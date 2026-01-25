Dinu Maxer era într-o relație când a cunoscut-o pe Magdalena Chihaia: ”Știam că nu va rămâne cu fata respectivă”

Magdalena Chihaia l-a așteptat pe Dinu Maxer să închie relația pe care o începuse după divorț pentru a fi împreună. Bruneta recunoaște că avea sentimente pentru artist încă din adolescență, dar viața i-a ținut, într-un fel, la distanță. Au trecut amândoi prin alte relații, dar au ajuns să trăiască o poveste cu final fericit.

Dinu Maxer nu a trecut ușor peste despărțirea de Deea, cu care a avut un mariaj de 14 ani și nu se mai vedea căsătorit după acest episod, mai ales că erau și doi copii la mijloc, dar Magdalena Chihaia a reușit să îi schimbe viața și să îl ducă la altar.

Cum s-a apropiat Magdalena Chihaia de Dinu Maxer

Magdalena Chihaia și Dinu Maxer s-au întâlnit la un eveniment monden. Artistul i-a mărturisit atunci că se află în divorț, dar bruneta a fost ceva mai precaută. A lăsat lucrurile să curgă de la sine, știind că el nu trecea prin cea mai bună etapă.

„Așa cum am mai spus, eu am fost îndrăgostită de Dinu în adolescență. L-am cunoscut pe Dinu când m-am întors, pentru scurt timp, din Dubai. Eu voiam să mă mut în Dubai. Ne-am întâlnit la un eveniment monden pe care eu îl prezentam. L-am cunoscut printr-un bun prieten, Florin Burescu. Eu știam că este căsătorit, însă când mi-a întins mâna mi-a spus: „Bună, sunt Dinu Maxer, sunt divorțat. Sunt fanul tău, te-am văzut la iUmor’. El era în divorț atunci, nu semnaseră actele, dar nu mai locuiau împreună. Eu nu am fost entuziasmată prea tare, nu știam care e faza. Plus că oamenii, când sunt în divorț, nu sunt într-o postură foarte bună”, a povestit actrița.

Magdalena Chihaia și Dinu Maxer au stat la discuții până spre dimineața. Atunci nu s-a întâmplat nimic, deoarece cu ei se afla și un prieten comun, Florin Burescu. Magdalena Chihaia a rămas după asta cu amintirea unei seri frumoase și cu un număr de telefon, dar nu credea că o să îl caute vreodată pe Dinu.

„După eveniment s-a nimerit ca Dinu să mă ducă acasă cu mașina. Partenerul meu de dans plecase mai devreme. El îl conducea pe prietenul meu, cu care a venit, și m-au lăsat și pe mine. Evenimentul era în afara Bucureștiului. I-am invitat la mine acasă, abia îmi cumpărasem apartamentul, și Florin Burescu voia să îl vadă. Nu aveam mare lucru în casă, i-am servit cu icre, asta aveam. Am stat la discuții până la 3 dimineața. Dinu mi-a lăsat numărul lui de telefon, să îl sun dacă am nevoie de ceva, însă în gândul meu era că nu îl voi suna niciodată”, a adăugat aceasta.

Magdalena Chihaia a fost dezamăgită atunci când a aflat că Dinu Maxer are o altă relație după divorț

Viața i-a tot adus apoi împreună la anumite petreceri, dar Dinu avea deja o relație după divorț. Magdalena Chihaia a continuat, însă, să spere că va veni o zi în care va fi altfel. Nu își imagina că poate fi altfel. Viața îi dăduse din nou o șansă.

„A urmat proiectul „S-a furat mireasa’, am început colaborarea. Făcând acest proiect, l-am întrebat pe Dinu dacă vrea să vină cu mine la un festival de bachata, eu performând în domeniu. Asta după ce l-am invitat la una-două petreceri. Festivalul de bachata era la Constanța. Mie, la momentul acela, mi se aprinseseră băncile, când mergeam la emisiuni, bine și colegele mele erau îndrăgostite de el, însă mi-am dat seama că Dinu nu era vindecat. Dinu a fost cuplat, la un moment dat, cu o tipă. Eu l-am invitat la ziua mea de naștere, indiferent dacă venea singur sau cu tipa respectivă. Pentru mine a fost șocant, eu îmi imaginam altfel”, a mai povestit ea.

Magdalena Chihaia avea sentimentul că Dinu Maxer nu va rămâne cu fata cu care era atunci și asta îi dădea cumva speranțe. Nu a încercat, însă, o perioadă să forțeze lucrurile. A stat și a așteptat. Între timp, se mai întâlneau.

„Da, am fost răbdătoare. Mă gândeam că sigur nu va rămâne cu fata respectivă, pentru că nu avea cum. Mă gândeam că important este să se vindece după divorț. După despărțirea de fata respectivă, l-am invitat la un festival la mare, de unde au apărut imagini și speculații în presă. Se despărțise de fata aceea de câteva săptămâni, ea îl mai căuta, însă el nu mai avea treabă. Acolo am dormit în aceeași cameră, însă prietenește. Dinu a mai mers cu mine la festivaluri de salsa și s-a înscris la un festival în Bulgaria, crezând că și eu sunt liberă și voi merge, însă nu eram. Eram foarte ocupată în weekendul acela, aveam două evenimente, însă nu am dormit, am luat și amendă, dar am mers după el, am stat și eu o noapte. M-am gândit că eu trebuie să fiu alături de el, nu gașca de băieți, care puteau fi o influență mai puțin bună, știți cum sunt băieții”, și-a amintit actrița.

Cum a ajuns Magdalena Chihaia să formeze un cuplu cu Dinu Maxer

Magdalena Chihaia a decis, la un moment dat, să schimbe lucrurile și l-a invitat pe Dinu în Dubai. Au ales să împartă aceeași cameră și de la un sărut s-a schimbat totul. Și-au dat seama că se potrivesc și pot continua împreună. Dinu Maxer a cerut-o în căsătorie la Veneția, după câteva luni de relație.

„Cred că eu am făcut primul pas, într-un fel. Trebuia să merg în Dubai și l-am întrebat pe Dinu dacă merge cu mine. Noi, când am plecat, ne-am luat cazare împreună, dar nu ne-am gândit ce va urma. La un moment dat, pe drum de la aeroport spre hotel, am vorbit că ce se întâmplă în Dubai, rămâne în Dubai. Nu îi spusesem că îl plac, dar el și-a dat seama. Acolo a început totul, cu un sărut. A fost frumos, ne-am dat seama că ne potrivim din mai multe puncte de vedere, chiar și la rutină, ora de trezire etc. Însă, la întoarcere, nu știam ce va fi, dacă a fost doar magia Dubaiului sau este vorba despre magia noastră”, a mai povestit Magdalena Chihaia.

