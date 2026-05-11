Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit în secret? Indiciul care i-a dat de gol pe cei doi

Deea Maxer și Constantin Cataramă pare că s-au căsătorit. Cei doi și-ar fi spus „da”, în secret, departe de ochii curioșilor și luminile reflectoarelor. Chiar dacă și-au dorit ca evenimentul să rămână discret, un detaliu le-a scăpat.

După aproape 20 de ani de relație cu Dinu Maxer, Deea Maxer a luat decizia de a pune punct mariajului. Între timp, ambii și-au refăcut viețile, iar Deea a fost cerută în căsătorie de actualul său partener, Constantin Cataramă, chiar de ziua ei, pe 15 februarie 2026.

Se pare că lucrurile au evoluat foarte repede, iar la trei luni de la cererea în căsătorie, cei doi ar fi trecut la nivelul următor.

Deea Maxer și Constantin Cataramă și-au unit destinele?

Fosta parteneră a lui Dinu Maxer și actualul ei iubit au lăsat loc de interpretări cu cele mai noi postări. Aparent, cei doi s-ar fi căsătorit în secret, iar vedeta a ținut să transmită un mesaj plin de emoție. Pe de altă parte, nu a dorit să ofere mai multe detalii cu privire la situația la care face referire.

„Este ZI SPECIALĂ! Una din cele mai importante din viața mea. Evenimentele care mi-au amprentat viața au fost zilele de naștere ale copiilor mei. Pentru mine ele au cea mai mare însemnătate. Dumnezeu m-a binecuvântat, așadar astăzi… ASTĂZI ESTE DESPRE ECHILIBRU, liniște, simplitate, pace, iubire. Azi e despre FAMILIE așa cum m-am rugat la Doamne, Doamne. #binecuvântată Acesta îmi e vibe-ul”, a scris Deea Maxer în mediul online.

Totodată, Constantin Cataramă și-a schimbat și el statutul pe Instagram, scriind concis, dar sugestiv: „husby to @deeamaxeroficial”.

Deși la acest moment nu este un fapt confirmat de cuplu, mesajele lor din mediul online par un indiciu evident că relația lor a trecut la următoarea etapă.

