Roxana Ciuhulescu, drama cumplită prin care trece la început de 2026: „Mama mea suferă de cancer”

Finalul lui 2025 i-a adus Roxanei Ciuhulescu una dintre cele mai grele încercări din viață. Vedeta a aflat că mama ei suferă de cancer pulmonar, iar începutul lui 2026 o găsește într-o luptă dureroasă, pe care o duce cu demnitate, alături de familie. Într-un interviu emoționant pentru CANCAN.RO, Roxana vorbește despre muncă, maternitate, frici, dar și despre forța de a înfrunta orice.

Roxana Bulugioiu Ciuhulescu trece printr-una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. La finalul lui 2025, vedeta a primit o veste care i-a schimbat cumplită: mama ei a fost diagnosticată cu cancer pulmonar, iar familia se pregătește acum pentru o luptă grea.

Cu sinceritate și emoție, Roxana vorbește despre anul care a trecut, despre fiica ei care se pregătește de majorat, despre echilibrul fragil dintre casă și carieră, dar și despre încercările care i-au pus viața la încercare.

CANCAN.RO: Cum a fost anul 2025 pentru tine?

Roxana Ciuhulescu: 2025 a fost un an foarte complex și foarte încărcat, în primul rând de muncă. Ca anul trecut, parcă n-am mai avut niciodată un an atât de plin. Am muncit până aproape de Revelion. A fost un an în care m-am împărțit între job și casă.

De la Paște n-am mai avut niciun fel ajutor, până atunci am avut o bunică, să-i spunem, că am adoptat-o ca fiind o bunică, dar nu a mai putut să ne ajute și a trebuit să mă descurc singură cu toate. Am avut noroc că o am pe fată care este mai mare și care m-a mai ajutat, dar oricuma fost foarte complicat pentru mine. Eu la bucătărie am două mâini stângi. De exemplu, acum, în ultimele patru ore, am stat și am gătit, ceea ce am urât toată viața mea. Dar nu am avut încotro, a trebuit să învăț totul de la zero. Am făcut niște găluște de nici câinele nu cred că o să le mănânce. Am făcut și chiftele marinate și mai multe preparate, ceva o să le placă din toate astea, dacă nu, îi trimit la restaurant. Eu am făcut sport de performanță și nu prea am stat pe lângă fusta mamei ca să învăț de la ea.

CANCAN.RO: Finalul de an a venit însă cu o veste dureroasă.

Roxana Ciuhulescu: A fost un an care s-a terminat foarte dureros pentru mine, pentru că am aflat că mama mea suferă de cancer. Astăzi am vorbit la oncologie, și au ieșit ultimele teste. Vestea asta m-a pus realmente în cap. Vreo săptămână parcă n-am fost om. Abia acum îți dai seama cât de adevărată este expresia «sănătate să avem». Acum începe această luptă. Am trecut de sărbători, care au venit și au trecut foarte repede, parcă nici n-am simțit că e Crăciunul, nu am apucat să ne bucurăm de sărbători.

CANCAN.RO: Cum este mama ta acum?

Roxana Ciuhulescu: Este vorba de un cancer pulmonar. Pașii următori sunt chimioterapia. Ea este o luptătoare. Este pozitivă de felul ei, poate chiar mai pozitivă decât mine. Încerc să fiu și eu puternică pentru ea. Este singurul meu părinte pe care îl mai am, tata a murit când aveam 10 ani, de ciroză.

În seara în care am aflat, ea s-a internat în spital pentru că avea o răceală sau așa credea. Era suspectă de apă la plămâni, pleurezie se cheamă, dar au făcut radiografie, nici urmă de lichid, a făcut CT și iar așa s-a descoperit problema. Acum începem lupta cu boala și sper din suflet să fie bine.

Sportul, refugiul Roxanei în cea mai grea perioadă

CANCAN.RO: Cum reușești să faci față acestei perioade?

Roxana Ciuhulescu: După ce că oricum îmi era greu să mă împart între casă și job, acum, cu problema mamei, totul este și mai complicat. Nu știu cum o să reușesc să le gestionez pe toate.

Din toate poveștile astea, singurul meu răsfăț, dacă pot să-l numesc așa, este sportul. Când pot, fug la sală. Este modul meu de a mă descărca, de a mă întări și de a mă revigora. Soțul meu este lângă mine, este sprijinul meu, iar copiii care slavă cerului sunt sănătoși, asta mă ține în picioare.

CANCAN.RO: Fiica ta a trecut printr-o problemă serioasă de sănătate…

Roxana Ciuhulescu: A avut scolioză severă și a fost operată. Nu există riscul să recidiveze. Are o proteză pe viață, dar duce o viață normală. Are interzis la sporturi aeronautice și de contact, trânte, parașutism, dar în rest poate face sport și trăi normal. Dar e foarte bine, s-a reapucat de sport, spatele s-a îndreptat.

Partea cea mai bună din toată povestea a fost că am fost dispusă și am vorbit public despre asta. Nici nu-ți imaginezi câte familii am reușit să ajut doar și prin simplul fapt că i-am încurajat pe toți părinții care mi-au scris. Că mi-au scris pe mail, pe Instagram sau pe Facebook. Au fost și copii ajutați așa cum am fost și eu ajutată prin Asociația „Salvează o Inimă”, fondată de Vlad Plăcinte, pentru că operațiile sunt extrem de scumpe, ajung și la 30 000, depinde cât de mare e scolioza. Dumnezeu chiar lucrează prin oameni. Și noi, atunci, eram în stare să îmi vând și un rinichi, numai să-mi ajut copilul. Din păcate s-a nimerist prost pentru că noi tocmai atunci făcusem împrumut la bancă să ne luăm și noi casă, să nu mai stăm cu chirie. Și nu ne mai dădea nimeni împrumut. Hai să vedem ce putem să vindem.

CANCAN.RO: Cum se simte fiica ta în prag de majorat și ce planuri are?

Roxana Ciuhulescu: Fiica mea se pregătește de majorat peste o lună de zile. Pe 14 februarie împlinește 18 ani. Astăzi s-a dus și a făcut testul psihologic plus examenul medical pentru că face din nou școala de șoferi. A făcut prima școală înainte de 16 ani, a luat categoria B1, iar acum se pregătește să ia categoria B, să poată merge cu mașini cu cilindree normală. Sunt foarte mândră de ea, pentru că merge foarte bine.

CANCAN.RO: Ce îți dorești pentru 2026?

Roxana Ciuhulescu: În primul rând, sănătate. Dacă suntem bine, le facem pe toate.

