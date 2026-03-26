Dieta Corinei Caragea. Cum se menține în formă prezentatoarea de la Pro TV, de fapt: ”De 4 ori pe săptămână!”

De aproximativ 20 de ani, Corina Caragea (43 de ani) este emblema știrilor sportive de la Pro TV. Este una dintre cele mai longevive prezentatoare ale trustului, iar de-a lungul carierei sale s-a remarcat nu doar prin profesionalism, ci și prin carisma sa, fiind una dintre cele ma sexy prezentatoare de știri din România.

În spatele imaginii impecabile pe care o afișează Corina Caragea, puțini știu câtă muncă, disciplină și ambiție se ascund. Prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV a dezvăluit care este secretul pentru care le poate face cu succes concurență tinerelor de 20 de ani din ziua de azi.

Corina Caragea, secretul din spatele unui trup de zeiță

Corina Caragea acordă o atenție deosebită sportului și rar face compromisuri atunci când vine vorba de rutina sa zilnică. Ajunge la sală de aproximativ 4 ori pe săptămână, sportul devenind nelipsit din programul ei.

În același timp, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV este atentă la alimentație. Deși a recunoscut că este gurmandă și că îi place mâncarea gustoasă, de cele mai multe ori reușește să își pună poftele în cui și să evite excesele alimentare.

„De ce mergi la sală? N-ai nevoie, arăți bine. Nu despre asta este sala. Nu arăt perfect, îmi place să mănânc (recunosc ) și nu îmi doresc să concurez la Miss. Sunt zile în care ajung fără energie și fără chef. Aproape toate. Găsesc rapid foarte multe scuze să nu intru. Dar aleg să rămân. Pentru că sportul înseamnă mai mult decât cum arăți. Înseamnă un corp mai puternic, mai flexibil și mai rezistent — acum și peste 20–30 de ani. Înseamnă mai multă energie, o minte mai clară și mai puțin stres. Înseamnă echilibru și grijă reală pentru mine, pe toate planurile. Merg de 4 ori pe săptămână. Disciplina face diferența. Faptul că aleg să apar, chiar și atunci când nu am chef. Nu o fac pentru cum arăt azi. O fac pentru cine vreau să fiu mâine”, a scris Corina Caragea pe contul ei de Instagram.

