Acasă » Știri » Cât au ajuns să coste meditațiile în 2026. Cât costă pregătirea cu un profesor universitar

Cât au ajuns să coste meditațiile în 2026. Cât costă pregătirea cu un profesor universitar

De: Denisa Crăciun 25/02/2026 | 15:05
Cât au ajuns să coste meditațiile în 2026. Cât costă pregătirea cu un profesor universitar
Meditații medicină

În mai toate orașele din țară, meditațiile costă și, de cele mai multe ori, nu sunt ieftine. Cu toate astea, un oraș din România oferă cursuri gratuite. Norocoșii care primesc îndrumare fără bani sunt viitorii studenți de la Medicină.

Tinerii care dau admiterea la Medicină primesc gratuit cursuri de pregătire. Dacă în alte orașe costul pentru meditații la aceeași specializare poate ajunge și la 300 de lei pe oră, județul Iași este singurul din țară care le oferă gratuit.

La Iași, 100 de liceeni participă săptămânal la cursuri de anatomie și chimie. Ei învață direct din băncile facultății la care vor să dea admitere. Locurile pentru astfel de cursuri de pregătire se epuizează rapid, mai ales că este singurul loc în care pot învăța gratuit.

Iași își pregătește viitorii studenți la Medicină

Meditații medicină
Meditații medicină

Facultatea de Medicină și Farmacie din Iași ține încă din luna octombrie a anului trecut aceste meditații. Sutele de elevi care vin aici să se pregătească au șanse foarte mari să devină cei mai buni studenți, deoarece profesorii care îi instruiesc sunt chiar cei care concep subiectele de admitere.

Înscrierile se fac în fiecare zi de luni, iar locurile sunt limitate. La cursurile de anatomie există doar 100 de locuri. La chimie, în schimb, locurile sunt mai puține: 90 la număr. Din cauza numărului foarte mare de elevi care vor să participe, locurile se ocupă imediat.

„De fiecare dată, încercăm să le oferim toate explicațiile necesare pentru a ne face înțeleși și pentru a le oferi sprijin suplimentar”, a declarat Cristian Stan, profesor universitar.

O altă profesoară a explicat că vrea să dea șansa de a învăța gratuit și elevilor care provin din alte medii.

„Dorim să le dăm o șansă tuturor candidaților proveniți din diferite medii”, a spus decanul Facultății de Farmacie, Lenuța Profite.

Cât costă meditațiile cu profesorii universitari

Mulți părinți aleg pentru copiii lor meditațiile private. O ședință poate costa de la 100 la 300 de lei, mai ales dacă este susținută de un profesor universitar. Pentru cei care nu au acești bani, își pot trimite copiii la Facultatea de Medicină și Farmacie din Iași. Aici, cursurile gratuite se fac deja de trei ani.

VEZI ȘI: Elevii din România care nu mai fac școală vinerea! Decizia bizară a intrat deja în vigoare

Diploma care îți garanta un loc de muncă bine plătit în trecut, astăzi te poate lăsa fără job

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce se întâmplă cu ucigașul baschetbalistului american Chauncey Hardy, la 15 ani de când i-a luat viața. Tribunalul a luat decizia finală
Știri
Ce se întâmplă cu ucigașul baschetbalistului american Chauncey Hardy, la 15 ani de când i-a luat viața. Tribunalul…
Mihai Onilă este în doliu, la 10 ani de când i-a murit fiica: „Dragobetele a hotărât să-l ducă în lumea Spiritelor”
Știri
Mihai Onilă este în doliu, la 10 ani de când i-a murit fiica: „Dragobetele a hotărât să-l ducă…
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Mediafax
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat...
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Gandul.ro
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Adevarul
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe...
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal găsit de edili pentru a nu tăia posturi
Digi24
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul...
UNJR îi cere președintelui Nicușor Dan să retrimită în Parlament legea privind pensiile magistraților. Acuzații pentru premierul Ilie Bolojan
Mediafax
UNJR îi cere președintelui Nicușor Dan să retrimită în Parlament legea privind pensiile...
Parteneri
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
Click.ro
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei...
Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două săptămâni: Poliția a găsit rămășițe umane
Digi 24
Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două...
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
Promotor.ro
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Actriță faimoasă, la un pas de faliment: „Am fost șomeră 10 luni”
go4it.ro
Actriță faimoasă, la un pas de faliment: „Am fost șomeră 10 luni”
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Gandul.ro
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
(P) Ce cadouri le aduce adulților Iepurașul? Idei potrivite de Paști
(P) Ce cadouri le aduce adulților Iepurașul? Idei potrivite de Paști
(P) De ce vorbește toată lumea despre implantul de păr pentru femei care arată “natural” și ...
(P) De ce vorbește toată lumea despre implantul de păr pentru femei care arată “natural” și ce preț are?
Ce se întâmplă cu ucigașul baschetbalistului american Chauncey Hardy, la 15 ani de când i-a luat ...
Ce se întâmplă cu ucigașul baschetbalistului american Chauncey Hardy, la 15 ani de când i-a luat viața. Tribunalul a luat decizia finală
Mihai Onilă este în doliu, la 10 ani de când i-a murit fiica: „Dragobetele a hotărât să-l ducă ...
Mihai Onilă este în doliu, la 10 ani de când i-a murit fiica: „Dragobetele a hotărât să-l ducă în lumea Spiritelor”
Cât costă un an de vechime la pensie în 2026. Cum se calculează
Cât costă un an de vechime la pensie în 2026. Cum se calculează
Durerea nu s-a stins la doi ani de la moartea Mioarei Roman! Catinca Zilahy, mărturisiri sfâșietoare ...
Durerea nu s-a stins la doi ani de la moartea Mioarei Roman! Catinca Zilahy, mărturisiri sfâșietoare despre noaptea în care a aflat că mama ei a murit
Vezi toate știrile
×