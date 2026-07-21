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A câștigat 9 milioane de lire la loterie, dar premiul i-a distrus viața. Povestea tragică a bărbatului care a murit cinci ani mai târziu

De: Paul Hangerli 21/07/2026 | 06:30
A câștigat 9 milioane de lire la loterie, dar premiul i-a distrus viața. Povestea tragică a bărbatului care a murit cinci ani mai târziu
Câștigul de la loto i-a adus moartea, sursa-colaj CANCAN.RO
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Keith Gough, un fost brutar din comitatul britanic Shropshire, a devenit peste noapte milionar după ce a câștigat marele premiu la Loteria Națională a Marii Britanii în 2005. Deși jackpotul de 9 milioane de lire sterline părea împlinirea unui vis, bărbatul avea să spună câțiva ani mai târziu că banii i-au distrus viața. A murit în 2010 pe 20 iulie, la doar 58 de ani, după o perioadă marcată de alcool, probleme personale și pierderi financiare.

De la brutar la milionar peste noapte

Înainte de a câștiga marele premiu, Keith Gough ducea o viață obișnuită. Lucra ca brutar și locuia împreună cu soția sa, Louise, cu care era căsătorit de 25 de ani, într-o casă semidecomandată din Bridgnorth, evaluată la aproximativ 160.000 de lire sterline.

În iunie 2005, viața lui s-a schimbat radical, după ce a câștigat jackpotul de 9 milioane de lire sterline la Loteria Națională. La acel moment, Keith mărturisea că îi era greu să creadă ce i se întâmplase.

„Trebuie să mă ciupesc ca să cred că este adevărat. Niciodată nu mi s-a împlinit vreun vis până acum și acum presupun că nu mai trebuie să am niciun vis”, declara el imediat după câștig.

„Loteria mi-a distrus viața”

Entuziasmul nu a durat însă mult. La doar câțiva ani după ce a devenit milionar, Keith Gough susținea că premiul i-a adus mai multe probleme decât bucurii.

„Viața mea era minunată. Dar loteria a distrus totul. La ce bun să ai bani dacă te trimit în fiecare seară la culcare plângând?”, spunea el.

Dezamăgirea era atât de mare încât ajunsese să îi sfătuiască pe ceilalți să nu joace.

„Acum, când văd pe cineva intrând într-o agenție loto, îl sfătuiesc să nu cumpere un bilet.”

Averea a fost cheltuită pe lux și distracții

După câștigarea premiului, Keith și-a dat demisia de la brutărie și nu a mai fost nevoit să muncească. Fără rutina zilnică, a recunoscut că s-a plictisit și a început să cheltuiască fără măsură.

A cumpărat o lojă VIP pe stadionul echipei Aston Villa, în valoare de aproximativ 350.000 de lire sterline, cai de curse, un automobil BMW de lux și multe alte bunuri costisitoare.

Într-un interviu acordat în 2009, cu un an înainte de moarte, el explica modul în care viața i s-a schimbat.

„Fără o rutină în viața mea am început să cheltuiesc, să cheltuiesc și iar să cheltuiesc. În cele din urmă m-am plictisit. Înainte de câștig beam doar câte un pahar de vin la masă. Eram un om popular, dar mi-am îndepărtat toți prietenii. Nu mai am încredere în nimeni.”

Divorț, alcool și o fraudă de 700.000 de lire

Între timp, căsnicia lui s-a destrămat. După divorțul din 2007, Keith s-a mutat într-o locuință închiriată, evaluată la un milion de lire sterline, în Cheshire, unde avea chiar și șofer și grădinar, pentru care plătea salarii totale de aproximativ 40.000 de lire anual. În urma separării, fosta sa soție i-a oferit încă 1,5 milioane de lire sterline.

Consumul excesiv de alcool l-a determinat să se interneze într-o clinică de dezintoxicare. Acolo l-a cunoscut pe James Prince, un escroc condamnat, care l-a convins să investească în afaceri fictive.

Keith a pierdut astfel aproximativ 700.000 de lire sterline, iar James Prince a fost condamnat ulterior la trei ani și patru luni de închisoare pentru înșelăciune.

În timpul procesului, instanța a aflat că Gough fusese o victimă „ușoară și vulnerabilă”, iar escrocul îl vizase tocmai din această cauză.

A murit la doar 58 de ani

La numai cinci ani după câștigarea jackpotului, Keith Gough a murit la vârsta de 58 de ani.

Presa britanică relata la acea vreme că problemele provocate de consumul excesiv de alcool și stresul acumulat i-au afectat grav sănătatea și ar fi contribuit la un infarct fatal.

Prietenul său, consilierul local Les Winwood, a declarat după moartea acestuia:

„Știa că făcuse greșeli cu banii, dar nu a devenit niciodată un om amar. Era un om extraordinar și avea foarte mulți prieteni.”

John Homer, proprietarul agenției de unde Keith cumpărase biletul câștigător, a avut aceeași concluzie.

„Era un om plin de viață, un tip extraordinar, iar lipsa lui va fi simțită. Poate părea ciudat, dar câștigarea banilor a fost probabil cel mai rău lucru care i se putea întâmpla. Este foarte trist. Ar fi trebuit să îl facă foarte fericit, însă nu a reușit să se bucure de ei. Nu te-ai fi așteptat ca o asemenea poveste să se termine cu atâta suferință.”

A lăsat în urmă aproape 800.000 de lire sterline

Deși mulți au crezut că și-a risipit complet averea, testamentul său a arătat că Keith Gough a lăsat în urmă bunuri și active în valoare de aproape 800.000 de lire sterline, o sumă considerabilă, dar departe de cele 9 milioane de lire care îi schimbaseră destinul în urmă cu doar câțiva ani.

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