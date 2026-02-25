Adevărul de la pompă: cât plătești azi pentru un litru de benzină

Șoferii scot din buzunar sume consistente pentru fiecare alimentare, chiar dacă piața carburanților pare relativ stabilă în această perioadă. Benzina și motorina rămân la niveluri ridicate, iar diferențele între orașe sunt mici, dar importante atunci când tragi linie la final de lună. Iată cât costă astăzi litrul de carburant în România, cum stau lucrurile în marile orașe și cât te ajunge, în medie, un plin.

Prețurile medii orientative azi în România

La nivel național, în stațiile principale, prețurile la pompă se situează aproximativ în următoarele intervale:

Benzină Euro 95 (A95) – între 7,70 și 7,80 lei pe litru.

Motorină (diesel) – între 7,90 și 8,10 lei pe litru.

GPL – între 3,80 și 4,00 lei pe litru.

Aceste valori sunt medii orientative. Fiecare benzinărie poate afișa prețuri ușor diferite, în funcție de brand, zonă și politica comercială.

Prețuri în principalele orașe ale țării

În marile centre urbane, diferențele sunt reduse, însă pot exista variații de câțiva bani pe litru.

În București, benzina se vinde în general între 7,70 și 7,80 lei pe litru, motorina între 8,00 și 8,03 lei pe litru, iar GPL-ul pornește de la aproximativ 3,84 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, benzina se situează între 7,65 și 7,69 lei pe litru, motorina între 7,95 și 7,99 lei pe litru, iar GPL-ul în jur de 3,94 lei pe litru.

În Timișoara, benzina variază între 7,64 și 7,72 lei pe litru, motorina între 7,95 și 8,05 lei pe litru, iar GPL-ul în jur de 3,84 lei pe litru.

La Iași, benzina costă între 7,68 și 7,74 lei pe litru, motorina între 7,98 și 8,05 lei pe litru, iar GPL-ul ajunge la aproximativ 3,99 lei pe litru.

În Constanța, benzina se încadrează între 7,65 și 7,74 lei pe litru, motorina între 7,92 și 8,03 lei pe litru, iar GPL-ul în jur de 3,97 lei pe litru.

Aceste valori reflectă prețuri minime observate în stațiile mari și pot varia în funcție de zonă și companie.

Tendințe actuale pentru carburanți

Pe termen scurt, prețurile la benzină și motorină s-au menținut relativ stabile, cu fluctuații minore de la o săptămână la alta. GPL-ul a avut, la rândul său, mici variații, fără schimbări bruște.

Comparativ cu anul trecut, nivelurile actuale sunt mai ridicate, pe fondul costurilor internaționale și al dinamicii pieței petroliere. Totuși, în ultimele săptămâni nu s-au înregistrat creșteri spectaculoase.

Cât te costă un plin astăzi

Costul unui plin depinde de capacitatea rezervorului, însă calculele orientative arată astfel:

Pentru un rezervor de 40 de litri:

Benzină – între 308 și 312 lei.

Motorină – între 316 și 324 lei.

GPL – între 152 și 160 lei.

Pentru un rezervor de 50 de litri:

Benzină – între 385 și 390 lei.

Motorină – între 395 și 405 lei.

GPL – între 190 și 200 lei.

Sumele sunt estimative și calculate în funcție de prețurile medii actuale de la pompă.

Unde găsești cele mai bune prețuri în București

În Capitală, șoferii pot compara prețurile în stații precum OMV (Șoseaua Colentina, Șoseaua Pantelimon, Bulevardul Corneliu Coposu, Strada Gazelei), Petrom (Strada Jiului, Șoseaua Mihai Bravu, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, Strada Sibiu, Șoseaua Fundeni, Șoseaua Virtuții), MOL (Strada Barbu Văcărescu), Rompetrol (Bulevardul Pipera) sau stații GPL precum Vadrom de pe Bulevardul Iuliu Maniu.

Cele mai mici prețuri medii observate astăzi în București pornesc de la aproximativ 7,62 lei pe litru pentru benzină standard 95, 7,93 lei pe litru pentru motorină și 3,84 lei pe litru pentru GPL.

Pentru a identifica rapid cea mai ieftină stație din apropiere, șoferii pot folosi platforme online sau aplicații dedicate care afișează prețurile actualizate în timp real.

Prețurile la carburanți rămân la un nivel ridicat comparativ cu anii anteriori, însă fără oscilații majore de la o zi la alta. Benzina și motorina se mențin în jurul intervalului 7,7 – 8,1 lei pe litru, în timp ce GPL-ul rămâne semnificativ mai ieftin, între 3,8 și 4,0 lei pe litru.

Pentru șoferi, diferențele de câțiva bani pe litru pot însemna economii vizibile la un plin, mai ales în cazul rezervoarelor mari sau al alimentărilor frecvente.

