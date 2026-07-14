Trucul care a ajutat-o pe Oana Radu să dea jos 10 kilograme într-o lună. Ce face în fiecare dimineață

Oana Radu continuă să își surprindă admiratorii prin schimbările spectaculoase pe care le face. Artista, cunoscută pentru determinarea de care a dat dovadă în procesul de transformare personală, a reușit să slăbească semnificativ de-a lungul timpului. Cu toate acestea, vedeta spune că evoluția sa nu s-a încheiat și că își continuă drumul către obiectivele pe care și le-a propus.

Artista le-a arătat încă o dată urmăritorilor săi că voința și consecvența pot duce la rezultate spectaculoase. Cântăreața a reușit să facă o schimbare vizibilă într-un timp scurt, iar transformarea sa a venit ca o surpriză pentru cei care credeau că vedeta nu mai poate reveni la forma dorită.

Oana Radu a slăbit 10 kilograme în doar o lună

După ce a trecut printr-o nouă etapă marcată de schimbări ale greutății, despre care a vorbit deschis de-a lungul timpului, Oana Radu a ales să înceapă un nou capitol. Artista și-a propus o schimbare completă și a revenit la un proces de transformare prin care urmărește să își recapete forma dorită.

Prin multă disciplină și consecvență, Oana Radu a reușit să obțină o schimbare vizibilă într-un timp scurt. Artista a dezvăluit că a pierdut 10 kilograme într-o singură lună, rezultat care reflectă eforturile depuse în această nouă etapă a transformării sale.

Schimbarea a fost remarcată rapid de cei care o urmăresc pe Oana Radu, după ce artista a publicat mai multe imagini și videoclipuri recente. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar fanii i-au transmis numeroase mesaje de susținere și au fost curioși să afle detalii despre transformarea ei.

Vedeta a vorbit deschis despre acest parcurs și a precizat că, deși progresul este deja vizibil și reprezintă o sursă de bucurie pentru ea, drumul către obiectivul final este încă în desfășurare.

„Am slăbit zece kilograme într-o lună, mai am de slăbit vreo 20. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar rochia asta îmi venea foarte mulată. Era foarte strânsă, iar acum e largă. Nu foarte largă, dar oricum…’, a declarat Oana Radu, pe TikTok.

Ce a făcut artista pentru a pierde kilogramele în plus

Transformarea Oanei Radu nu a venit în urma unor soluții rapide sau a unor metode miraculoase, ci este rezultatul unui proces bazat pe disciplină, consecvență și respectarea unor obiceiuri bine stabilite.

Artista a făcut schimbări importante în alimentație, renunțând la alimentele pe care le considera obstacole în procesul de slăbire, precum produsele de patiserie, mâncarea de tip fast-food și zahărul. În primele etape, a ales să limiteze și consumul de fructe cu indice glicemic ridicat.

Planul său alimentar a fost construit în principal în jurul proteinelor slabe, precum carnea de pui, curcanul, peștele și ouăle, alături de legume verzi.

„Pe stomacul gol, dimineața, apă caldă cu lămâie, pudră de orz verde și colagen. Apoi, micul dejun: am avut două ouă fierte, salată și pâine integrală. Lipsesc grăsimile, nu am avut avocado. După care, cafeluță. Beau 2-3 pe zi. Toate negre, simple, fără lapte, fără zahăr. La două-trei ore prânzul: piept de pui la grătar, salată verde, sparanghel și castraveciori murați. Acestea sunt suplimentele pe care le iau în fiecare zi. Încerc să beau 2-3 litri de apă pe zi’, a spus Oana Radu.

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