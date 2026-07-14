Test IQ | Găsește cele 5 diferențe dintre aceste două imagini. Geniile o fac în 21 de secunde!

Chiar dacă săptămâna este abia la început, este momentul perfect pentru un exercițiu care să vă pună mintea la treabă. De aceea, CANCAN.RO vă propune o provocare menită să testeze atât atenția la detalii, cât și rapiditatea de reacție.

În imaginea prezentată se află două desene aproape identice, în care o pasăre stă așezată pe o creangă. La prima vedere par la fel, însă între ele sunt ascunse cinci diferențe. Misiunea voastră este să le descoperiți pe toate în mai puțin de 30 de secunde. Credeți că reușiți? Priviți cu atenție și puneți-vă spiritul de observație la încercare!

Jocurile de tip „Găsește diferențele” sunt printre cele mai apreciate exerciții pentru antrenarea atenției și a spiritului de observație. Participanții trebuie să compare două imagini aproape identice și să identifice toate detaliile care le deosebesc.

Aceste provocări pot fi rezolvate atât individual, cât și alături de familie sau prieteni, fiind potrivite pentru persoane de toate vârstele. Pe lângă faptul că sunt o modalitate plăcută de petrecere a timpului liber, ele contribuie și la dezvoltarea concentrării și a capacității de analiză.

Diferențele pot fi foarte bine ascunse și pot consta în modificări de culoare, formă, dimensiune sau poziție, ori în apariția sau dispariția unor elemente din imagine. Tocmai aceste detalii transformă provocarea într-un excelent exercițiu pentru memorie, atenție și agilitate mentală.

Găsește cele 5 diferențe în 21 de secunde

Această provocare de tip „Găsește diferențele” prezintă două imagini aproape identice cu o pasăre așezată pe o creangă de copac. Deși la prima vedere cele două imagini par complet la fel, există mici detalii care le deosebesc. Între cele două fotografii sunt ascunse cinci diferențe.

Testează-ți acum capacitatea de observație!

Potrivit unor studii, rezolvarea regulată a puzzle-urilor de tip „Găsește diferențele” poate contribui la îmbunătățirea concentrării, a atenției și a agilității mentale.

Cei care reușesc să identifice toate deosebirile dintre cele două imagini în timpul alocat sunt considerați persoane cu o atenție sporită la detalii și cu abilități excelente de observație.

Unele diferențe pot fi observate cu ușurință, însă câteva dintre ele sunt ascunse foarte subtil și necesită o privire atentă pentru a fi descoperite.

Grăbiți-vă! Timpul se scurge.

Ați reușit să găsiți deja una sau două diferențe?

Foarte bine, sunteți pe drumul cel bun! Încercați să le identificați pe toate înainte ca timpul să expire. Trei… doi… unu… Și…Timpul s-a terminat.

Ați reușit să găsiți toate diferențele? Dacă da, înseamnă că aveți un spirit de observație excelent și o atenție deosebită la detalii.

Cei care nu au reușit să descopere toate diferențele în intervalul stabilit pot continua să exerseze pentru a-și îmbunătăți atenția și viteza de analiză. Acum, verifică soluția prezentată mai jos.

Rezolvare

Imaginea de mai jos evidențiază diferențele dintre cele două fotografii.

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