ANM anunță vreme severă. Ninsorile și lapovița continuă în aceste zone

De: Anca Chihaie 25/02/2026 | 13:00
Meteorologii au emis o nouă informare privind condițiile meteo, care vizează aproape întreaga țară, avertizând că zilele următoare vor fi marcate de precipitații, intensificări ale vântului și, în zonele montane, de viscol puternic și ninsori semnificative. Ploile și ninsoarea vor afecta în mod special regiunile nordice, centrale, estice și sud-estice, în timp ce zonele montane vor fi cele mai expuse la fenomene severe.

Pe întreaga perioadă a avertizărilor, autoritățile recomandă prudență pe drumuri, atenție sporită în zonele montane și evitarea deplasărilor inutile în regiunile afectate de viscol și ninsoare. Condițiile meteo vor fi deosebit de periculoase pentru transportul rutier și pentru activitățile în aer liber, iar stratul de zăpadă nou depus poate crea dificultăți în circulație.

În Maramureș și Carpații Meridionali, precipitațiile sub formă de ninsoare vor fi consistente, iar stratul de zăpadă va fi neregulat, cu depuneri de 10 până la 15 centimetri, în funcție de altitudine și expunere. În Transilvania și Moldova, ninsorile vor domina pe parcursul zilei, iar în Dobrogea și Muntenia, precipitațiile vor fi mixte până seara, urmând ca pe timpul nopții să fie predominant ninsoare. În anumite zone, există risc de polei sau ghețuș, care pot crea condiții periculoase pe drumurile publice.

Vântul va avea intensificări semnificative, în special în zonele montane, unde se vor înregistra rafale de 70 până la 85 km/h, iar pe crestele cele mai înalte vitezele vor depăși 90 km/h, generând viscol și reducând vizibilitatea drastic. Temporar, intensificări ale vântului vor fi resimțite și în estul, sud-vestul și local în centrul țării, cu viteze de 45 până la 55 km/h.

Pentru ziua de miercuri, între orele 10:00 și 20:00, este valabil un Cod galben în Carpații Meridionali, Carpații Occidentali și de Curbură. În aceste regiuni, vântul va avea rafale de 70 până la 85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă, iar vizibilitatea va fi sub 100 de metri. La altitudini mai mari de 1500 de metri, în aceleași zone, se aplică Cod portocaliu, cu rafale care pot ajunge între 80 și 110 km/h, iar vizibilitatea scade sub 50 de metri.

În aceeași zi, un alt Cod galben vizează cea mai mare parte a Moldovei, local Transilvania, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și nordul Dobrogei, unde vântul va prezenta intensificări de 50 până la 70 km/h. Un nou Cod galben va intra în vigoare miercuri seara, la ora 20:00, pentru Carpații Meridionali și parțial Carpații de Curbură, fiind valabil până joi dimineața, cu rafale de 70 până la 85 km/h, viscol și troienire de zăpadă, vizibilitatea scăzând sub 100 de metri. În aceleași zone montane, la altitudini de peste 1500 de metri, se va menține Codul portocaliu, cu rafale de 80 până la 110 km/h și vizibilitate redusă sub 50 de metri.

În municipiul București, prognoza meteo pentru perioada menționată indică temperaturi apropiate de mediile climatologice ale acestei perioade a anului. Valorile maxime se vor situa în jurul a 7 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la -2 grade. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, urmând ca pe timpul nopții să se înnoreze, iar precipitațiile mixte vor favoriza apariția poleiului. În noaptea de miercuri spre joi, ninsorile slabe vor fi predominante, iar vântul va sufla slab și moderat. În intervalul 25 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00, pentru București nu sunt emise avertizări meteorologice sau mesaje de atenționare.

