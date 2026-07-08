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Amna trage un semnal de alarmă. Artista le-a transmis un îndemn important fanilor

De: Irina Vlad 08/07/2026 | 08:52
Amna trage un semnal de alarmă. Artista le-a transmis un îndemn important fanilor
Amna trage un semnal de alarmă. Artista le-a transmis un îndemn important fanilor/ sursă foto: social media
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Amna a lansat un apel public prin care își îndeamnă comunitatea de fani să încerce să prevină problemele de sănătate înainte ca acestea să apară. Artista a pus accent pe importanța prevenției medicale și grija față de persoanele din familie sau prieteni. 

Recent, Amna a transmis un mesaj public prin care își sfăuiește urmăritorii să prevină problemele de sănătate în loc să le trateze, dar și să își îndrepte atenția și grijă către cei apropiați. Mesajul artistei este un îndemn la claritate, introspecție și conștientizare, atât față de propia sănătate, cât și a celor din jur.

Amna, apel public către fani

În mesajul ei, Amna și-a sfătuit comunitatea să aleagă investigațiile de rutină înainte de apariția simptomelor sau a bolilor și să preia inițiativa când vine vorba de monitorizarea sănătății apropiaților sau a familiei. Cel mai probabil, artista a aflat recent că o persoană dragă ei se confruntă cu anumite probleme de sănătate, motiv pentru care a simțit nevoia să își facă publică propria experiență.

„Am un mesaj de transmis astăzi către voi și nu m-aș fi gândit că o să fac asta… ne trezim dimineața, totul e bine și dintr-o dată se întâmplă ceva și se schimbă cursul vieții. Oameni buni, prețuiți viața, bucurați-vă de orice clipă, fiți responsabili.

Mergeți la analize, faceți analizele și rugați și pe cei dragi de lângă voi să-și facă analizele și să fie responsabili. Iar dacă nu sunt ei, luați-i voi de mână și mergeți și ajutați-i să fie responsabili cu ei, pentru că până la urmă despre asta este vorba într-o familie.

Viața este scurtă, nu mai puneți la suflet toate prostiile. Știu că teoria o știm cu toții, dar gândiți-vă că în 10 ani de zile lucrurile pentru care noi ne necăjim acum în fiecare zi și ne consumăm nici măcar nu vor mai conta. Aveți grijă de voi. Am simțit să vă spun asta în urma unor evenimente foarte aproape de mine”, a fost mesajul Ameni.

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