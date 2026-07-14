Zodia care începe un tratament nou pentru o problemă cronică, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Va descoperi soluții mai eficiente”

Cristina Demetrescu vine cu vești importante pentru nativii unei zodii în săptămâna 13-19 iulie. Perioada este marcată de Luna Nouă în Rac, care se formează pe 14 iulie, în timp ce Mercur se află în mișcare retrogradă, un context astrologic ce poate aduce schimbări, răsturnări de situație și decizii cu impact pe termen lung.

Potrivit previziunilor făcute de astrologă, Vărsătorii sunt printre cei mai avantajați nativi în această perioadă. Ei pot descoperi soluții noi pentru probleme de sănătate care îi preocupă de mult timp și, în același timp, pot primi vești încurajatoare în plan profesional. Deși schimbările nu vor avea loc peste noapte, există șanse reale ca lucrurile să înceapă să se așeze în favoarea lor.

Cristina Demetrescu vine cu vești bune!

În ceea ce privește sănătatea, Cristina Demetrescu a spus că pot apărea tratamente noi și variante mai eficiente pentru afecțiunile cronice. Mai mult, unele simptome care le-au creat disconfort o perioadă îndelungată ar putea începe să dispară treptat.

În plan profesional, Vărsătorii pot intra în atenția unui angajator sau pot primi o ofertă de muncă. Totuși, ocuparea efectivă a postului nu va avea loc imediat, deoarece totul depinde de încheierea contractului unei alte persoane. Astroloaga a explicat exact la ce ar trebui să se aștepte acești nativi.

„Vărsătorii pot începe un tratament nou pentru o problemă cronică și vor descoperi soluții mai eficiente decât cele folosite până acum. De această dată, calculele ies în avantajul lor. În plan profesional apar promisiuni de angajare, însă ocuparea efectivă a postului va avea loc abia după încheierea contractului unei alte persoane”, a spus astroloaga.

O perioadă favorabilă pentru Vărsători

Se pare că nativii Vărsător au motive să privească cu optimism perioada următoare. Chiar dacă rezultatele nu vor apărea instantaneu, direcția este una favorabilă atât în ceea ce privește sănătatea, cât și cariera.

Răbdarea va juca un rol esențial, mai ales în plan profesional, unde anumite situații trebuie să se încheie înainte ca noua oportunitate să devină realitate. În schimb, în privința sănătății, perspectivele sunt încurajatoare, iar noile variante de tratament ar putea aduce îmbunătățiri importante pentru cei care se confruntă de mult timp cu probleme cronice.

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