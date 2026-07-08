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TEST IQ | Câinele, pisica și iepurele: Cât cântăresc împreună?

De: David Ioan 08/07/2026 | 16:51
TEST IQ | Câinele, pisica și iepurele: Cât cântăresc împreună?
TEST IQ | Câinele, pisica și iepurele: Cât cântăresc împreună?
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Dragă cititorule, CANCAN.RO îți propune astăzi o provocare de inteligență menită să‑ți testeze la maximum atenția și abilitățile analitice.

Poți determina greutatea combinată a unui câine, a unei pisici și a unui iepure? Dacă te consideri isteț și cu simț de observație, acest exerciţiu este făcut pentru tine.

Câinele, pisica și iepurele

Provocarea este clară: folosește indiciile din imagine pentru a afla greutatea totală a celor trei animale.

Imaginea îți oferă trei informații esențiale: iepurele și pisica au împreună 10 kg, câinele și iepurele cântăresc 20 kg, iar câinele și pisica ajung la 24 kg.

Cât cântăresc împreună?

Tot ce trebuie să faci este să privești atent, să compari cifrele și să calculezi greutatea totală a câinelui, pisicii și iepurelui. Ai reușit să găsești răspunsul în timpul alocat sau încă îți pui la lucru logica? Pentru cei care încă încearcă să resolve provocarea, iată soluţia.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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