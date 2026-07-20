Cine este Ferran Torres, atacantul care a adus victoria la CM 2026. Povestea eroului Spaniei

Ferran Torres a devenit personajul central al finalei Campionatului Mondial după golul marcat în minutul 106, o execuție care a adus Spaniei al doilea titlu suprem din istorie.

Intrat de pe bancă într-un turneu în care fusese intens criticat, atacantul Barcelonei a transformat presiunea într-un moment decisiv, reușind să-l învingă pe Emiliano Martínez cu un șut cronometrat la 102 kilometri pe oră.

„Golul acesta aparține celor 47 de milioane de oameni, nu mie. E o eliberare uriașă”, a spus Ferran Torres după meci.

Atacantul Barcelonei care a scris istorie în minutul 106

Spania a câștigat finala cu Argentina printr-un 1-0 obținut în prelungiri, iar faza golului a pornit de la o centrare a lui Pedro Porro, continuată inteligent de Nico Williams. Torres a reacționat primul și a trimis mingea în poartă, reeditând performanța lui Andrés Iniesta din 2010, când ibericii cucereau primul lor titlu mondial. Pentru atacant, reușita a venit după un turneu frustrant, cu bare lovite în meciurile cu Capul Verde și Uruguay și un gol anulat împotriva Arabiei Saudite.

Fotbalistul a explicat că presiunea acumulată în competiție a fost uriașă, iar golul din finală i-a oferit sentimentul unei eliberări.

„A fost o eliberare uriașă. Am fost foarte criticat”, a declarat el, subliniind că succesul aparține întregii echipe și tuturor suporterilor.

Pedro Porro a completat imaginea momentului, afirmând:

„Mulți oameni au fost nedrepți cu el, dar are o mentalitate extraordinară, continuă să muncească, iar viața l-a răsplătit”.

Născut pe 29 februarie 2000 în Foios, Ferran Torres a început fotbalul în sală înainte de a fi remarcat de Valencia la doar șapte ani. A debutat la prima echipă la 17 ani și a adunat 97 de meciuri, nouă goluri și o Cupă a Regelui. Transferul la Manchester City din 2020 l-a adus sub comanda lui Pep Guardiola, care l-a folosit atât ca extremă, cât și ca atacant central. În Anglia a câștigat Premier League și Cupa Ligii, marcând 11 goluri în primul sezon.

Cine este, de fapt, Ferran Torres

Barcelona l-a transferat în 2021 pentru aproximativ 55 de milioane de euro, într-o perioadă complicată pentru club. Deși nu a fost mereu titular, polivalența sa l-a transformat într-un jucător util. Sub Hansi Flick, Torres a avut cel mai bun sezon al carierei, cu 19 goluri în toate competițiile și un rol decisiv în câștigarea Cupei Regelui, fiind desemnat cel mai bun jucător al finalei cu Real Madrid.

La națională, Ferran Torres a debutat în 2020, marcând primul gol contra Ucrainei. A devenit cunoscut la nivel european după hat-trick-ul reușit împotriva Germaniei în Liga Națiunilor. A participat la Euro 2021, Mondialul din Qatar și Euro 2024, acumulând 64 de selecții și 25 de goluri.

Viața personală a fotbalistului a atras atenția presei după relația cu Sira Martínez, fiica lui Luis Enrique. Cei doi au fost împreună din 2021 până în 2023, perioadă în care povestea lor a fost intens urmărită, mai ales în timpul Cupei Mondiale din Qatar, când Luis Enrique era selecționerul Spaniei.

Porecla „El Tiburón” (n.r – „Rechinul”) a apărut în perioada în care Torres se confrunta cu presiune psihologică și lipsă de constanță. Atacantul a povestit că ajunsese într-o „groapă fără fund” și că devenise obsedat de numărul golurilor marcate, motiv pentru care a apelat la un psiholog. Rechinul a devenit simbolul său de forță mentală și perseverență, iar celebrarea cu mâinile la urechi sugerează ignorarea criticilor.

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