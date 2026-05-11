Cum a reacționat Andra Voloș după ce s-a spus că ar fi fost înșelată de Lele! Detaliul care i-a pus pe gânduri pe fani

Soția lui Lele, Andra Voloș (28 de ani) a răbufnit după ce au apărut pe tot internetul fotografii cu manelistul și o blondă focoasă. Influencerița a recunoscut că nu este pentru prima dată când soțul ei face așa ceva.

Dimineața fostei concurente de la „Puterea Dragostei” n-a fost prea liniștită. În loc să își bea cafeaua la soare, ea a fost bombardată de fotografii cu Lele și cu o blondă misterioasă. Andra Voloș n-a putut suporta zvonurile despre infidelitate și a transmis un mesaj dur „cârcotașilor”.

Andra Voloș, mesaj dur pentru „cârcotași”

Șatena a spus că soțul ei este artist și că este normal să facă poze cu fanele. Influencerița a mărturisit că nu va fi niciodată geloasă pe admiratoarele lui Lele, deși din unele postări din trecut reiese altceva.

„Nici n-am deschis bine Facebook-ul și deja apar știri că dacă soțul meu face o poză cu o femeie, gata, m-a înșelat. Hai să fim serioși puțin. Soțul meu este artist. Face spectacole, cântă, interacționează cu oamenii și DA, face poze cu fanele lui. E ceva absolut normal și nu o să ajung niciodată femeia aceea geloasă care îi interzice să fie apropiat de publicul lui”, a spus influencerița.

Soția lui Lele a spus că are foarte mare încredere în partenerul ei și că s-a săturat de scandalurile care au apărut în ultima vreme. Se pare că Andra Voloș este o soție libertină și că manelistul va face poze în continuare cu domnișoarele care îl admiră și îi ascultă muzică.

„Eu știu foarte bine ce bărbat am lângă mine și, mai important, știu ce femeie sunt eu. Nu mă destabilizează o poză și nici toate titlurile inventate doar pentru vizualizări și comentarii. Voi chiar transformați orice într-un scandal doar ca să faceți știri. Realitatea este simplă: îl susțin în tot ceea ce face. Nu pot să îi spun să nu mai cânte, să nu mai facă poze sau să nu mai meargă la evenimente doar pentru că unii oameni vor să interpreteze orice. O poză nu înseamnă infidelitate. Oamenii normali înțeleg asta. ❤️”, a spus Andra Voloș.

Nu este pentru prima dată

Nu este pentru prima dată când se zvonește că Lele nu este tocmai un soț exemplar și că o înșală pe Andra. Anul trecut s-a auzit că manelistul se iubește pe ascuns cu tiktokerița Alexandra, cunoscută sub numele de „Alișorii”, dar el a negat tot.

„Eu sunt un om însurat, cu familie și este urât. Fata asta este sora mea de când eram mici, așa că încetați cu toate tâmpeniile astea”, a declarat Lele.

Apoi au apărut informații că Lele ar fi bătut-o pe Andra Voloș și că ar fi fugit de acasă când aceasta a sunat la poliție. Într-un final, manelistul a oferit explicații. El a declarat că s-a certat cu soția lui în ziua respectivă, dar că nu a fost niciodată violent.

„Este o minciună foarte mare ce s-a scris. Noi am avut o simplă discuție în casă, a fost o discuție mai aprinsă, iar eu am preferat să plec de acasă pentru că nu am vrut să ne certăm Am fost acasă la părinții mei, am stat trei zile acolo ca să fie lucrurile în regulă, apoi m-am întors acasă și totul este ok. Oamenii au speculat de bătăi, de chestii de genul. Eu nu sunt o persoană violentă, sunt o persoană cu frică de Dumnezeu. Eu sunt un om care cântă și atât, nu-mi stă mie în caracter să fac aceste lucruri urâte. Îmi pare rău că alții au scris aceste tâmpenii”, a declarat manelistul pentru CANCAN.

