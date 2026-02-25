Cât au ajuns să coste meditațiile în 2026. Cât costă pregătirea cu un profesor universitar

În mai toate orașele din țară, meditațiile costă și, de cele mai multe ori, nu sunt ieftine. Cu toate astea, un oraș din România oferă cursuri gratuite. Norocoșii care primesc îndrumare fără bani sunt viitorii studenți de la Medicină.

Tinerii care dau admiterea la Medicină primesc gratuit cursuri de pregătire. Dacă în alte orașe costul pentru meditații la aceeași specializare poate ajunge și la 300 de lei pe oră, județul Iași este singurul din țară care le oferă gratuit.

La Iași, 100 de liceeni participă săptămânal la cursuri de anatomie și chimie. Ei învață direct din băncile facultății la care vor să dea admitere. Locurile pentru astfel de cursuri de pregătire se epuizează rapid, mai ales că este singurul loc în care pot învăța gratuit.

Iași își pregătește viitorii studenți la Medicină

Facultatea de Medicină și Farmacie din Iași ține încă din luna octombrie a anului trecut aceste meditații. Sutele de elevi care vin aici să se pregătească au șanse foarte mari să devină cei mai buni studenți, deoarece profesorii care îi instruiesc sunt chiar cei care concep subiectele de admitere.

Înscrierile se fac în fiecare zi de luni, iar locurile sunt limitate. La cursurile de anatomie există doar 100 de locuri. La chimie, în schimb, locurile sunt mai puține: 90 la număr. Din cauza numărului foarte mare de elevi care vor să participe, locurile se ocupă imediat.

„De fiecare dată, încercăm să le oferim toate explicațiile necesare pentru a ne face înțeleși și pentru a le oferi sprijin suplimentar”, a declarat Cristian Stan, profesor universitar.

O altă profesoară a explicat că vrea să dea șansa de a învăța gratuit și elevilor care provin din alte medii.

„Dorim să le dăm o șansă tuturor candidaților proveniți din diferite medii”, a spus decanul Facultății de Farmacie, Lenuța Profite.

Cât costă meditațiile cu profesorii universitari

Mulți părinți aleg pentru copiii lor meditațiile private. O ședință poate costa de la 100 la 300 de lei, mai ales dacă este susținută de un profesor universitar. Pentru cei care nu au acești bani, își pot trimite copiii la Facultatea de Medicină și Farmacie din Iași. Aici, cursurile gratuite se fac deja de trei ani.

