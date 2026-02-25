Acasă » Știri » Câți bani a câștigat un șofer BOLT din București în 7 zile: 16-22 februarie 2026. Colegii lui au crezut că exagerează!

De: Anca Chihaie 25/02/2026 | 12:17
Un șofer care lucrează pe platforma Bolt în București a reușit să atragă atenția colegilor după ce și-a făcut publice încasările pe parcursul unei singure săptămâni. Potrivit statisticilor afișate în aplicație, șoferul a fost conectat 68 de ore și 20 de minute și a efectuat 193 de curse. Activitatea intensă s-a reflectat și în punctajul acumulat, acesta ajungând la 295 de puncte în perioada analizată.

Tot mai mulți oameni au început în ultima perioadă să folosească servicii precum Bolt și Uber, fie pentru a-și suplimenta veniturile, fie pentru flexibilitatea pe care o oferă aceste platforme. Mulți apreciază că pot alege singuri programul de lucru și că pot interacționa direct cu clienții, ceea ce face această formă de muncă tot mai atractivă, mai ales în orașele mari unde cererea pentru transport rapid și comod este în continuă creștere.

În perioada 16–22 februarie 2026, acesta a raportat câștiguri totale de 5.087,04 lei, o sumă pe care mulți șoferi au considerat-o greu de atins într-un interval atât de scurt.

Din totalul sumelor încasate, tariful net a fost de 4.549,04 lei, la care s-au adăugat 400 de lei din promoții. Cea mai profitabilă zi din intervalul respectiv a fost sâmbătă, când încasările au depășit nivelul zilnic obișnuit.

Un alt șofer care activează pe platforme a împărtășit recent câștigurile sale: într-o singură săptămână, el a realizat 145 de curse și a acumulat 4.400 RON, lucrând aproximativ 55 de ore.

Performanța a stârnit reacții mixte în rândul altor șoferi, unii considerând rezultatele impresionante, în timp ce alții au pus la îndoială realismul cifrelor.

„Chiar si cu promotia,tot ai rupt bravo!”, „Nu mai știți din ce să faceți pomană”, „Nu mai postați de ăstea ,miticilor !!!”, „ 3500:56 ore lucrate=ai 62 de lei pe oră. Cred că e fake poza te ajută ia faci astea”, „Da ce promoții ai avut de 900 lei?”, sunt puținele dintre comentarii.

