Mihai Onilă este în doliu, la 10 ani de când i-a murit fiica: „Dragobetele a hotărât să-l ducă în lumea Spiritelor”

De: Anca Chihaie 25/02/2026 | 14:40
Luni, 24 februarie, muzicianul și fostul membru al trupei AXXA, Mihai Onilă, a anunțat pierderea tatălui său, care s-a stins la vârsta de 85 de ani, la doar câteva zile de Dragobete. Evenimentul marchează un moment dureros pentru artist, care se confruntă cu a doua mare pierdere din viața sa personală, după decesul fiicei sale, survenit în urmă cu aproape un deceniu.

Familia lui Mihai Onilă a trecut printr-o tragedie profundă în iarna anului 2016, când fiica artistului, Ioana Emily Hope, a murit la doar 9 ani. Diagnosticul a fost unul extrem de grav: medicii au descoperit o tumoare cerebrală inoperabilă, iar perioada de supraviețuire estimată era de aproximativ șase luni. Această pierdere a lăsat o urmă adâncă în viața lui Mihai Onilă și a familiei sale, iar suferința a fost resimțită pe termen lung.

Tatăl lui Mihai Onilă a murit

La aproape zece ani de la decesul fiicei, moartea tatălui său readuce în prim-plan emoțiile complexe ale artistului. Pierderea tatălui său, survenită chiar de Dragobete, o sărbătoare dedicată iubirii în tradiția românească, capătă o semnificație simbolică pentru familie. Evenimentul a fost marcat prin recunoașterea trecerii tatălui într-o „lume a spiritelor”, sugerând o viziune mai spirituală asupra vieții și a morții.

„Drum lin în lumină, tata! Astăzi, Dragobetele a hotărât să-l ducă în lumea spiritelor pe tatăl meu, la frumoasa vârstă de aproape 86 de ani, iar noi ne mâhnim ca oameni, dar ne bucurăm ca spirite, că încă unul dintre spirite s-a reîntors acasă, locul de unde se coboară spiritele în trup! Pace și lumină!”, a scris Mihai Onilă, pe Facebook.

Fiica artistului, Ioana Emily Hope, a fost diagnosticată cu o tumoare cerebrală inoperabilă, ceea ce a însemnat pentru familia Onilă un șoc de proporții. În ciuda încercărilor medicilor de a-i oferi tratamente paliative și susținere, copila a pierdut lupta cu boala la o vârstă foarte fragedă. Această pierdere a avut un impact profund asupra lui Mihai și a soției sale, Adriana Onilă, iar de atunci, familia a încercat să găsească modalități de a face față durerii și de a păstra amintirea fiicei lor vie.

