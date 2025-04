Ce au pățit chefii în Tenerife la 4.00 dimineața! Din culisele noului show al PRO TV-ului, cu Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu în prim plan! Asta nu se va vedea vreodată

Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu sunt protagoniștii noului format “Pe drumul gustului”, care va începe pe 19 aprilie pe Voyo. Este vorba despre o aventură culinară prin diverse zone din România, continuată în Tenerife și Maroc, presărată cu provocări, adrenalină, dar și umor. Practic îi vom descoperi pe cei trei chefi altfel decât îi știam în platoul MasterChef. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Sorin Bontea ne-a povestit detalii din spatele camerelor de filmare, ceea ce nu vom vedea vreodată în emisiune, dar și cu ce “acareturi” s-a întors acasă.

De la fascinanta bucătărie a Bucovinei la preparatele specifice Marocului, de la savoarea peștelui din Delta Dunării până la exotica insulă Tenerife, cei trei chefi vor trăi o adevărată aventură culinară, despre care am aflat detalii la evenimentul de lansare, care a avut loc, zilele trecute la Casa Timiș. Sorin Bontea a trecut în revistă întâmplările de care el și colegii lui au avut parte, dar și cadourile cu care s-a întors de “Pe drumul gustului”.

Sorin Bontea: „N-am auzit în viața mea și n-am văzut aeroport să se deschidă la ora 5.00”

CANCAN.RO: Ce peripeții ați avut la filmări? Mai exact ce nu vom vedea în emisiune.

Sorin Bontea: Noi am terminat cu interviuri cu tot pe undeva pe la ora 23.00. La 3.00 dimineața am plecat spre aeroport. Eram în Tenerife. Trebuia să ajungem cu 3 ore înainte, pentru că aveam echipamentul de băgat la cală și așa mai departe. Și am ajuns la 4.00 la aeroport și aeroportul se deschidea la ora 5.00. N-am auzit în viața mea și n-am văzut aeroport să se deschidă la ora 5.00. Și am stat o oră pe afară, așa în fața aeroportului.

Eram rupți de oboseală toți, după 5 zile de filmări, am stat în aeroport. A avut avionul întârziere 3 ore jumate – 4, nu știu. Și cumva, între Tenerife și Maroc.. greu. În Maroc n-am apucat să mâncăm carne de camilă. Exista o carne de camilă la garniță și o găteau ei cu ceva ouă, cumva, așa. Am niște amici care mai stau pe acolo. N-am apucat să ajungem să mâncăm. Am vrut să mai mâncăm încă o dată oaie din aia la groapă. De fapt e un berbecuț la groapă, așa. N-am mai apucat, la fel că am prins Ramadanul prima zi.

În loc de 10 ore am făcut vreo 16 ore în mașină în Maroc până în deșert.

Citește și: Anunțul făcut de Sorin Bontea, după mai bine de 30 de ani de mariaj: ”Fără un motiv anume!”

Sorin Bontea: „Nu există vin cu mâna goală acasă”

CANCAN.RO: Cum v-ați înțeles cu localnicii?

Sorin Bontea: Să știi că toată lumea e amabilă cu noi. Vorbesc un pic de engleză și restul pe limba lor. Dar ce contează? Te înțelegi prin semne întotdeauna. Mai ales când e vorba despre mâncare, e foarte ușor să te înțelegi. Am mâncat halva, am mâncat halviță, niște lămâi murate. N-am nimerit nimic rău. Adică unde am fost acum, am mâncat bine și foarte gustos.

CANCAN.RO: Ai pus în bagaje ingrediente de acolo?

Sorin Bontea: Am pus chimion măcinat. Îmi put hainele și acum a chimion. Ceva rău! A zis nevastă-mea să le scot afară pe terasă, să le las să se aerisească. Deci miroase chimionul ăla măcinat! Dar adevărul e că nu îl găsești în altă parte decât la ei așa să miroasă atât de bine.

CANCAN.RO: Când te întorci din diverse călătorii, cum a fost acum de la filmările pentru emisiunea “Pe drumul gustului”, obișnuiești să iei ceva specific zonei respective?

Sorin Bontea: Să știi că mai aduc chestii, mie îmi place întotdeauna. Am venit cu tot felul de eșarfe de pus pe cap, cumpăr întotdeauna acareturi.

Nu există să plec undeva și să vin cu mâna goală acasă. Nu există. Ba am venit cu lampa lui Aladin, ba am luat o narghilea. Întotdeauna iau câte ceva. Mi-am luat set de ceai.

Sorin Bontea: „E chestia și de noroc și am avut noroc”

CANCAN.RO: Apropo de lampa lui Aladin, ce ai pe lista de dorințe?

Sorin Bontea: Aș vrea să am mintea asta la vreo 25 de ani, să mi se întâmple ce mi s-a întâmplat în ultimii 10-15 ani, dar să am vreo 25 de ani.

CANCAN.RO: Adică să fii tânăr și să ai experiența de acum.

Sorin Bontea: Da. Și toate care mi s-au întâmplat, norocul pe care l-am avut la 40 de ani, ceea ce nu e rău absolut deloc, e bun și ăsta. Să ajung să lucrez în televiziune, să fiu cunoscut, genul ăsta așa de noroc. Că până la urmă am avut ceva noroc. Ok, meseria e meseria, dar sunt și alții care sunt buni în meseria asta. E chestia și de noroc și am avut noroc.

Foto: PRO TV

Citește și: Rețeta de sarmale a la Sorin Bontea. Ce ingredient secret are pentru un gust divin

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.