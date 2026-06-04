BANC | Bulă merge la restaurant cu o păpușă gonflabilă

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de joi. Bulă merge la restaurant cu o păpușă gonflabil și comandă două coniacuri. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o niciodată?

Bulă merge la restaurant cu o păpușă gonflabilă. Stau la masă și vede Bulă o chelneriță:

– Două coniacuri, vă rog frumos!

– Scuzați-mă, dar bea și ea?

– N-ai să crezi, dar face si amor!

Alte bancuri amuzante

Merge Bulă la un magazin alimentar și întreabă: -Bună ziua, fiți amabilă, aveți pâine?

-Da, avem, de care doriți?

-Păi aveți de mai multe feluri? -Da, de azi, de ieri și de alaltăieri.

-Bineînțeles că doresc una de azi!

-Reveniți, vă rog, peste două zile!

Ce meserie au părinții voștri?

Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.

-Tata e inginer, zice Gheorghe.

-Tata e mecanic, zice Ionel.

-Tata e șef, zice Bulă.

-Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.

-Are 500 de oameni sub el.

-Cu ce se ocupă deci?

-Taie iarbă-n cimitir.

Bulă o prinde pe Bubulina în pat cu amantul

Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui.

– Este în regulă, știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există niciun motiv ca asta să ne ruineze relația.

– Oh, ce bine, îți mulțumesc! Nu știu ce a fost în capul meu de am făcut asta.

– Bubulino, tu să taci! Nu vorbeam cu tine.

BANCUL ZILEI | Vecinii mi-au reproșat că îi deranjez dimineața

BANC | Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui