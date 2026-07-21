Andreea Ibacka, la capătul puterilor după divorțul de Cabral. Abia acum a recunoscut: „Faptul că sunt discretă nu anulează suferința”

De când Andreea și Cabral Ibacka au confirmat că au pus capăt căsniciei care a durat 15 ani, fanii au încercat să afle cum reușesc cei doi să treacă peste una dintre cele mai dificile perioade din viața lor. Dacă, până acum, Andreea a preferat să păstreze tăcerea și să nu transforme despărțirea într-un subiect public, actrița a făcut, în sfârșit, mărturisiri care au emoționat pe toată lumea.

Din fotografiile și clipurile pe care le postează în mediul online pare că totul este în regulă, însă realitatea este cu totul alta. Vedeta a recunoscut că suferă, doar că a ales să își trăiască durerea departe de ochii curioșilor. În această perioadă, cea mai mare grijă a ei rămâne creșterea celor doi copii, Namiko și Tiago, dar și proiectele profesionale pe care încearcă să le ducă mai departe.

Andreea, devastată după divorțul de Cabral Ibacka

Andreea a spus că nu și-a dorit niciodată să își expună viața personală pentru a atrage atenția și că preferă să își vindece rănile în liniște, alături de familie și de prieteni.

„Social media nu este ora mea de terapie. Faptul că sunt discretă cu viața personală este o opțiune, nu anulează suferința. Aleg eleganța în locul spectacolului. Prefer demnitatea în locul explicațiilor publice. Rănile se vindecă alături de ai mei. Nu îmi doresc să apar pe prima pagină a presei în urma unui divorț, acest “minut de celebritate” nu se regăsește printre opțiunile mele.

Există și altele, bazate pe ceea ce mă definește ca om și artist. Mă știți de atâția ani, aceasta a fost dintotdeauna direcția. Am colaborări în curs, responsabilități și cheltuieli. Și sunt încrezătoare că voi nu judecați superficial fiecare postare. Promit să revin cu lucruri extraordinare în plan profesional. Vă mulțumesc pentru susținere, feedback și recomandări!”, a transmis Andreea Ibacka.

Mesajul vine la scurt timp după ce și Cabral a povestit despre schimbările pe care le-a adus divorțul în viața lui. Deși fiecare încearcă să își găsească echilibrul, este evident că separarea a fost un moment extrem de greu pentru amândoi.

Refugiul actriței în cea mai grea perioadă

În încercarea de a-și recăpăta echilibrul, Andreea s-a refugiat în sport, o activitate care a ajutat-o să își păstreze atât forma fizică, cât și starea de spirit. Fosta actriță a spus că antrenamentele au devenit o prioritate și că nu mai lasă loc scuzelor atunci când vine vorba despre timpul dedicat ei.

„Eu n-am slăbit spectaculos, n-am avut niciodată multe kilograme. Diferența vine acum din antrenamentele constante. Mușchii schimbă postura, felul în care se așază hainele pe corp, energia și, mai ales, încrederea cu care le port. De câteva luni îmi programez antrenamentul (sală sau pilates) printre primele lucruri din agendă. Dacă îl las „când am timp”, nu-mi rămâne niciodată”, a mai spus vedeta.

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