BANC | Bulă merge la restaurant cu o păpușă gonflabilă

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de joi. Bulă merge la restaurant cu o păpușă gonflabil și comandă două coniacuri. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o niciodată?
Bulă merge la restaurant cu o păpușă gonflabilă. Stau la masă și vede Bulă o chelneriță:
– Două coniacuri, vă rog frumos!
– Scuzați-mă, dar bea și ea?
– N-ai să crezi, dar face si amor!
Merge Bulă la un magazin alimentar și întreabă: -Bună ziua, fiți amabilă, aveți pâine?
-Da, avem, de care doriți?
-Păi aveți de mai multe feluri? -Da, de azi, de ieri și de alaltăieri.
-Bineînțeles că doresc una de azi!
-Reveniți, vă rog, peste două zile!
Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.
-Tata e inginer, zice Gheorghe.
-Tata e mecanic, zice Ionel.
-Tata e șef, zice Bulă.
-Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.
-Are 500 de oameni sub el.
-Cu ce se ocupă deci?
-Taie iarbă-n cimitir.
Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui.
– Este în regulă, știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există niciun motiv ca asta să ne ruineze relația.
– Oh, ce bine, îți mulțumesc! Nu știu ce a fost în capul meu de am făcut asta.
– Bubulino, tu să taci! Nu vorbeam cu tine.
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