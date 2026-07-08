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Pensionarii primesc o veste proastă. Pensiile nu pot fi indexate

De: Denisa Crăciun 08/07/2026 | 08:23
Pensionarii primesc o veste proastă. Pensiile nu pot fi indexate
Pensiile nu se mai indexează
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Noi vești proaste pentru pensionari. Pensiile ar putea să nu fie indexate din data de 1 ianuarie 2027, așa cum prevede legea. Principalul motiv: deficitul este greu de ținut sub control, mai ales din cauza datoriei publice care a ajuns la un procent de aproape 70%.

Pensiile ar urma să fie indexate începând cu anul viitor cu 12%. Acest lucru ar putea fi greu de realizat, conform unui studiu realizat recent de Scope Ratings. Agenția europeană de rating analizează cum evoluează solvabilitatea companiilor, a statelor și a instrumentelor financiare. Tocmai de aceea, ei spun că economia României este în acest moment într-o etapă de stagnare, ceea ce înseamnă o creștere economică de 0,2%. Pentru români se traduce prin imposibilitatea statului de a finanța sustenabil și măsuri de austeritate.

Pensiile nu pot fi indexate

Conform studiului realizat, efectele pentru cetățenii români se văd deja: pensiile și salariile nu se mai majorează. Totuși, analiștii internaționali explică cum se menține echilibrat bugetul României. Raportul Scope Rating arată că dacă pensiile ar fi fost indexate în 2025 și 2026 exista pericolul ca banii să nu mai ajungă la oameni vara aceasta.

Pe de altă parte, dacă indexarea va avea loc în data de 1 ianuarie 2027, există riscul ca țara să intre într-un blocaj financiar. Cu atât mai mult că deja datoria publică este de aproape 70%. Astfel, fiecare împrumut făcut de stat pentru a acoperi deficitele financiare va urca datoria țării la peste 70% din PIB, până în anul 2031.

Inflația și facturile mai mari

Pe lângă faptul că pensiile ar urma să nu mai fie indexate, așa cum prevede legea, statul se confruntă și cu alte probleme financiare. Inflația este destul de mare, la fel și facturile, în special cele la energie. Analiștii spun că puterea de cumpărare a scăzut semnificativ din cauză că „politica fiscală a devenit restrictivă (taxe mai mari), iar inflația s-a accelerat, reflectând parțial costurile uriașe cu energia”.

De asemenea, fondurile europene ar fi și ele în pericol. Motivul este lipsa unui guvern stabil, iar termenul limită pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR este 31 august. În cazul în care nu se remediază situația politică, riscăm să fie totul ratat.

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