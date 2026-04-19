Acasă » Bancuri » BANC | Femeia și lampa lui Aladdin

De: Denisa Crăciun 19/04/2026 | 17:28
Este final de săptămână, iar cel mai bun mod de a petrece ziua este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești o zi întreagă.

O femeie găsește lampa lui Aladdin. Imediat o freacă și, ca de obicei, un spiriduș iese din ea. Femeia se uită la el și își exprimă dorințele…

-Vreau ca soțul să mă privească doar pe mine…

-Eu să fiu unica din viața lui…

-Să ia micul dejun, să mâncăm și să dormim mereu împreună…

-Când se ridică, să fiu primul lucru pe care îl apucă…

-Să nu mă lase niciodată singură, nici când merg la baie…

-Să călătorească întotdeauna cu mine…

-Dacă mă pierde, să dispere și să-mi spună cât de mult îmi duce lipsa…

-Să nu mă lase niciodată-n pace și să mă ia oriunde cu el…

Și spiridușul a transformat-o într-un telefon mobil.

Alte bancuri haioase

Paradoxul patului

Te întinzi în pat să te odihnești… adormi!

Te pui în pat să citești o carte… adormi!

Te pui în pat să vizionezi un film… adormi!

Te pui în pat să te culci… stai treaz!

Spovedania

-Părinte, mi-am înșelat bărbatul. Ce pot face să dobândesc iertarea?

-Mănâncă o lămâie, nu te pot spovedi cu așa o față mulțumită!

Cifra 69

– Ce reprezintă 6,9?
– Un lucru bun stricat de o virgulă!

Polițistul și cuplul din parcare
Un polițist patrula noaptea într-un binecunoscut loc pentru parking. Vede un cuplu într-o mașină, cu luminile aprinse.
Când se apropie, observă că bărbatul era pe locul șoferului citind o revistă, iar tânăra, pe bancheta din spate, croșeta. Șocat de situația asta surprinzătoare, polițaiul se apropie de mașină și bate în geam.
Tânărul dă fereastra jos:
– Da, domnule polițist.
– Ce faceți voi aici?
– Nu-i evident? Eu citesc o revistă…
Arătând către tânăra femeie, polițaiul zice:
– Bine, bine, dar ea?
Tânărul răspunde:
– Cred că își croșetează un pulover…
Polițistul e bulversat total. Un tânăr cuplu în mașină la ora asta și nimic in materie de tandreturi!
– Câți ani ai tinere?
– 25…
– Dar ea, ce vârstă are ?
Tânărul se uită la ceas și zice:
– Va avea 18… în 30 de minute!

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
România, lovită de un val de aer rece. Ploi, lapoviță și ninsori: ”Temperaturile vor coborî sub 0 grade”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 20 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Accident grav în Călărași! Un șofer a încurcat accelerația cu frâna și a intrat într-un grup de persoane
Imagine rară cu Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner. Nimic nu prevestea războiul
Cine este și cu ce se ocupă soțul Andreei Marinescu. Știrista de la Pro TV și Adi Titulescu sunt căsătoriți de 8 ani
Amedeea a fost dată dispărută pe 3 aprilie 2026. Ireal unde a fost găsită 15 zile mai târziu
Vezi toate știrile