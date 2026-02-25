Acasă » Știri » Pe ce dată vine primăvara, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor Accuweather și ANM

25/02/2026 | 07:52
Primăvara se apropie cu pași repezi din punct de vedere calendaristic. Vremea în schimb nu este încă de partea noastră. Primăvara va veni în fiecare oraș din țara noastră în date diferite.

Mai sunt câteva zile din luna februarie. Martie aduce, potrivit calendarului, primăvară. Cu toate acestea, în unele județe din România, primăvara se lasă așteptată. În unele zone vremea va avea oscilații de temperatură, iar în altele vremea se va încălzi și va rămâne constantă.

Temperaturile din acest moment nu arată o schimbare de anotimp. Odată cu încheierea lunii februarie, toată lumea se așteaptă la o vreme însorită. Potrivit meteorologilor Accuweather și ANM, în fiecare oraș din țară se va încălzi în următoarea perioadă. Acest lucru nu se va întâmpla în același timp în toate județele, iar specialiștii au spus care sunt datele exacte pentru fiecare oraș, dar și care este norocosul județ care va întâmpina primăvara.

Care este primul județ din țară în care va veni primăvara

Meteorologii au furnizat un tabel care arată cu exactitate care este orașul care va resimți căldura din plin și vor simți cu adevărat că a venit primăvara. Locuitorii orașului Timișoara vor fi printre primii care vor avea temperaturi ridicate și constante. Temperaturile de primăvară vin peste ei începând cu 4 martie, iar din data de 6 martie, va atinge un prag constant.

Pe de altă parte, ultimul oraș în care vine primăvara cu adevărat, iar vremea se va schimba de la frig la căldură este Suceava. Cei care locuiesc aici trebuie să știe că vremea se va îmbunătății considerabil abia în luna aprilie, mai exact în perioada 2-5 aprilie. Este printre ultimele orașe care va atinge pragul de 15 grade.

În ce dată vine primăvara în funcție de oraș

Așa cum au anunțat meteorologii, primăvara întârzie să apară în multe orașe din țară. Dacă cei care vor avea parte primii de căldură sunt timișorenii, din 4 martie, adică peste o săptămână, alte orașe le calcă pe urme. Un alt oraș care în aceeași perioadă va avea cele mai ridicate temperaturi este Drobeta-Turnu Severin. Următorul oraș care va resimți căldura primăverii este Oradea în perioada 5-8 martie, urmat de Craiova în data de 12 martie.

Ceva mai târziu, adică pe la jumătatea lunii martie, din data de 20 martie, mai multe județe din țară vor avea parte de temperaturi potrivite pentru sezonul primăverii. Constanța, Tulcea și Suceava sunt ultimele orașe din România în care va veni primăvara. Temperaturile vor fi mai ridicate abia în luna aprilie.

