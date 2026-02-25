Fiica unui celebru actor a fost găsită moartă în propria ei casă. Ce au descoperit medicii legiști la autopsie

Fiica actorului Martin Short, Katherine Short, a decedat la numai 42 de ani. Katherine a fost adoptată de Martin și de regretata sa soție, Nancy Dolman, cu care a fost căsătorit timp de 30 de ani și care a murit de cancer ovarian în 2010.

Vestea a fost confirmată chiar de familie, care a transmis un comunicat de presă în acest sens, notează PEOPLE.

„Cu profundă durere confirmăm trecerea în neființă a lui Katherine Hartley Short. Familia Short este devastată de această pierdere și solicită respectarea intimității în aceste momente. Katherine a fost iubită de toți și va fi ținută minte pentru lumina și bucuria pe care le-a adus în lume”, a transmis familia Short într-un comunicat.

O ambulanță și o autospecială de pompieri au ajuns luni seara, în jurul orei 18:40, la locuința din Hollywood Hills a tinerei, după un apel la 112. Paramedicii au constatat că aceasta s-a împușcat și au declarat decesul. În urma autopsiei, moartea acesteia a fost stabilită drept o sinucidere, a declarat medicul legist.

Katherine a fost adoptată de Martin și de regretata sa soție, Nancy Dolman, cu care a fost căsătorit timp de 30 de ani și care a murit de cancer ovarian în 2010. Cuplul a avut alți doi copii adoptați, Oliver Patrick, în vârstă de 39 de ani, și Henry Hayter, în vârstă de 36 de ani.

Katherine a lucrat într-un cabinet privat ca asistent și, de asemenea, cu jumătate de normă la clinica Amae Health, oferind servicii de asistență comunitară, grupuri de sprijin familial, sprijin reciproc și psihoterapie.

Ea a obținut o licență în psihologie și studii de sexualitate de gen de la Universitatea din New York în 2006 și un master în asistență socială de la Universitatea din California de Sud în 2010.

Katherine a rămas în mare parte departe de atenția publicului, dar a participat la câteva evenimente alături de tatăl ei de-a lungul anilor, inclusiv la petrecerea de după premiera filmului „The Producers” din 2003 și la petrecerea de la premiile Oscar organizată de Vanity Fair din februarie 2011, mai scrie sursa citată.

