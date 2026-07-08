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Doliu în politică! Doina Drețcanu, fost deputat PSD, a murit

De: Emanuela Cristescu 08/07/2026 | 17:12
Doliu în politică! Doina Drețcanu, fost deputat PSD, a murit
Fosta deputată PSD Doina Micșunica Drețcanu s-a stins din viață. Colegii din partid sunt devastați
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Este doliu în lumea politică din România, după ce Doina Micșunica Drețcanu, fost deputat PSD și una dintre figurile cunoscute ale organizației social-democrate din Botoșani, s-a stins din viață. Vestea tristă a fost confirmată de reprezentanții PSD Botoșani, care au transmis un mesaj emoționant în memoria celei care a reprezentat județul în Parlament timp de două mandate.

Dispariția fostului parlamentar a întristat colegii și apropiații, iar organizația județeană a ținut să îi aducă un ultim omagiu, amintind implicarea sa în viața publică și contribuția pe care a avut-o de-a lungul anilor în administrația și politica locală.

Doina Micșunica Drețcanu s-a stins din viață

Social-democrații au transmis condoleanțe familiei și au povestit despre moștenirea lăsată de Doina Micșunica Drețcanu. Ei au spus că fosta deputată a fost un exemplu pentru ceilalți și că și-a dedicat viața comunității.

„Doina Micșunica Drețcanu, fost deputat PSD Botoșani în perioada 2000-2008, a trecut la cele veșnice. În aceste clipe de adâncă durere, cuvintele par neputincioase în fața golului lăsat de plecarea unui om care a dedicat ani buni din viață comunității și județului nostru.

Va rămâne mereu în amintirea noastră prin munca depusă și prin urmele lăsate în viața administrativă și politică a județului. Organizația Județeană PSD Botoșani transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, în aceste momente de grea încercare. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, au precizat oficialii social-democrați.

Două mandate în Camera Deputaților

Doina Micșunica Drețcanu a făcut parte din Camera Deputaților timp de aproape opt ani. Primul său mandat a început în 2001, după ce l-a înlocuit pe Costică Macaleți, care a renunțat la funcție pentru a prelua postul de prefect al județului Botoșani.

Ulterior, la alegerile parlamentare din 2004, aceasta a fost aleasă din nou deputat pe listele PSD, continuând să reprezinte județul până în anul 2008. De-a lungul activității sale politice, Doina Micșunica Drețcanu a fost implicată în proiecte dedicate comunității botoșănene, iar numele său a rămas legat de organizația social-democrată din județ.

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