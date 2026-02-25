Acasă » Știri » Florin Prunea a băgat mâna adânc în buzunar după Desafio: Aventura. Pe ce a cheltuit 40.000 de euro dintr-un foc!

De: Anca Chihaie 25/02/2026 | 10:40
Florin Prunea. Foto: captură social media

Participarea la reality show-ul de aventură a avut efecte care depășesc zona experiențelor televizate pentru Florin Prunea. Fostul portar al Generației de Aur a făcut un pas vizibil spre o nouă etapă de imagine publică, investind o sumă considerabilă într-un proiect care îmbină estetica urbană, brandingul personal și planurile din zona industriei muzicale. Iată despre ce este vorba!

Emisiunea Desafio: Aventura, difuzată pe Pro TV, este un real succes. În cadrul concursului au intrat foarte mulți concurenți îndrăgiți de fani. Printre aceștia se numără și fostul portar al echipei Dinamo, Florin Prunea. El are vârsta de 57 de ani și a avut curajul să plece în Thailanda pentru emisiune.

După apariția sa în competiție, Prunea a intrat într-un proces accelerat de repoziționare mediatică. Interacțiunile și vizibilitatea dobândite în cadrul show-ului au deschis oportunități neașteptate, iar una dintre acestea s-a concretizat rapid într-o investiție de aproximativ 40.000 de euro. Suma a fost direcționată către transformarea completă a unui autoturism personal, gândit ca element central de imagine într-un concept artistic în curs de dezvoltare.

„Să vedeți ce album scot cu Ian! În primul rând, Girela, mașina mea, o să fie tunată, îți spun de acum. Bagă numai lumini și numai claxoane. Când merg pe stradă cu ea, zici că o să fie pom de Crăciun! O transform, nu am ce să fac. Știi cât costă transformarea ei? 40.000 de euro! Apoi, avem linie de haine. Dacă vedeți ce șapcă am… Am șapcă de șmecheri! Dar stai că îmi las părul lung… Păi, ori sunt trapper ori nu?”, a povestit Florin Prunea.

După experiența din competiție, Prunea a stabilit o colaborare cu artistul Ian, parteneriat care urmărește dezvoltarea unui proiect muzical și a unei identități de brand asociate. Prin această apariție, fostul sportiv a conturat o etapă nouă în parcursul său public, caracterizată prin diversificarea activităților și orientarea către industrii creative.

Acesta a mărturisit că în timpul emisiunii a legat prietenii, dar și-a făcut și rivali. Acesta spune că IAN este cel mai apropiat de el, iar cu Dumbo ține legătura și acum. Pe de altă parte, cu Alina Oprea, o altă concurentă a emisiunii, nu s-a înțeles atât de bine.

