BANCUL ZILEI | Șeful își sună noul angajat, chiar de 1 Mai: „Ioane!”

Suntem în plină minivacanță, iar atmosfera de relaxare și voie bună se simte peste tot. Tocmai de aceea, CANCAN.RO vine cu un moment de destindere pentru cititori, aducând în prim-plan un banc amuzant menit să aducă zâmbete și bună dispoziție.
Șeful își sună noul angajat, chiar de 1 Mai:
– Ioane, ai trecut interviul de angajare.
– Foarte bine, șefu’!
– Am decis să îți dau 4.000 de lei pe lună, începând de acum. Și, peste 3 luni, îți fac salariul 6.000 de lei. Când poți să începi?
– Șefu’, pot să încep pe data de 1 august.
Un polițist patrula noaptea într-un binecunoscut loc pentru parking. Vede un cuplu într-o mașină, cu luminile aprinse.
Când se apropie, observă că bărbatul era pe locul șoferului citind o revistă, iar tânăra, pe bancheta din spate, croșeta. Șocat de situația asta surprinzătoare, polițaiul se apropie de mașină și bate în geam.
Tânărul dă fereastra jos:
– Da, domnule polițist.
– Ce faceți voi aici?
– Nu-i evident? Eu citesc o revistă…
Arătând către tânăra femeie, polițaiul zice:
– Bine, bine, dar ea?
Tânărul răspunde:
– Cred că își croșetează un pulover…
Polițistul e bulversat total. Un tânăr cuplu în mașină la ora asta și nimic in materie de tandreturi!
– Câți ani ai tinere?
– 25…
– Dar ea, ce vârstă are ?
Tânărul se uită la ceas și zice:
– Va avea 18… în 30 de minute!
Undeva-n Ardeal.
Maria furioasă foc, urlă la Ion:
– Noa, ni, mă, ni la el, pruncu’ nost’ mere în excursie și și-o pus în rucsac un litru de palincă! Noa zâ-i și tu ceva!
– Dragu’ nost’, îți ajunge, puiule?
Ion se duce la biserică, iar preotul îl întreabă:
– Ioane, tu ții post?
– Da, părinte.
– Înseamnă că nu mănânci carne.
– Nu, părinte.
– Dar lactate mănânci?
– Nici lactate nu mănânc, atât cât ține postul.
– Auzi, dar de băut bei?
– Cum să beau?! Vinul roșu… sângele Domnului… Nu se poate, că e post.
– Măi, Ioane, dar nevasta o iubești seara?
– O iubesc părinte, că sunt tânăr.
– Păi, tu ții regim alimentar, nu ții post…
