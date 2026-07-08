Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: ”Este o premieră!”

S-a aflat ce note au obținut copiii vedetelor la Bacalaureat! Dan Helciug, Tavi Colen, Anca Serea și Mircea Badea au stat cu sufletul la gură până la publicarea rezultatelor. Se pare că așteptarea a meritat și că tinerii chiar s-au descurcat de minune.

Mesajele de felicitare au apărut imediat pe rețelele sociale, iar mândria părinților a fost imposibil de ascuns. Printre tinerii care au atras atenția se numără Luca, fiul lui Dan Helciug. Adolescentul a încheiat examenul maturității cu media 8,68, iar performanța este cu atât mai apreciată cu cât s-a pregătit singur, fără profesori particulari.

Ce notă a luat fiul lui Dan Helciug la Bacalaureat

Mama lui, Elena Helciug, a dezvăluit că fiul său a terminat liceul cu media generală 9,55 și își dorește să urmeze Academia de Studii Economice, la specializarea Relații Internaționale. În paralel, pasiunea pentru muzică și design vestimentar rămâne la fel de importantă pentru el.

„Am scăpat și de stresul ăsta, Luca a obținut la Bacalaureat media 8,68, intră unde vrea el la facultate, e liniștit, în această privință. Se bucură foarte tare că a luat Bacalaureatul fără meditații, doar pe studiile lui, individuale. În plus, are o medie generală de liceu bună, de 9,55. Își va depune dosarul la A.S.E, cel mai probabil la Relații internaționale. Facultatea e aproape de casă, ajunge repede. El este foarte talentat însă și la muzică, la design vestimentar, acestea sunt marile lui pasiuni”, a mărturisit Elena Helciug.

Tavi Colen, extrem de mândru de fiul său

Și în familia lui Tavi Colen a fost motiv de sărbătoare. Mario a promovat examenul maturității, iar artistul spune că rezultatul îl așază printre cei mai buni elevi din clasă. Vizibil emoționat, cântărețul i-a transmis și un mesaj despre noua etapă care îl așteaptă.

„Felicitări tuturor copiilor care au reușit la examenul de Bacalaureat! De acum, începe o altă etapă a vieții voastre. Îndemnul meu: la muncă, să reușiți să vă urmați visurile! Fiul meu de-abia acum a înțeles că o să-i fie dor de școală și că până acum doar s-a alintat cu viața. De acum începe lupta adevărată spre reușită! O să fiu lângă el, oricând, ca să-i fac calea mai ușoară, atât cât pot! A obținut fooarrteee bineee, pe podium chiar!”, a precizat artistul.

Nepoata lui Mircea Badea a obținut nota perfectă

Una dintre cele mai spectaculoase reușite îi aparține Anei, nepoata lui Mircea Badea. Tânăra a susținut Esame di Maturità, Bacalaureatul italian organizat la Liceul Italian Aldo Moro din București, și a încheiat examenul cu 100 de puncte din 100.

Rezultatul a fost făcut public chiar de bunica ei, Mariana Badea, fost profesor, care a explicat cât de rară este o asemenea performanță în sistemul italian.

„Un bacalaureat ca un examen de nota 10,00! Ana (Rontzi) a susținut în România examenul de bacalaureat italian – Esame di Maturità – care s-a desfășurat în aceleași zile și la aceleași ore ca în Italia. Ana a urmat secția de limbi străine – italiană, engleză, franceză și spaniolă (în Italia făcuse – 3 ani și jumătate – japoneză, dar aici, în România, la Liceul italian Aldo Moro, au doar spaniolă, așa că a trebuit să învețe încă o limbă străină). Ana a obținut punctaj maxim la fiecare probă, a avut, așadar, 100 de puncte, ceea ce, pentru sistemul de învățământ italian, este aproape o premieră!”, a scris Mariana Badea.

Anca Serea și-a felicitat fiica în văzul tuturor

Și Sara, fiica Ancăi Serea, a trecut cu bine peste examenul maturității. După afișarea rezultatelor, tânăra se pregătește deja pentru admiterea la facultate, iar mama ei nu și-a ascuns emoțiile.

„Au venit notele la bacalaureat! Dream Big my girl, te iubesc și-ți mulțumesc pentru rezultatele frumoase!”, a transmis Anca Serea.

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