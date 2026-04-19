BANC | Bulă și copilul din flori

Bulă este unul dintre cele mai cunoscute personaje din folclorul românesc care reușește să ne amuze de fiecare dată. Bancurile de mai jos te vor face să râzi în hohote și îți vor schimba starea în bine.

– Bună ziua. Cu Bulă aș dori!

– Sunt soția lui, spuneți-mi, vă rog, ce să îi transmit!

– Spuneți-i că o să păstrez copilul.

– Păstrează-l liniștită, tânără doamnă, că și el crește copilul vecinului Vasile și nu se mai laudă atâta…

Alte bancuri amuzante

Bulă la ora de dirigenție

– Numim hoț pe cel care ia proprietatea altuia, explică profesorul.

– Bulă, tu nu ești atent, se pare!

– Ba da, domnule profesor chiar sunt.

– Atunci spune-mi, ce aș fi eu dacă ți-aș scoate din buzunar 10 RON?

– Vrăjitor, domnule profesor, asta ați fi.

Bulă și noua lui iubită, pe o bancă, în parc. Tânăra îi spune:

– Bulă, deși suntem de doar două săptămâni împreună, eu am gânduri serioase cu tine.

– Și eu, draga mea..

– Când o să ne căsătorim, o să avem doi copii: un băiat și o fată.

– Dar de unde știi tu, draga mea?

– Pentru că amândoi sunt la țară, la mama.

Bulă are bicicletă nouă:

Într-o zi vine la mama lui fericit:

— Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

— Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec câteva zile iar vine Bulă la mama lui:

— Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără picioare!

— Bravo, Bulă. Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec alte câteva zile, iar vine Bulă:

— Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără dinți.

Bulă ajunge în armată. În prima zi, sergentul îi aliniază pe toți:

– Soldați! La mine disciplina e sfântă! Dacă spun „noapte”, e noapte! Dacă spun „zi”, e zi! Ați înțeles?!

Toți:

– Să trăiți!

Bulă ridică mâna:

– Să trăiți, am o întrebare!

Sergentul, nervos:

– Ce vrei, mă?!

– Dacă spuneți „noapte” și eu dorm, iar dumneavoastră spuneți „zi”, trebuie să mă trezesc sau pot să termin noaptea?

Sergentul îl fixează:

– Cum te numești, soldat?!

– Bulă, să trăiți!

– Bulă, tu ori o să ajungi general… ori o să stai aici până la pensie!

CITȘTE ȘI: Bancul de weekend | „Părinte, mi-am înșelat bărbatul”

Bancul sfârșitului de săptămână | Paradoxul patului