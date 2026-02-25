Acasă » Știri » Adevărul de la pompă: cât plătești azi pentru un litru de benzină

Adevărul de la pompă: cât plătești azi pentru un litru de benzină

De: Paul Hangerli 25/02/2026 | 06:45
Adevărul de la pompă: cât plătești azi pentru un litru de benzină
Prețurile la benzină, sursa-pexels.com

Șoferii scot din buzunar sume consistente pentru fiecare alimentare, chiar dacă piața carburanților pare relativ stabilă în această perioadă. Benzina și motorina rămân la niveluri ridicate, iar diferențele între orașe sunt mici, dar importante atunci când tragi linie la final de lună. Iată cât costă astăzi litrul de carburant în România, cum stau lucrurile în marile orașe și cât te ajunge, în medie, un plin.

Prețurile medii orientative azi în România

La nivel național, în stațiile principale, prețurile la pompă se situează aproximativ în următoarele intervale:

Benzină Euro 95 (A95) – între 7,70 și 7,80 lei pe litru.
Motorină (diesel) – între 7,90 și 8,10 lei pe litru.
GPL – între 3,80 și 4,00 lei pe litru.

Aceste valori sunt medii orientative. Fiecare benzinărie poate afișa prețuri ușor diferite, în funcție de brand, zonă și politica comercială.

Prețuri în principalele orașe ale țării

În marile centre urbane, diferențele sunt reduse, însă pot exista variații de câțiva bani pe litru.

În București, benzina se vinde în general între 7,70 și 7,80 lei pe litru, motorina între 8,00 și 8,03 lei pe litru, iar GPL-ul pornește de la aproximativ 3,84 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, benzina se situează între 7,65 și 7,69 lei pe litru, motorina între 7,95 și 7,99 lei pe litru, iar GPL-ul în jur de 3,94 lei pe litru.

În Timișoara, benzina variază între 7,64 și 7,72 lei pe litru, motorina între 7,95 și 8,05 lei pe litru, iar GPL-ul în jur de 3,84 lei pe litru.

La Iași, benzina costă între 7,68 și 7,74 lei pe litru, motorina între 7,98 și 8,05 lei pe litru, iar GPL-ul ajunge la aproximativ 3,99 lei pe litru.

În Constanța, benzina se încadrează între 7,65 și 7,74 lei pe litru, motorina între 7,92 și 8,03 lei pe litru, iar GPL-ul în jur de 3,97 lei pe litru.

Aceste valori reflectă prețuri minime observate în stațiile mari și pot varia în funcție de zonă și companie.

Tendințe actuale pentru carburanți

Pe termen scurt, prețurile la benzină și motorină s-au menținut relativ stabile, cu fluctuații minore de la o săptămână la alta. GPL-ul a avut, la rândul său, mici variații, fără schimbări bruște.

Comparativ cu anul trecut, nivelurile actuale sunt mai ridicate, pe fondul costurilor internaționale și al dinamicii pieței petroliere. Totuși, în ultimele săptămâni nu s-au înregistrat creșteri spectaculoase.

Cât te costă un plin astăzi

Costul unui plin depinde de capacitatea rezervorului, însă calculele orientative arată astfel:

Pentru un rezervor de 40 de litri:
Benzină – între 308 și 312 lei.
Motorină – între 316 și 324 lei.
GPL – între 152 și 160 lei.

Pentru un rezervor de 50 de litri:
Benzină – între 385 și 390 lei.
Motorină – între 395 și 405 lei.
GPL – între 190 și 200 lei.

Sumele sunt estimative și calculate în funcție de prețurile medii actuale de la pompă.

Unde găsești cele mai bune prețuri în București

În Capitală, șoferii pot compara prețurile în stații precum OMV (Șoseaua Colentina, Șoseaua Pantelimon, Bulevardul Corneliu Coposu, Strada Gazelei), Petrom (Strada Jiului, Șoseaua Mihai Bravu, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, Strada Sibiu, Șoseaua Fundeni, Șoseaua Virtuții), MOL (Strada Barbu Văcărescu), Rompetrol (Bulevardul Pipera) sau stații GPL precum Vadrom de pe Bulevardul Iuliu Maniu.

Cele mai mici prețuri medii observate astăzi în București pornesc de la aproximativ 7,62 lei pe litru pentru benzină standard 95, 7,93 lei pe litru pentru motorină și 3,84 lei pe litru pentru GPL.

Pentru a identifica rapid cea mai ieftină stație din apropiere, șoferii pot folosi platforme online sau aplicații dedicate care afișează prețurile actualizate în timp real.

Prețurile la carburanți rămân la un nivel ridicat comparativ cu anii anteriori, însă fără oscilații majore de la o zi la alta. Benzina și motorina se mențin în jurul intervalului 7,7 – 8,1 lei pe litru, în timp ce GPL-ul rămâne semnificativ mai ieftin, între 3,8 și 4,0 lei pe litru.

Pentru șoferi, diferențele de câțiva bani pe litru pot însemna economii vizibile la un plin, mai ales în cazul rezervoarelor mari sau al alimentărilor frecvente.

CITEȘTE ȘI: Cele 2 produse de post care costă împreună doar 8,39 lei la LIDL, în săptămâna 24 februarie-1 martie 2026

340 lei în minus la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți pensionarii din România?

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Maica Stareță Iuliana de la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia ne îmbie cu cartofi rumeniți în susan, aurii și binecuvântați cu mireasmă de usturoi
Știri
Maica Stareță Iuliana de la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia ne îmbie cu cartofi rumeniți în susan,…
BANC | Bulă și petrecerea black-tie
Știri
BANC | Bulă și petrecerea black-tie
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
Mediafax
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit”
Gandul.ro
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili din Zaporojie. Moscova trimite două divizii aeropurtate de elită pentru a-l cuceri
Adevarul
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili...
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de...
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete...
Parteneri
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov!...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
Click.ro
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei...
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize, ca în 1945”
Digi 24
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize,...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
go4it.ro
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit”
Gandul.ro
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Maica Stareță Iuliana de la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia ne îmbie cu cartofi rumeniți ...
Maica Stareță Iuliana de la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia ne îmbie cu cartofi rumeniți în susan, aurii și binecuvântați cu mireasmă de usturoi
BANC | Bulă și petrecerea black-tie
BANC | Bulă și petrecerea black-tie
Horoscop rune azi, 25 februarie 2026. Perfecționiștii trăiesc o răsturnare de situație care îi ...
Horoscop rune azi, 25 februarie 2026. Perfecționiștii trăiesc o răsturnare de situație care îi scoate din zona de confort
Cum arată casa Alinei Pușcaș. Vila impresionantă în care locuiește prezentatoarea de la Antena ...
Cum arată casa Alinei Pușcaș. Vila impresionantă în care locuiește prezentatoarea de la Antena 1 este o redefinire a minimalismului
Cartea de Tarot a zilei de azi, 25 februarie 2026. Cartea numită ”Judecata” îți schimbă destinul: ...
Cartea de Tarot a zilei de azi, 25 februarie 2026. Cartea numită ”Judecata” îți schimbă destinul: semnul clar că a venit momentul renașterii tale
Trauma divorțurilor din trecut alimentează boom-ul contractelor prenupțiale în rândul Generației ...
Trauma divorțurilor din trecut alimentează boom-ul contractelor prenupțiale în rândul Generației Z. Tot mai multe cupluri tinere își protejează averea înainte de nuntă
Vezi toate știrile
×