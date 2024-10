Oana Ciocan rupe tăcerea după ce Zanni a dezvăluit că Jador ar fi bătut-o. Confesiunea ei a devenit virală: ”Vă asigur că Poliția știa”

A ieșit un adevărat scandal după ce Jador i-a transmis fostei sale iubite o declarație de dragoste. Zanni a intervenit și a făcut acuzații grave la adresa artistului. Acesta l-a acuzat pe fostul său coleg de la Survivor că ar fi agresat-o pe Oana Ciocan. După ce toate aceste detalii au fost făcute publice, tânăra nu a mai putut rezista și a reacționat pentru a clarifica lucrurile.

Oana Ciocan a decis să dea cărțile pe față și să spună adevărul despre relația cu Jador. În urma mărturisirilor făcute de Zanni, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, fosta concurentă de la Survivor a vrut să lămurească situația.

„Vreau să clarific câteva lucruri care s-au spus despre mine și fosta mea relație. În primul rând, am fost crescută într-o familie fericită, bazată pe respect și dragoste, și am învățat ce înseamnă o relație sănătoasă. Nu am tolerat și nu voi tolera niciodată comportamente care ies din acest tipar. Este important ca fiecare să își vadă de viața și de treaba lui, fără a trage concluzii greșite.”, a scris Oana Ciocan, în descrierea postării de pe Instagram.