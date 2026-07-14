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Cum a fost surprinsă Andreea Ibacka după divorț pe plajă în Mamaia. În timp ce Cabral își trăiește viața de burlac, fosta soție are alte priorități

De: Adrian Vâlceanu 14/07/2026 | 05:50
Cum a fost surprinsă Andreea Ibacka după divorț pe plajă în Mamaia. În timp ce Cabral își trăiește viața de burlac, fosta soție are alte priorități
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Despărțirea lui Cabral Ibacka de soția sa, Andreea, a produs rumoare în societate. Finalul acestui cuplu longeviv din peisajul monden a fost relatat de CANCAN.RO cu toți pașii săi. Existau deja zvonuri, iar ele în cele din urmă s-au concretizat și cei doi au decis să meargă pe căi separate. Evident, prioritatea principală sunt copiii lor, fetița Namiko și băiețelul Tiago.

Andreea Ibacka a refuzat ca divorțul de Cabral să devină o catastrofă în viața ei și a încercat să rămână la fel de dinamică și de implicată în viața familiei. CANCAN.RO a suprins-o împreună cu gașca (plus fetița ei, Namiko), pe plaja privată a unui luxos hotel din Mamaia Nord, la Nyota, situat la doar doi pași de Loft și Nuba. Totuși, e puțin probabil ca această apropiere s-o fi interesat pe Andreea Ibacka, pentru că acele cluburi se pare că i-au revenit la partaj lui Cabral, care face „casting” la greu pe-acolo, cu concretizări relatate amplu de CANCAN.RO, precum cea de AICI, unde a dus o șatenă la cameră după un sărut pasional în Loft.

Cât despre Andreea, nici vorbă de asemenea escapade. Aparent, ea face exact opusul, dedicându-se copiilor și sejururilor clasice, cu prietenii la șezlong. Exact în aceste ipostaze a fost surprinsă acum, cu gașca și Namiko, care o urmează cuminte peste tot. „Copilăria lor se întâmplă acum. O singură dată”, scria Andreea Ibacka, pe Instagram, cu ceva timp în urmă. Se subînțelege și un mic reproș la adresa fostului soț, care după divorț nu mai e atât de prezent.

Andreea nu pare în apele ei, cum e și normal după un divorț. Chiar dacă existau zvonuri și persoane din cercurile mai apropiate declarau că despărțirea n-a fost tocmai o surpriză, divorțul rămâne un episod care traumatizează într-o anumită măsură. Apropo de traume, Andreea are o vânătaie pe coapsa stângă, dar într-o casă cu doi copii de patru și șapte ani lucrurile acestea sunt cât se poate de firești și nu pot fi asociate cu situația din prezent a fostului cuplu Andreea-Cabral.

La un moment dat Andreea rămâne furată de gânduri

Andreea Ibacka are câteva clipe în care se vede că s-a detașat de restul găștii și a rămas singură cu gândurile ei. Momentul nu durează, pentru că în gașcă se întâmplă mereu ceva și trebuie să fie pe fază. La un moment dat în imagini se observă că fosta soție a lui Cabral are o discuție mai „de taină” cu unul dintre bărbații din grup, însă pare ceva pasager, nicidecum o confidență serioasă. Ce contează este grupul, gașca.

Bărbatul cu care Andreea are o discuție aparte

Se vede că Andreea s-a înconjurat cu prietenii pe post de ajutor psihologic, ca să treacă mai ușor peste această perioadă și mai ales să nu asocieze despărțirea cu singurătatea, cum se întâmplă adesea. În schimb, Cabral nu pare să aibă asemenea probleme, el e pe going-out constant!

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