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Corina Caragea a vorbit despre vacanța din Puglia. Ce i-a plăcut cel mai mult

De: Denisa Crăciun 08/07/2026 | 09:48
Corina Caragea a vorbit despre vacanța din Puglia. Ce i-a plăcut cel mai mult
Corina Caragea, despre vacanța în Puglia/ sursă foto: social media
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Corina Caragea și-a făcut bagajul și a plecat pentru câteva zile în Puglia, Italia. Prezentatoarea TV s-a așteptat la ceva inedit, însă realitatea a fost alta pentru ea. Vacanța menită să o relaxeze s-a dovedit a fi una plină de surprize neplăcute.

Prezentatoarea PRO TV a rămas surprinsă de regiunea Puglia, care are aproape 900 kilometri de coastă. Aceasta nu a fost uimită de plajele pe care le oferă, ci de prețurile mari, aglomerația infernală și de faptul că realitatea este alta față de cea din mediul online. Ea a transmis un mesaj uluitor pe rețelele de socializare, prin care povestește despre experiența sa din vacanță. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Corina Caragea, despre vacanța din Puglia

Regiunea Puglia are plaje impresionante. Totuși, bruneta a explicat că nu s-a putut bucura din plin de ele, din cauza unor probleme organizatorice. Mai mult decât atât, ea a explicat în mesajul pe care l-a transmis pe pagina sa de socializare faptul că a descoperit cu dezamăgire că unele zone erau pline de mizerie, iar aglomerația infernală și-a spus cuvântul.

Asta promite Instagramul despre Puglia. Realitatea? Sincer? Iubesc Italia indiferent cum este. Cu bune, cu mai puțin bune, în orice colț al ei. Dar, din ce în ce mai mult, sunt convinsă că îmi place cel mai mult… în extrasezon. Așa cum povesteam și după experiența din Sardinia, dacă vreți o vacanță la mare aici, recomandarea mea: veniți oricând, dar evitați iulie și august, a spus Corina Caragea.

De asemenea, prezentatoarea TV a fost nemulțumită și de prețurile mari nejustificate. Aceasta spune că aseamănă realitatea din Puglia cu un bâlci.

Eu am găsit un fel de bâlci care acoperă multe dintre acele plaje paradisiace: prețuri greu de justificat, foarte multă aglomerație, gunoaie și o căldură aproape sufocantă, a mai adăugat ea.

Corina Caragea a spus că un alt factor care a determinat-o să își dorească să încheie vacanța mai repede a fost tarif uriaș pentru șezlong. Ea a plătit nici mai mult, nici mai puțin de 70 de euro, dar nu pentru o zi întreagă.

Pentru două șezlonguri și o umbrelă am plătit 70 €, nici măcar în primul rând și nici pentru o zi întreagă. Existau și variante care ajungeau la 250 €, iar la polul opus găseai și opțiuni de aproximativ 30 €, în funcție de confort și poziționare. Indiferent de buget, un lucru este clar: trebuie să rezervi din timp. Altfel, riști să rămâi, la propriu și la figurat, cu ochii în soare. Sau pe prosop… dacă ajungi foarte devreme și accepți să stai lipit de ceilalți, a mai povestit prezentatoarea TV.

Un alt aspect pe care l-a menționat vedeta este că nu contează dacă ești pe plajă privată sau sălbatică, pentru că oricum se impun taxe.

Fie că alegi plaje amenajate sau sălbatice, parcările sunt adesea improvizate pe câmp și aproape întotdeauna cu plată. Dacă ai noroc, găseai și dușuri sau toalete – tot contra cost și nu mereu în cele mai bune condiții, a explicat Corina Caragea.

Ce a întâlnit Corina Caragea în drum spre plajă

Vedeta a continuat să povestească faptul că drumul spre plajă nu a fost tocmai ușor. În plus, de fiecare dată se întâlnea cu câte un comerciant care încerca să îi vândă diverse lucruri.

Iar unele dintre cele mai spectaculoase plaje se câștigă. Ajungi la ele după drumuri prin boscheți, ciulini, poteci abrupte și câteva minute bune de mers în soare. Odată ajuns, aproape oriunde îți întinzi prosopul, cineva va încerca să îți vândă ceva, a mai spus ea.

Cu toate acestea, ea spune că se va întoarce aici, în extrasezon, atunci când totul este mai liniștit.

Și totuși… Italia rămâne Italia. Are un farmec pe care îl găsești greu în altă parte și, chiar și după toate cele de mai sus, abia aștept să mă întorc. Dar în extrasezon. Și nu știu cum sunteți voi, dar eu încă sunt convinsă că Italia și Grecia au cele mai frumoase plaje din Europa, a încheiat ea.

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