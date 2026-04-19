BANC | Femeia și lampa lui Aladdin

O femeie găsește lampa lui Aladdin. Imediat o freacă și, ca de obicei, un spiriduș iese din ea. Femeia se uită la el și își exprimă dorințele…
-Vreau ca soțul să mă privească doar pe mine…
-Eu să fiu unica din viața lui…
-Să ia micul dejun, să mâncăm și să dormim mereu împreună…
-Când se ridică, să fiu primul lucru pe care îl apucă…
-Să nu mă lase niciodată singură, nici când merg la baie…
-Să călătorească întotdeauna cu mine…
-Dacă mă pierde, să dispere și să-mi spună cât de mult îmi duce lipsa…
-Să nu mă lase niciodată-n pace și să mă ia oriunde cu el…
Și spiridușul a transformat-o într-un telefon mobil.
Paradoxul patului
Te întinzi în pat să te odihnești… adormi!
Te pui în pat să citești o carte… adormi!
Te pui în pat să vizionezi un film… adormi!
Te pui în pat să te culci… stai treaz!
Spovedania
-Părinte, mi-am înșelat bărbatul. Ce pot face să dobândesc iertarea?
-Mănâncă o lămâie, nu te pot spovedi cu așa o față mulțumită!
Cifra 69
– Ce reprezintă 6,9?
– Un lucru bun stricat de o virgulă!
Polițistul și cuplul din parcare
Un polițist patrula noaptea într-un binecunoscut loc pentru parking. Vede un cuplu într-o mașină, cu luminile aprinse.
Când se apropie, observă că bărbatul era pe locul șoferului citind o revistă, iar tânăra, pe bancheta din spate, croșeta. Șocat de situația asta surprinzătoare, polițaiul se apropie de mașină și bate în geam.
Tânărul dă fereastra jos:
– Da, domnule polițist.
– Ce faceți voi aici?
– Nu-i evident? Eu citesc o revistă…
Arătând către tânăra femeie, polițaiul zice:
– Bine, bine, dar ea?
Tânărul răspunde:
– Cred că își croșetează un pulover…
Polițistul e bulversat total. Un tânăr cuplu în mașină la ora asta și nimic in materie de tandreturi!
– Câți ani ai tinere?
– 25…
– Dar ea, ce vârstă are ?
Tânărul se uită la ceas și zice:
– Va avea 18… în 30 de minute!
