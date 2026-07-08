Acasă » Știri » Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: ”Este o premieră!”

Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: ”Este o premieră!”

De: Emanuela Cristescu 08/07/2026 | 18:21
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: ”Este o premieră!”
Ce note au luat copiii vedetelor la Bacalaureat. „Este aproape o premieră!”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

S-a aflat ce note au obținut copiii vedetelor la Bacalaureat! Dan Helciug, Tavi Colen, Anca Serea și Mircea Badea au stat cu sufletul la gură până la publicarea rezultatelor. Se pare că așteptarea a meritat și că tinerii chiar s-au descurcat de minune.

Mesajele de felicitare au apărut imediat pe rețelele sociale, iar mândria părinților a fost imposibil de ascuns. Printre tinerii care au atras atenția se numără Luca, fiul lui Dan Helciug. Adolescentul a încheiat examenul maturității cu media 8,68, iar performanța este cu atât mai apreciată cu cât s-a pregătit singur, fără profesori particulari.

Ce notă a luat fiul lui Dan Helciug la Bacalaureat

Mama lui, Elena Helciug, a dezvăluit că fiul său a terminat liceul cu media generală 9,55 și își dorește să urmeze Academia de Studii Economice, la specializarea Relații Internaționale. În paralel, pasiunea pentru muzică și design vestimentar rămâne la fel de importantă pentru el.

„Am scăpat și de stresul ăsta, Luca a obținut la Bacalaureat media 8,68, intră unde vrea el la facultate, e liniștit, în această privință. Se bucură foarte tare că a luat Bacalaureatul fără meditații, doar pe studiile lui, individuale. În plus, are o medie generală de liceu bună, de 9,55. Își va depune dosarul la A.S.E, cel mai probabil la Relații internaționale. Facultatea e aproape de casă, ajunge repede. El este foarte talentat însă și la muzică, la design vestimentar, acestea sunt marile lui pasiuni”, a mărturisit Elena Helciug.

Ce note au luat copiii vedetelor la Bacalaureat. „Este aproape o premieră!”
Ce note au luat copiii vedetelor la Bacalaureat. „Este aproape o premieră!”

Tavi Colen, extrem de mândru de fiul său

Și în familia lui Tavi Colen a fost motiv de sărbătoare. Mario a promovat examenul maturității, iar artistul spune că rezultatul îl așază printre cei mai buni elevi din clasă. Vizibil emoționat, cântărețul i-a transmis și un mesaj despre noua etapă care îl așteaptă.

„Felicitări tuturor copiilor care au reușit la examenul de Bacalaureat! De acum, începe o altă etapă a vieții voastre. Îndemnul meu: la muncă, să reușiți să vă urmați visurile! Fiul meu de-abia acum a înțeles că o să-i fie dor de școală și că până acum doar s-a alintat cu viața. De acum începe lupta adevărată spre reușită! O să fiu lângă el, oricând, ca să-i fac calea mai ușoară, atât cât pot! A obținut fooarrteee bineee, pe podium chiar!”, a precizat artistul.

Nepoata lui Mircea Badea a obținut nota perfectă

Una dintre cele mai spectaculoase reușite îi aparține Anei, nepoata lui Mircea Badea. Tânăra a susținut Esame di Maturità, Bacalaureatul italian organizat la Liceul Italian Aldo Moro din București, și a încheiat examenul cu 100 de puncte din 100.
Rezultatul a fost făcut public chiar de bunica ei, Mariana Badea, fost profesor, care a explicat cât de rară este o asemenea performanță în sistemul italian.

Ce note au luat copiii vedetelor la Bacalaureat. „Este aproape o premieră!”
Ce note au luat copiii vedetelor la Bacalaureat. „Este aproape o premieră!”

„Un bacalaureat ca un examen de nota 10,00! Ana (Rontzi) a susținut în România examenul de bacalaureat italian – Esame di Maturità – care s-a desfășurat în aceleași zile și la aceleași ore ca în Italia. Ana a urmat secția de limbi străine – italiană, engleză, franceză și spaniolă (în Italia făcuse – 3 ani și jumătate – japoneză, dar aici, în România, la Liceul italian Aldo Moro, au doar spaniolă, așa că a trebuit să învețe încă o limbă străină).

Ana a obținut punctaj maxim la fiecare probă, a avut, așadar, 100 de puncte, ceea ce, pentru sistemul de învățământ italian, este aproape o premieră!”, a scris Mariana Badea.

Anca Serea și-a felicitat fiica în văzul tuturor

Și Sara, fiica Ancăi Serea, a trecut cu bine peste examenul maturității. După afișarea rezultatelor, tânăra se pregătește deja pentru admiterea la facultate, iar mama ei nu și-a ascuns emoțiile.

„Au venit notele la bacalaureat! Dream Big my girl, te iubesc și-ți mulțumesc pentru rezultatele frumoase!”, a transmis Anca Serea.

VEZI ȘI: Ai picat BAC-ul 2026? Ce opțiuni ai și când te poți înscrie din nou la examen
Cel mai ghinionist elev de la BAC 2026. Ce note a luat la Bacalaureat un bucureștean de la Liceul „Traian Vuia”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Soția lui Bebino s-a înscris la facultate. În ce domeniu vrea să profeseze Adriana
Știri
Soția lui Bebino s-a înscris la facultate. În ce domeniu vrea să profeseze Adriana
Codruța Filip, în lacrimi pe Instagram! Ce s-a întâmplat după ce o femeie a oprit-o pe stradă
Știri
Codruța Filip, în lacrimi pe Instagram! Ce s-a întâmplat după ce o femeie a oprit-o pe stradă
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
Mediafax
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU...
O angajată Metrorex a fost intubată după inundația de la stația Piața Victoriei 2. „A luat o bacterie. Și ministrul Miruță ar putea fi infectat”
Gandul.ro
O angajată Metrorex a fost intubată după inundația de la stația Piața Victoriei...
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO...
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a reclamat la 112. Cum a motivat respingerea
Adevarul
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a...
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”. „Este o țară bolnavă”
Digi24
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”. „Este o țară bolnavă”
Când va executa Marine Le Pen pedeapsa dacă ajunge PREȘEDINTE?
Mediafax
Când va executa Marine Le Pen pedeapsa dacă ajunge PREȘEDINTE?
Parteneri
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat...
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
Prosport.ro
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Bianca Drăgușanu nu-l iartă pe Victor Slav. Ce acuzații lansează la adresa fostului soț: „El e influencer, e în vacanță, e plecat”
Click.ro
Bianca Drăgușanu nu-l iartă pe Victor Slav. Ce acuzații lansează la adresa fostului soț: „El...
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au acum cea mai mare încredere
Digi 24
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au acum...
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor.ro
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă...
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
go4it.ro
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Descopera.ro
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Go4Games
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
O angajată Metrorex a fost intubată după inundația de la stația Piața Victoriei 2. „A luat o bacterie. Și ministrul Miruță ar putea fi infectat”
Gandul.ro
O angajată Metrorex a fost intubată după inundația de la stația Piața Victoriei 2. „A...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Soția lui Bebino s-a înscris la facultate. În ce domeniu vrea să profeseze Adriana
Soția lui Bebino s-a înscris la facultate. În ce domeniu vrea să profeseze Adriana
Codruța Filip, în lacrimi pe Instagram! Ce s-a întâmplat după ce o femeie a oprit-o pe stradă
Codruța Filip, în lacrimi pe Instagram! Ce s-a întâmplat după ce o femeie a oprit-o pe stradă
Cum arată Andreea Popescu fără niciun strop de machiaj. Rar o vezi așa!
Cum arată Andreea Popescu fără niciun strop de machiaj. Rar o vezi așa!
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 9 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 9 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Povestea fabuloasă a românului care a plecat în Africa și a devenit tată pentru 16 copii. A lăsat-o ...
Povestea fabuloasă a românului care a plecat în Africa și a devenit tată pentru 16 copii. A lăsat-o însărcinată pe verișoara soției, iar ea a vrut să-i boteze copilul
Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, s-a căsătorit! Primele imagini de la nuntă
Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, s-a căsătorit! Primele imagini de la nuntă
Vezi toate știrile