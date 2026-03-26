Dieta Corinei Caragea. Cum se menține în formă prezentatoarea de la Pro TV, de fapt: ”De 4 ori pe săptămână!”

De: Irina Vlad 26/03/2026 | 06:20
Corina Caragea/ sursă foto: social media
De aproximativ 20 de ani, Corina Caragea (43 de ani) este emblema știrilor sportive de la Pro TV. Este una dintre cele mai longevive prezentatoare ale trustului, iar de-a lungul carierei sale s-a remarcat nu doar prin profesionalism, ci și prin carisma sa, fiind una dintre cele ma sexy prezentatoare de știri din România. 

În spatele imaginii impecabile pe care o afișează Corina Caragea, puțini știu câtă muncă, disciplină și ambiție se ascund. Prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV a dezvăluit care este secretul pentru care le poate face cu succes concurență tinerelor de 20 de ani din ziua de azi.

Corina Caragea (43 de ani)/sursă foto: social media

Corina Caragea, secretul din spatele unui trup de zeiță

Corina Caragea acordă o atenție deosebită sportului și rar face compromisuri atunci când vine vorba de rutina sa zilnică. Ajunge la sală de aproximativ 4 ori pe săptămână, sportul devenind nelipsit din programul ei.

În același timp, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV este atentă la alimentație. Deși a recunoscut că este gurmandă și că îi place mâncarea gustoasă, de cele mai multe ori reușește să își pună poftele în cui și să evite excesele alimentare.

„De ce mergi la sală? N-ai nevoie, arăți bine. Nu despre asta este sala. Nu arăt perfect, îmi place să mănânc (recunosc ) și nu îmi doresc să concurez la Miss. Sunt zile în care ajung fără energie și fără chef. Aproape toate. Găsesc rapid foarte multe scuze să nu intru.

Dar aleg să rămân. Pentru că sportul înseamnă mai mult decât cum arăți. Înseamnă un corp mai puternic, mai flexibil și mai rezistent — acum și peste 20–30 de ani. Înseamnă mai multă energie, o minte mai clară și mai puțin stres. Înseamnă echilibru și grijă reală pentru mine, pe toate planurile.

Merg de 4 ori pe săptămână. Disciplina face diferența. Faptul că aleg să apar, chiar și atunci când nu am chef. Nu o fac pentru cum arăt azi. O fac pentru cine vreau să fiu mâine”, a scris Corina Caragea pe contul ei de Instagram.

Corina Caragea, vacanță de vis! Cât a plătit pentru o singură masă în Bora Bora: „A meritat toți banii”

Corina Caragea, surprize neplăcute în vacanță. Cât a plătit pentru o noapte de cazare: „Nu mi-a plăcut”

Totul despre masonerie și cum a apărut. Ce este un mason și care sunt gradele
Știri
Totul despre masonerie și cum a apărut. Ce este un mason și care sunt gradele
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Știri
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa și SUA
Mediafax
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa...
Dieta care poate încetini îmbătrânirea creierului cu aproape 3 ani. Reduce riscul de demență și menține funcțiile cognitive
Gandul.ro
Dieta care poate încetini îmbătrânirea creierului cu aproape 3 ani. Reduce riscul de...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au...
Cine este creatoarea de modă care a îmbrăcat-o pe Mirabela Grădinaru la Washington
Adevarul
Cine este creatoarea de modă care a îmbrăcat-o pe Mirabela Grădinaru la Washington
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din...
Reuters. Volodimir Zelenski acuză SUA că leagă garanțiile de securitate de cedarea Donbasului
Mediafax
Reuters. Volodimir Zelenski acuză SUA că leagă garanțiile de securitate de cedarea Donbasului
Parteneri
Problemele de sănătate cu care s-a întors Codruța Filip de la Desafio! Abia acum a dezvăluit tot, după ce a divorțat: „Nu a fost zi să nu plâng”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Problemele de sănătate cu care s-a întors Codruța Filip de la Desafio! Abia acum a...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
Click.ro
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între...
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Digi 24
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul Mijlociu a ajuns la un nivel record
Digi24
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul Mijlociu...
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
Promotor.ro
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Cele mai populare smartphone-uri din România, mai scumpe decât în anii trecuți
go4it.ro
Cele mai populare smartphone-uri din România, mai scumpe decât în anii trecuți
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Una dintre primele serii de jocuri MMORPG din istorie se întoarce
Go4Games
Una dintre primele serii de jocuri MMORPG din istorie se întoarce
Dieta care poate încetini îmbătrânirea creierului cu aproape 3 ani. Reduce riscul de demență și menține funcțiile cognitive
Gandul.ro
Dieta care poate încetini îmbătrânirea creierului cu aproape 3 ani. Reduce riscul de demență și...
