– Noa, ni, mă, ni la el, pruncu’ nost’ mere în excursie și și-o pus în rucsac un litru de palincă! Noa zâ-i și tu ceva!
– Dragu’ nost’, îți ajunge, puiule?

Ion și preotul

Ion se duce la biserică, iar preotul îl întreabă:
– Ioane, tu ții post?
– Da, părinte.
– Înseamnă că nu mănânci carne.
– Nu, părinte.
– Dar lactate mănânci?
– Nici lactate nu mănânc, atât cât ține postul.
– Auzi, dar de băut bei?
– Cum să beau?! Vinul roșu… sângele Domnului… Nu se poate, că e post.
– Măi, Ioane, dar nevasta o iubești seara?
– O iubesc părinte, că sunt tânăr.
– Păi, tu ții regim alimentar, nu ții post…

CITEȘTE ȘI: BANC | Doi îndrăgostiți se plimbă prin parc

BANC | Femeia și lampa lui Aladdin

Iți recomandăm
Bancul de 1 Mai | Interviu de angajare
Bancuri
Bancul de 1 Mai | Interviu de angajare
BANC | „Bulă, tu de ce sărbătorești 1 Mai, dacă ești șomer?”
Bancuri
BANC | „Bulă, tu de ce sărbătorești 1 Mai, dacă ești șomer?”
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
Mediafax
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada...
În plin război cu PSD, lui Bolojan i s-au proiectat filme cu Grindeanu și Ciolacu. La ce a fost nevoit să se uite
Gandul.ro
În plin război cu PSD, lui Bolojan i s-au proiectat filme cu Grindeanu...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani,...
Imagini din timpul atacului de la Dineul Corespondenților: filmarea a fost publicată
Adevarul
Imagini din timpul atacului de la Dineul Corespondenților: filmarea a fost publicată
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Tentativă de asasinat asupra prințeselor Amalia și Alexia, dejucată în Olanda
Mediafax
Tentativă de asasinat asupra prințeselor Amalia și Alexia, dejucată în Olanda
Parteneri
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă....
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Mihaela Rădulescu, foc și pară pe părinții lui Felix Baumgartner. Refuză să-i dea ultimul cadou pe care vedeta l-a primit de la el
Click.ro
Mihaela Rădulescu, foc și pară pe părinții lui Felix Baumgartner. Refuză să-i dea ultimul cadou...
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire la denumire
Digi 24
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire...
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Telefoanele Samsung din gama Galaxy S27 ar putea avea un plasament diferit pentru camere. Care ar fi motivul pentru o asemenea modificare
go4it.ro
Telefoanele Samsung din gama Galaxy S27 ar putea avea un plasament diferit pentru camere. Care...
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
În plin război cu PSD, lui Bolojan i s-au proiectat filme cu Grindeanu și Ciolacu. La ce a fost nevoit să se uite
Gandul.ro
În plin război cu PSD, lui Bolojan i s-au proiectat filme cu Grindeanu și Ciolacu....
Bancul de 1 Mai | Interviu de angajare
Bancul de 1 Mai | Interviu de angajare
Cum arată epava Evangelia de la Costinești. Imagini cu ambarcațiunea care datează de secolul trecut
Cum arată epava Evangelia de la Costinești. Imagini cu ambarcațiunea care datează de secolul trecut
Cel mai tare test psihologic | Alege una dintre cele 2 canapele și vei afla dacă ești IISP sau IIRC
Cel mai tare test psihologic | Alege una dintre cele 2 canapele și vei afla dacă ești IISP sau IIRC
Ioana și Ilie Năstase nu au ajuns la niciun acord! Motivul pentru care avocatul fostului tenismen a ...
Ioana și Ilie Năstase nu au ajuns la niciun acord! Motivul pentru care avocatul fostului tenismen a cerut amânarea divorțului: „Am fost uimită când am aflat”
Răzvan Kovacs a recunoscut. I-a fost sau nu infidel Emei Oprișan
Răzvan Kovacs a recunoscut. I-a fost sau nu infidel Emei Oprișan
Nicoleta Luciu a făcut anunțul despre căsnicia ei cu Zsolt Csergo: „După 20 de ani..”
Nicoleta Luciu a făcut anunțul despre căsnicia ei cu Zsolt Csergo: „După 20 de ani..”
Vezi toate știrile