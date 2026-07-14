Actrița de la Hollywood pe care fanii nu au mai recunoscut-o și i-au dat zeci de comentarii: „Nu mi-am făcut nimic la față!”

Taraji P. Henson a fost ținta unor mii de comentarii după ce a publicat imagini cu noul ei look, în care este aproape de nerecunoscut. Celebra actriță din serialul „Empire” a răspuns tuturor speculațiilor privind aspectul său fizic. Vezi cum arată acum!

Taraji P. Henson este de nerecunoscut

În ultimele săptămâni, actrița a publicat mai multe imagini cu noul ei look pe Instagram. Aspectul ei a stârnit numeroase reacții din partea fanilor, care susțin că e schimbată mult și o acuză că și-ar fi făcut operații estetice.

Taraji P. Henson a postat o serie de poze realizate cu ocazia meciului echipei New York Knicks. A purtat o ținută din denim, alcătuită dintr-o jachetă cu guler supradimensionat, blugi largi, cizme din denim și bijuterii strălucitoare, completate de o coafură scurtă, cu bucle.

„BIG @nyknicks ENERGY. Aseară am ieșit îmbrăcată complet în denim și diamante. A fost un moment special. Ce meci!”, a scris actrița în descrierea fotografiilor.

Fanii susțin că Taraji e schimbată total

O parte dintre imagini au fost făcute în timpul meciului, iar altele într-o altă locație. Tocmai aceste fotografii au atras atenția urmăritorilor, care au susținut că actrița „nu este ea”.

„Prima fotografie…”, a scris un utilizator, sugerând că aspectul ei este schimbat. „Stai puțin…”, a comentat altcineva. „Ceva pare diferit”, a remarcat un al treilea internaut.

După ce a fost asaltată, actrița din serialul „Empire” a ținut să le răspundă cârcotașilor care fac acuzații la adresa ei. Aceasta susține că are un program mult prea încărcat pentru a-și face intervenții estetice.

„Mă terminați cu prostiile astea. Nu mi-am făcut absolut nimic la față. Joc pe Broadway! Fac teatru live. Când, exact, aș avea timp să mă operez? Opriți-vă cu nebunia asta. Serios”, a scris actrița.

Secretul aspectului tânăr al lui Taraji P. Henson

În urmă cu câteva săptămâni, vedeta de la Hollywood a vorbit despre aspectul ei fizic în cadrul unui interviu acordat CNN. Aceasta și-a dezvăluit secretele chipului tânăr și lipsit de imperfecțiuni, sfătuind femeile să aibă mai multă grijă de ele.

„Beți multă apă, demachiați-vă întotdeauna înainte de culcare, hidratați-vă pielea, mai ales atunci când călătoriți cu avionul, aveți grijă de păr, în special de linia părului, și odihniți-vă suficient. Eu prefer prevenția în materie de frumusețe. Cu cât am mai multă grijă de mine acum, cu atât sper să am mai puține probleme pe viitor”, a declarat actrița.

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