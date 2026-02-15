Deea Maxer, cerută în căsătorie! Ajunge din nou în fața altarului: cum arată inelul de logodnă

Deea Maxer trăiește momente pline de emoție! Vedeta a fost cerută în căsătorie astăzi, chiar de ziua ei, 15 februarie 2026, de Costin Cataramă. Momentul special a fost bine pus la punct, iar ea a postat deja prima fotografie pentru fanii ei. Toate detaliile în articol.

Deea Maxer a mai oferit o șansă iubirii, după divorțul de Dinu Maxer. Bruneta și-a găsit liniștea în brațele lui Constantin Cataramă și pare mai fericită ca niciodată. După ce artistul și-a refăcut viața alături de Magdalena Chihaia, vedeta a revenit din urmă în forță!

Deea Maxer, cerută în căsătorie

Entuziasmată și plină de emoție, Deea Maxer a împărtășit deja cu fanii prima fotografie cu inelul de logodnă. La momentul special au participat copiii, care au purtat tricouri cu întrebarea cea mare: „Vrei să fii soția mea?”

Cine este logodnicul Deei Maxer

Constantin Cataramă este psihoterapeutul și tatăl a doi copii, care a reușit să o facă pe Deea să iubească din nou. După divorțul de Dinu Maxer, Deea a mai format un cuplu cu Robert Drilea, un specialist în vânzări și achiziții auto, dar a preferat să păstreze secretă relația, iar ruptura dintre ei s-a produs tot în liniște. Ulterior, s-a aflat că diferențele de percepții și viziuni asupra vieții i-au determinat pe cei doi să își spună adio. Acum, după ce a mai oferit o șansă iubirii și s-a decis să își asume relația, Deea este mai fericită ca niciodată alături de Constantin Cataramă și nu se ferește să își arate iubirea.

Pe lângă marele pas pe care doar ce l-au făcut, cei doi îndrăgostiți vor să își cumpere o casă împreună.

„Suntem în căutarea viitoarei case și suntem entuziasmați. Nu știm încă dacă viitoarea casă va fi un apartament sau o casă, însă știm că viitoarea casă trebuie să fie spațiul în care fiecare dintre noi să se simtă cu adevărat acasă. Este o decizie pe termen lung, pe care mi-o doresc de mult timp.”, a spus Deea Maxer pentru click.ro.

VEZI ȘI:

Deea Maxer a făcut marele anunț despre relația cu Constantin Cataramă: „Este o decizie pe termen lung”

Dinu Maxer era într-o relație când a cunoscut-o pe Magdalena Chihaia: ”Știam că nu va rămâne cu fata respectivă”