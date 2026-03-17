Jador, acuzat de violență în relația cu Oana: ”Mi-a zis că a bătut-o”. Adevărul despre scandalul din 2024

Un nou divorț răsunător în showbiz! De această dată, Jador și Oana Ciocan sunt cei care îți spun adio. Cei doi și-au încheiat relația la doar nouă luni după ce au devenit părinți. Deși de această dată despărțirea a fost una pașnică, în anul 2024 cei doi au mai trecut printr-un episod destul de controversat. La acea vreme, Jador era acuzat că a fost violent în relația cu Oana.

În anul 2024, după ce a cerut-o pe Oana Ciocan în căsătorie la Survivor, Jador a devenit protagonistul unui scandal de proporții. La acea vreme, acesta era acuzat de violență chiar de către Zanni, care a aruncat acuzații grave la adresa manelistului.

Jador, acuzat de violență în relația cu Oana

În urmă cu doi ani, Jador și Oana Ciocan treceau printr-un episod tensionat în relație. Cei doi își anunțaseră despărțirea, iar Zanni a intervenit și el în problemă. Câștigătorul Survivor a ieșit atunci în față și a pus tunurile pe cântăreț, susținând că Oana Ciocan i s-a confesat.

Zanni spunea că manelistul ar fi fost violent și că s-a comportat îngrozitor cu partenera sa. A dezvăluit că Oana Ciocan este hărțuită și supusă unor umilințe constante.

„Cele mai jegoase manipulări. Am vorbit cu Oana și mi-a zis că ai hărțuit-o. Șterge-ți dracului declarațiile astea din bot și marș la cerșit subiecte pe alte subiecte. (…) Mi-a zis că a bătut-o și a spart televizorul. A dat-o afară din casă, a înșelat-o, a tratat-o ca pe un câine”, declara Zanni.

Adevărul despre scandalul din 2024

Însă, în ciuda dezvăluirilor făcute de Zanni, care au luat rapid amploare, Oana Ciocan a decis la acea vreme să pună punct conflictului. După câteva zile de scandal, tânără s-a poziționat în tabăra lui Jador și a infirmat public acuzațiile lansate de Zanni.

Fosta concurentă Survivor a negat că ar fi fost supusă unor comportamente violente, iar la scurt timp a marcat și împăcarea. Cei doi au trecut peste întreg scandalul, iar la finalul anului 2024 ajungeau în fața altarului.

„Vreau să clarific câteva lucruri care s-au spus despre mine și fosta mea relație. În primul rând, am fost crescută într-o familie fericită, bazată pe respect și dragoste, și am învățat ce înseamnă o relație sănătoasă. Nu am tolerat și nu voi tolera niciodată comportamente care ies din acest tipar. Este important ca fiecare să își vadă de viața și de treaba lui, fără a trage concluzii greșite. (…) Este un om blând, iertător, afectuos. Dacă l-am iubit și îl iubesc, asta înseamnă că este un om bun. Părinții mei știu cum a fost relația noastră. Dacă se întâmpla ceva grav între noi doi, maltratare, injurii, lucruri care nu sunt normale că suntem în 2024, vă asigur că poliția știa treaba asta, părinții mei știau treaba asta. Nimeni din exterior nu are dreptul să își spună o părere despre o relație în care nu a fost niciodată și nici nu știe. Nu trebuie să te bagi niciodată între doi oameni. Este foarte trist ca tu ca om să te bucuri de răul altcuiva. Nu ai în sufletul tău o fărâmă de bucurie, de iubire”, ne mărturisea Oana Ciocan, la vremea respectivă.

