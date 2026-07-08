Cel mai ghinionist elev de la BAC 2026. Ce note a luat la Bacalaureat un bucureștean de la Liceul „Traian Vuia”

Cei care au susținut examenul de Bacalaureat în acest an au scăpat de emoții. După susținerea probelor scrise, ieri, 7 iulie, și-au aflat notele. Unii au reușit să promoveze „examenul maturității” și au acum motiv de bucurie, în timp ce alții l-au picat la limită. Ghinionul se pare că a fost lipit de un elev din București, de la Liceul „Traian Vuia”. Ce nota a luat acesta la BAC?

Ieri, 7 iulie 2026, toți elevii care au absolvit ciclul liceal și au susținut probele de BAC și-au aflat notele. În funcție de cum s-au descurcat și de media obținută, aceștia au primit calificativul „ADMIS” ori „RESPINS” sau „NEPREZENTAT” ori „ELIMINAT DIN EXAMEN”, după caz. De menționat este faptul că un candidat trebuie să obțină cel puțin nota 5.00 la fiecare probă și să aibă o medie de minimum 6 pentru a se considera că a trecut de examenul maturității.

Cel mai ghinionist elev de la BAC 2026

Elevii și-au aflat notele de la BAC, iar în timp ce pentru unii asta a fost motiv de sărbătoare, pentru alții a adus multă tristețe. În acest an, de departe cel mai ghinionist elev a fost un tânăr din București, doar 0.05 puncte l-au despărțit de promovarea examenului.

Mai exact, elevul de la Liceul „Traian Vuia” din București a reușit să ia nota 6.50 la proba de Limba și literatura română. La matematică a luat nota 6.35. Până aici totul bine, însă tânărul a „sfeclit-o” în ultima zi.

La a treia probă, la cea de anatomie, elevul avea nevoie de nota 5.15 pentru a promova. Însă, din păcate pentru el, a reușit să obțină nota 5.10. Ghinion curat, căci astfel a obținut media 5.98, prima medie sub linie de anul acesta.

Așadar, doar puțin i-a mai lipsit elevului din București pentru a promova examenul de Bacalaureat. Însă, tânărul mai are o șansă în etapa contestațiilor. Dacă nu a depus contestație ieri, 7 iulie, încă o mai poate face azi, 8 iulie, în intervalul orar 9:00 – 17:00, dar și joi, 9 iulie, în același interval orar.

În urma contestației, nota acestuia de la ultima probă ar putea crește. Rezultatele finale la BAC o să fie afișate în data de 13 iulie. Însă, dacă nici în urma contestației elevul din București nu va obține o notă de trecere, mai are o șansă în sesiunea din august a examenului.

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