Lovitură pentru șoferii care merg în Grecia! Amendă de 350 de euro și permis suspendat pentru un gest făcut de mulți la volan

Grecia înăsprește regulile de circulație, iar una dintre prevederile care îi poate surprinde pe mulți șoferi vizează staționarea cu motorul pornit în tuneluri. Potrivit noului Cod Rutier elen, conducătorii auto care nu opresc motorul în timpul unei opriri prelungite în astfel de zone riscă sancțiuni severe.

Autoritățile au introdus această măsură pentru a reduce poluarea și pentru a limita riscurile generate de acumularea gazelor de eșapament în spațiile închise. Tunelurile sunt considerate zone sensibile din acest punct de vedere, iar funcționarea inutilă a motoarelor poate afecta calitatea aerului și siguranța participanților la trafic.

Lovitură pentru șoferii care merg în Grecia

Șoferii care încalcă această regulă pot primi o amendă de 350 de euro. Pe lângă sancțiunea financiară, legea prevede și suspendarea permisului de conducere, precum și reținerea documentelor vehiculului pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura se aplică în cazul în care automobilul rămâne staționat în tunel, iar motorul continuă să funcționeze fără un motiv justificat.

Noile prevederi fac parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri prin care Grecia încearcă să reducă impactul traficului asupra mediului și să crească nivelul de siguranță rutieră, în special în zonele unde ventilația este limitată.

Pe lângă aspectele legate de legislație, specialiștii din domeniul auto atrag atenția că funcționarea îndelungată a motorului la ralanti nu este benefică nici pentru autovehicul. Deși mulți șoferi consideră că este mai bine să lase motorul pornit atunci când așteaptă câteva minute, realitatea este diferită.

Atunci când motorul funcționează fără ca mașina să fie în mișcare, arderea combustibilului nu se realizează în aceleași condiții ca în timpul rulării. În timp, acest lucru poate favoriza formarea unor depuneri în interiorul motorului și pe componente importante ale sistemului de evacuare.

Printre piesele care pot fi afectate se numără catalizatorul și filtrul de particule, elemente esențiale pentru reducerea emisiilor poluante. Acumularea reziduurilor poate duce la funcționarea mai puțin eficientă a acestora și, în unele cazuri, la apariția unor defecțiuni costisitoare.

Funcționarea prelungită la ralanti poate influența și calitatea uleiului de motor. În anumite situații, lubrifiantul își poate pierde mai repede proprietățile, ceea ce poate impune schimbarea acestuia înainte de intervalul recomandat de producător.

Există și un mit răspândit printre șoferi potrivit căruia oprirea și repornirea motorului ar consuma mai mult combustibil decât menținerea acestuia pornit. În practică, acest lucru este valabil doar pentru opriri foarte scurte.

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