BANCUL ZILEI | Șeful își sună noul angajat, chiar de 1 Mai: „Ioane!”

Suntem în plină minivacanță, iar atmosfera de relaxare și voie bună se simte peste tot. Tocmai de aceea, CANCAN.RO vine cu un moment de destindere pentru cititori, aducând în prim-plan un banc amuzant menit să aducă zâmbete și bună dispoziție.

Șeful își sună noul angajat, chiar de 1 Mai:

– Ioane, ai trecut interviul de angajare.

– Foarte bine, șefu’!

– Am decis să îți dau 4.000 de lei pe lună, începând de acum. Și, peste 3 luni, îți fac salariul 6.000 de lei. Când poți să începi?

– Șefu’, pot să încep pe data de 1 august.

Alte bancuri amuzante

Polițistul și cuplul din parcare

Un polițist patrula noaptea într-un binecunoscut loc pentru parking. Vede un cuplu într-o mașină, cu luminile aprinse.

Când se apropie, observă că bărbatul era pe locul șoferului citind o revistă, iar tânăra, pe bancheta din spate, croșeta. Șocat de situația asta surprinzătoare, polițaiul se apropie de mașină și bate în geam.

Tânărul dă fereastra jos:

– Da, domnule polițist.

– Ce faceți voi aici?

– Nu-i evident? Eu citesc o revistă…

Arătând către tânăra femeie, polițaiul zice:

– Bine, bine, dar ea?

Tânărul răspunde:

– Cred că își croșetează un pulover…

Polițistul e bulversat total. Un tânăr cuplu în mașină la ora asta și nimic in materie de tandreturi!

– Câți ani ai tinere?

– 25…

– Dar ea, ce vârstă are ?

Tânărul se uită la ceas și zice:

– Va avea 18… în 30 de minute!

Maria și Ion din Ardeal

Undeva-n Ardeal.

Maria furioasă foc, urlă la Ion:

– Noa, ni, mă, ni la el, pruncu’ nost’ mere în excursie și și-o pus în rucsac un litru de palincă! Noa zâ-i și tu ceva!

– Dragu’ nost’, îți ajunge, puiule?

Ion și preotul

Ion se duce la biserică, iar preotul îl întreabă:

– Ioane, tu ții post?

– Da, părinte.

– Înseamnă că nu mănânci carne.

– Nu, părinte.

– Dar lactate mănânci?

– Nici lactate nu mănânc, atât cât ține postul.

– Auzi, dar de băut bei?

– Cum să beau?! Vinul roșu… sângele Domnului… Nu se poate, că e post.

– Măi, Ioane, dar nevasta o iubești seara?

– O iubesc părinte, că sunt tânăr.

– Păi, tu ții regim alimentar, nu ții post…

