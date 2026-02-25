Acasă » Știri » Filmul tragediei din Brăila. Dan și Cătălina n-au mai avut nicio șansă, iar fetița lor a scăpat miraculos

Filmul tragediei din Brăila. Dan și Cătălina n-au mai avut nicio șansă, iar fetița lor a scăpat miraculos

De: Denisa Crăciun 25/02/2026 | 09:17
Filmul tragediei din Brăila. Dan și Cătălina n-au mai avut nicio șansă, iar fetița lor a scăpat miraculos

Un accident a avut loc ieri după-amiază pe DN2B. O familie întreagă a fost implicată în tragicul accident. Cei doi soți au murit, iar fetița lor a scăpat prin minune. Fetița rămasă orfană a scăpat cu mici răni.

Tragicul accident din județul Brăila a îndurerat toată țara. Mașina lor a fost spulberată de un șofer care a intrat pe contrasens. În autoturism se aflau cei doi soți, Dan și Cătălina, dar și micuța lor. Cei doi au murit în urma impactului. Fata lor, în schimb, a scăpat doar cu câteva răni, iar asta pentru că era asigurată, fiind pusă în scaunul special de mașină pentru copii.

Familia care a fost spulberată pe DN2B se îndrepta spre casă. În acel moment un alt șofer, în vârstă de 35 de ani a intrat pe contrasens. Cei doi nu au mai avut nicio șansă, iar șoferul care a produs accidentul s-a răsturnat și el. Anchetatorii au descoperit ceva neașteptat despre bărbat.

Ce se întâmplă acum cu fetița de 6 ani lăsată orfană

Din cauza loviturii puternice, aceștia nu au mai putut fi salvați. Echipajele au venit la fața locului, însă au intrat amândoi în stop cardiorespirator. El avea 45 de ani și era polițist de penitenciar. Soția lui, Cătălina era profesoară la o școală din Brăila. Purtătorul de cuvânt spune despre el că era un om exemplar și că era dedicat meseriei de polițist.

Un coleg model, exemplar, săritor. Te ajuta de fiecare dată când aveai nevoie de ceva. Un om dedicat meseriei și un om pe care te puteai baza, a spus despre bărbatul spulberat în accident, Mircea Alexandru Voicu, purtătorul de cuvânt al penitenciarului Tichilești Brăila.

După ce a scăpat prin minune, dar și prin siguranța pe care i-a oferit-o scaunul special de copii pentru mașină, fata de 6 ani s-a ales cu doar câteva răni ușoare. În acest moment ea este la secția de terapie intensivă, iar starea ei este stabilă, conform directorului medical, Alina Neacșu de la spitalul Brăila

Este internată în secția de terapie intensivă cu traumatism toracic, fractură costală C2, luxație de șold stânga, în acest moment se află în stare stabilă, conștient și cooperant, a spus Dr. Alina Neacșu.

În paralel, șoferul care a cauzat tragedia nu a știut să spună anchetatorilor cum a ajuns pe contrasens. În trecut a avut permisul suspendat deoarece a condus sub influența alcoolului, iar luna trecută s-a răsturnat cu mașina pe același drum național.

VEZI ȘI: Detalii uluitoare despre șoferul care a intrat pe contrasens și i-a ucis pe Cătălina și Dan Popa. O fetiță de doar 6 ani a rămas acum orfană

Cătălina și Dan, doi soți din Brăila, au murit într-un accident rutier cumplit. Fetița lor de 6 anișori a ajuns la spital

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Blestemul” care a urmărit-o pe Sandra Izbașa în dragoste. A vrut să fie „power couple” și cu Petrișor Ruge, și cu fiul Marianei Bitang, dar a fost părăsită de fiecare dată
Știri
„Blestemul” care a urmărit-o pe Sandra Izbașa în dragoste. A vrut să fie „power couple” și cu Petrișor…
Cine a câștigat Power Couple 2026, de fapt? Am aflat cui aparține brățara roșie din teaser-ul marii finale de la Antena 1
Știri
Cine a câștigat Power Couple 2026, de fapt? Am aflat cui aparține brățara roșie din teaser-ul marii finale…
Zeci de documente FBI lipsesc din dosarul Epstein, inclusiv interviuri legate de o acuzatoare a lui Donald Trump
Mediafax
Zeci de documente FBI lipsesc din dosarul Epstein, inclusiv interviuri legate de o...
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Gandul.ro
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili din Zaporojie. Moscova trimite două divizii aeropurtate de elită pentru a-l cuceri
Adevarul
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili...
VIDEO Câte zile rămâi fără permis dacă nu plătești amenzile de circulație. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Digi24
VIDEO Câte zile rămâi fără permis dacă nu plătești amenzile de circulație. Explicațiile...
Expert: Unele dintre cele mai puternice arme ale lui Putin se ascund la vedere în Canalul Mânecii, ar putea începe o confruntare
Mediafax
Expert: Unele dintre cele mai puternice arme ale lui Putin se ascund la...
Parteneri
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
Click.ro
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei...
Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două săptămâni: Poliția a găsit rămășițe umane
Digi 24
Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
go4it.ro
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Gandul.ro
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Blestemul” care a urmărit-o pe Sandra Izbașa în dragoste. A vrut să fie „power couple” și ...
„Blestemul” care a urmărit-o pe Sandra Izbașa în dragoste. A vrut să fie „power couple” și cu Petrișor Ruge, și cu fiul Marianei Bitang, dar a fost părăsită de fiecare dată
Cine a câștigat Power Couple 2026, de fapt? Am aflat cui aparține brățara roșie din teaser-ul marii ...
Cine a câștigat Power Couple 2026, de fapt? Am aflat cui aparține brățara roșie din teaser-ul marii finale de la Antena 1
Ce este crezul și ce simbolizează în creștinism
Ce este crezul și ce simbolizează în creștinism
Încă o lovitură pentru Ruxandra Luca! Pusă pe hold de Antena 1, acum a fost și părăsită de ”iubi”
Încă o lovitură pentru Ruxandra Luca! Pusă pe hold de Antena 1, acum a fost și părăsită de ”iubi”
Cum poate să arate Raiane Lima, partenera lui Gabriel Jesus! De la despărțiri și accidentare la al ...
Cum poate să arate Raiane Lima, partenera lui Gabriel Jesus! De la despărțiri și accidentare la al doilea copil și golul decisiv din Champions League
„Da’ iute să fie!” Românii și ardeiul lor curajos. Dar știi care este, de fapt, cel mai iute ...
„Da’ iute să fie!” Românii și ardeiul lor curajos. Dar știi care este, de fapt, cel mai iute ardei din lume?
Vezi toate știrile
×