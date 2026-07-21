Petiția pentru excluderea Argentinei de la Campionatul Mondial aproape a doborât un record Guinness. Milioane de oameni au semnat-o în doar câteva zile

Petiția online prin care se cere excluderea permanentă a Argentinei de la Cupa Mondială a fost închisă după ce a adunat peste 23 de milioane de semnături, devenind una dintre cele mai semnate petiții din istorie și apropiindu-se de un record Guinness.

Potrivit Euronews, inițiativa intitulată „Argentina Out” a strâns 23.316.108 semnături din peste 170 de țări în mai puțin de o săptămână. Organizatorii solicită ca Argentina să fie exclusă definitiv din competiție, acuzând FIFA și arbitrii că au favorizat naționala lui Lionel Messi pe parcursul turneului.

Petiția s-a încheiat la mai puțin de un milion de semnături de recordul Guinness pentru cea mai semnată petiție din lume, deținut de campania Jubilee 2000, care a adunat 24.319.181 de semnături în favoarea anulării datoriilor celor mai sărace state ale lumii.

În mesajul publicat după închiderea campaniei, inițiatorii au scris: „Peste 23 de milioane de oameni din 170 de țări au semnat această petiție în mai puțin de o săptămână. FIFA ne-a ignorat, dar Spania ne-a făcut dreptate. Mulțumim, Spania”.

FIFA investighează incidentele de după finala dintre Spania și Argentina

Valul de nemulțumire a fost alimentat de mai multe controverse din timpul Campionatului Mondial, inclusiv acuzații de arbitraj favorabil Argentinei și incidentele produse după finala pierdută în fața Spaniei. FIFA a confirmat deja că investighează scenele petrecute la finalul meciului, inclusiv altercațiile dintre jucători și comportamentul unor membri ai delegației Argentinei.

Finala Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina a fost marcată de mai multe incidente atât în timpul meciului, cât și după fluierul final. Argentina a încheiat partida în inferioritate numerică, după ce Enzo Fernández a fost eliminat în prelungiri în urma unui fault dur.

După încheierea meciului, tensiunile au continuat pe teren, unde mai mulți jucători ai celor două echipe au fost implicați în îmbrânceli și schimburi de replici, fiind nevoie de intervenția colegilor și a oficialilor pentru calmarea situației.

Un alt moment care a stârnit numeroase reacții a avut loc în timpul festivității de premiere. Mai mulți fotbaliști ai Argentinei au fost surprinși întorcând spatele în timp ce jucătorii Spaniei ridicau trofeul Cupei Mondiale, imaginile devenind virale și fiind criticate de foști jucători și comentatori, care au catalogat gestul drept lipsit de fair-play.

Deși petiția a devenit una dintre cele mai populare din istorie, aceasta nu are caracter obligatoriu și nu poate determina FIFA să adopte măsuri disciplinare împotriva Argentinei. Eventualele sancțiuni vor depinde exclusiv de ancheta desfășurată de forul internațional.

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