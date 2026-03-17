Jador pare profund afectat de separarea de Oana Ciocan. Ultima apariție în mediul online i-a pus în alertă pe fani

Jador și Oana Ciocan s-au despărțit, iar artistul a anunțat recent că se va retrage pentru o perioadă din muzică. Cântărețul și-a îngrijorat profund fanii după ultima apariție, în care a fost surprins cu ochii înlăcrimați, semn că traversează un moment dificil.

În urmă cu doar câteva zile a fost anunțată una dintre cele mai surprinzătoare despărțiri din showbizul românesc. Jador și Oana Ciocan nu mai formează un cuplu, veste care i-a luat prin surprindere pe fani.

Artistul a stârnit și mai multă îngrijorare în rândul celor care îl urmăresc, după ce a publicat un videoclip în mediul online, în care pare vizibil afectat de această perioadă.

Motivul pentru care Jador și-a îngrijorat fanii

Până în acest moment, artistul nu a oferit declarații directe despre despărțirea de Oana Ciocan. Manelistul pare să evite subiectul, însă starea lui emoțională este vizibilă, tristețea putând fi observată cu ușurință.

După ce a anunțat că ia o pauză din muzică și că este în căutarea unei noi locuințe, artistul a revenit cu un nou mesaj, care a atras din nou atenția fanilor.

Jador a transmis în mediul online că își va respecta toate contractele deja semnate, însă un detaliu nu a trecut neobservat de către internauți. Artistul a apărut cu ochii vizibil roșii, ceea ce i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă a trecut printr-un moment emoționant.

În secțiunea de comentarii, fanii nu au ezitat să își exprime îngrijorarea: „Ești bine? Pare că ai plâns”, a scris unul dintre urmăritori.

Totodată, alți internauți au adus în discuție și relația cu Oana Ciocan, cerând clarificări: „Și despre despărțirea de Oana??? Este adevărat?”, a întrebat un alt fan.

Înainte de relația cu fosta concurentă de la „Survivor”, Jador a mai avut o relație care i-a lăsat răni adânci. Georgiana este numele tinerei despre artistul spunea că este femeia vieții sale.

„Fată, de ce ai plecat din viața mea?! Întoarce-te înapoi, mi-e dor de tine, te iubesc. De ce ai plecat? De ce, măi fată? Vreau să îi dea toată lumea mesaj să o întrebe de ce a plecat. Bombardați-o cu mesaje, să știu și eu de ce a plecat”, a declarat Jador în cadrul unei emisiuni TV, la vremea aceea.

