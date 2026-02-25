Acasă » Exclusiv » Durerea nu s-a stins la doi ani de la moartea Mioarei Roman! Catinca Zilahy, mărturisiri sfâșietoare despre noaptea în care a aflat că mama ei a murit

Durerea nu s-a stins la doi ani de la moartea Mioarei Roman! Catinca Zilahy, mărturisiri sfâșietoare despre noaptea în care a aflat că mama ei a murit

De: Georgiana Ionita 25/02/2026 | 13:55
Durerea nu s-a stins la doi ani de la moartea Mioarei Roman! Catinca Zilahy, mărturisiri sfâșietoare despre noaptea în care a aflat că mama ei a murit
Au trecut doi ani de când Mioara Roman s-a stins din viață, după o perioadă dificilă petrecută într-un centru privat de îngrijire, unde fusese internată în ultima parte a vieții.  În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Catinca Zilahy vorbește despre  momentul în care a aflat vestea morții mamei sale și despre cea mai importantă lecție primită de la aceasta. 

Pe 23 februarie s-au împlinit doi ani de la moartea Mioarei Roman, fosta soție a lui Petre Roman și mama Oanei și a Catincăi. Fostă profesoară de limbi străine și o prezență discretă, dar constantă în spațiul public de-a lungul deceniilor, Mioara Roman s-a stins din viață în 2024, după o perioadă dificilă marcată de probleme de sănătate, petrecută într-un centru privat de îngrijire unde fusese internată în ultimele luni.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Catinca  Zilahy vorbește despre felul în care a trăit această zi încărcată emoțional și despre momentul care o urmărește și astăzi: ora la care a fost anunțată că mama ei a murit. Spune că noaptea în care a primit vestea a rămas întipărită în memorie, iar acum, la doi ani distanță, nu a putut dormi în noaptea de 23 februarie, din acest motiv.

„În primul rând, n-am prea dormit noaptea aceea. Probabil pentru că am rămas cu triggerul pentru că am fost anunțată în timpul nopții. Așa că trezitul acela la 3 dimineața, teama să nu se mai întâmple ceva rău. Ieri n-am făcut nimic special. N-am ieșit din casă, mi-am făcut de lucru. Am gătit, am făcut lucruri de genul. Mă gândesc la ea mereu, pentru că acum ea a rămas în amintirea noastră. Calina o pomenește foarte des. Tot timpul își aduce aminte de lucruri legate de ea, de ce a învățat de la ea, de ce a făcut cu ea.”, a declarat Catinca pentru CANCAN.RO.

Catinca spune că cea mai importantă lecție lăsată de mama ei este demnitatea, o caracteristică pe care Mioara Roman nu a pierdut-o nicio clipă, in nicio etapă a vieții sale.

„Demnitatea. Demnitatea cu care a făcut față tuturor situațiilor.”

Lecția pe care ar vrea să i-o dea mai departe fiicei sale, Calina

Mamă la rândul ei, ea spune că, dacă ar fi să-i transmită o lecție fiicei sale, ar fi aceea a autenticității, să rămână loială propriilor principii.

„Să fie loială principiilor ei. Să nu se lase influențată. Știu că asta vine cu un cost, dar eu zic că, pe termen lung, merită.”

Calina și Catinca Roman. sursă foto: Antena 1

Fiica vedetei, Calina Dumitrescu, s-a aflat în centrul mai multor controverse, în ultima vreme,  despre care CANCAN.RO a relatat pe larg. Situația tinerei a fost discutată recent chiar de Catinca Roman în emisiunea „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO.

Regimul alimentar nu a mai fost suficient

Diagnosticată de ani buni cu tiroidită autoimună Hashimoto, vedeta a reușit, până recent, să țină sub control afecțiunea prin regim alimentar. Însă medicii au decis că acest lucru nu mai este suficient și au trecut-o pe tratament medicamentos.

„În ultima lună mi-am luat o pauză, o lună sabatică, pentru că nu m-am simțit prea bine. Am avut probleme cu tiroida și am simțit că am nevoie de odihnă. Am Hashimoto. Până acum n-a fost nevoie de medicamente, dar probabil că și vârsta și mai multe, m-am simțit rău de tot în ultimul an și am mers la doctor. Am început să iau tratament medicamentos.. Am ținut regim alimentar. Nu am voie să mănânc lucruri care duc la inflamații. Țin și fasting, deși a trebuit să îl adaptez, pentru că nu e foarte potrivit pentru Hashimoto. Am reușit să ajustez lucrurile.”, a mai spus vedeta.

×