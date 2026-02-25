Filmul tragediei din Brăila. Dan și Cătălina n-au mai avut nicio șansă, iar fetița lor a scăpat miraculos

Un accident a avut loc ieri după-amiază pe DN2B. O familie întreagă a fost implicată în tragicul accident. Cei doi soți au murit, iar fetița lor a scăpat prin minune. Fetița rămasă orfană a scăpat cu mici răni.

Tragicul accident din județul Brăila a îndurerat toată țara. Mașina lor a fost spulberată de un șofer care a intrat pe contrasens. În autoturism se aflau cei doi soți, Dan și Cătălina, dar și micuța lor. Cei doi au murit în urma impactului. Fata lor, în schimb, a scăpat doar cu câteva răni, iar asta pentru că era asigurată, fiind pusă în scaunul special de mașină pentru copii.

Familia care a fost spulberată pe DN2B se îndrepta spre casă. În acel moment un alt șofer, în vârstă de 35 de ani a intrat pe contrasens. Cei doi nu au mai avut nicio șansă, iar șoferul care a produs accidentul s-a răsturnat și el. Anchetatorii au descoperit ceva neașteptat despre bărbat.

Ce se întâmplă acum cu fetița de 6 ani lăsată orfană

Din cauza loviturii puternice, aceștia nu au mai putut fi salvați. Echipajele au venit la fața locului, însă au intrat amândoi în stop cardiorespirator. El avea 45 de ani și era polițist de penitenciar. Soția lui, Cătălina era profesoară la o școală din Brăila. Purtătorul de cuvânt spune despre el că era un om exemplar și că era dedicat meseriei de polițist.

Un coleg model, exemplar, săritor. Te ajuta de fiecare dată când aveai nevoie de ceva. Un om dedicat meseriei și un om pe care te puteai baza, a spus despre bărbatul spulberat în accident, Mircea Alexandru Voicu, purtătorul de cuvânt al penitenciarului Tichilești Brăila.

După ce a scăpat prin minune, dar și prin siguranța pe care i-a oferit-o scaunul special de copii pentru mașină, fata de 6 ani s-a ales cu doar câteva răni ușoare. În acest moment ea este la secția de terapie intensivă, iar starea ei este stabilă, conform directorului medical, Alina Neacșu de la spitalul Brăila

Este internată în secția de terapie intensivă cu traumatism toracic, fractură costală C2, luxație de șold stânga, în acest moment se află în stare stabilă, conștient și cooperant, a spus Dr. Alina Neacșu.

În paralel, șoferul care a cauzat tragedia nu a știut să spună anchetatorilor cum a ajuns pe contrasens. În trecut a avut permisul suspendat deoarece a condus sub influența alcoolului, iar luna trecută s-a răsturnat cu mașina pe același drum național.

