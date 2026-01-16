Acasă » Știri » Diploma care îți garanta un loc de muncă bine plătit în trecut, astăzi te poate lăsa fără job

Diploma care îți garanta un loc de muncă bine plătit în trecut, astăzi te poate lăsa fără job

De: Simona Tudorache 16/01/2026 | 15:10
Diploma care îți garanta un loc de muncă bine plătit în trecut, astăzi te poate lăsa fără job

Informatica nu mai garantează salarii mari și joburi stabile. Cândva un domeniul căutat, IT-ul este astăzi învins de inteligența artificială. Joburile sunt tot mai greu de dobândit, iar cei care lucrau într-o companie și păreau că au găsit locul ideal au surpriza să descopere că au fost concediați.

Concedierile din domeniul tehnologiei au cuprins întreaga industrie, aproape un sfert de milion de angajați din întreaga lume și-au pierdut locurile de muncă doar în 2025. În același timp, o nouă generație de startup-uri se dezvoltă rapid, cu echipe surprinzător de reduse.

Diploma în IT îți garanta un loc de muncă bine plătit

Spre sfârșitul anului trecut, Rashik Parmar a început să primească apeluri de la studenții care tocmai absolviseră și aveau o diplomă în informatică.

„Am primit apeluri de la câteva zeci de persoane care mi-au spus că se chinuie să obțină primul lor loc de muncă”, spune Parmar, un fost director executiv IBM, care face parte din consiliul consultativ al Școlii de Informatică a Universității din Leeds. „Mulți părinți m-au contactat la rândul lor. Am putut vedea ce piață dificilă se conturează”, povestește el, conform The Telegraph.

Mulți dintre acești tineri au ales informatica deoarece își doreau o carieră profitabilă pe viață, dar descoperă brusc că această convingere înrădăcinată este acum, dintr-o dată, desprinsă parcă din alt film.

Un sondaj realizat pe aproape 200.000 de britanici la 15 luni după absolvire, în 2022-2023, a constatat că absolvenții de informatică se confruntă cu șomajul mult mai mult decât cei care termină un alt gen de facultate.

Dacă știai programa, străzile erau pavate cu aur. Recent, acele zile amețitoare au început să devină amintire. Parmar vede în acest proces o „resetare semnificativă”, determinată de externalizarea în străinătate și automatizarea rapidă prin inteligență artificială. În acest context, informatica s-ar putea să nu mai fie domeniul în care aveai locul de muncă asigurat și recompense mari.

Joburile în IT, tot mai greu de găsit astăzi

După terminarea școlii, Joseph a început să lucreze în domeniul logisticii. Ghidat de sfaturile primite de la prietenii care deja lucrau în domeniu, a ales să studieze și informatica la o universitate din nordul Angliei.

La final, a aplicat pentru aproximativ 100 de posturi, dar a trecut în etapa următoare doar la două dintre ele „După tot efortul depus, nu am primit absolut niciun feedback cu privire la niciuna dintre aplicații, este descurajant”, mărturisește el. „Speram ca nota mea să mă ajute să ies în evidență, dar se pare că nu a fost cazul”, mai spune Joseph.

Foto: Pixabay

Ţara din Europa care angajează pe 6.118 euro pe lună! Acesta este salariul mediu

Salariu educatoare 2026. Cât câștigă în fiecare lună în funcție de experiență

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât de norocos ești în viață, de fapt, în funcție de zodia ta. Care sunt cei mai norocoși nativi: la bani și în dragoste
Știri
Cât de norocos ești în viață, de fapt, în funcție de zodia ta. Care sunt cei mai norocoși…
Refugiat ucrainean, obligat să returneze ajutorul de 72.000 de euro. A fost prins că are Porsche
Știri
Refugiat ucrainean, obligat să returneze ajutorul de 72.000 de euro. A fost prins că are Porsche
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
Gandul.ro
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a justificat comportamentul, după ce a fost „urecheat” de Cristi Chivu, în direct. Românul a fost călcat pe nervi
Adevarul
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a...
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
Digi 24
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi...
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Romtehnica solicită despăgubiri turcilor de la Otokar pentru întârzieri într-un contract cu vehicule 4×4
Promotor.ro
Romtehnica solicită despăgubiri turcilor de la Otokar pentru întârzieri într-un contract cu vehicule 4×4
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
iPhone Fold și iPhone 18 Pro vor fi mai rapide și mai eficiente decât modelele precedente
go4it.ro
iPhone Fold și iPhone 18 Pro vor fi mai rapide și mai eficiente decât modelele...
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
Gandul.ro
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mircea Bravo vrea să dea din nou lovitura: „Bunica s-ar trezi cu un milion de bitcoin pe card”
Mircea Bravo vrea să dea din nou lovitura: „Bunica s-ar trezi cu un milion de bitcoin pe card”
Cât de norocos ești în viață, de fapt, în funcție de zodia ta. Care sunt cei mai norocoși nativi: ...
Cât de norocos ești în viață, de fapt, în funcție de zodia ta. Care sunt cei mai norocoși nativi: la bani și în dragoste
Refugiat ucrainean, obligat să returneze ajutorul de 72.000 de euro. A fost prins că are Porsche
Refugiat ucrainean, obligat să returneze ajutorul de 72.000 de euro. A fost prins că are Porsche
Descinderi de amploare în casa unor suporteri FCSB. După aproape 2 luni, Poliția Română aplică ...
Descinderi de amploare în casa unor suporteri FCSB. După aproape 2 luni, Poliția Română aplică legea și îi rețin
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți depista femeia ascunsă în această poză. 99% renunță!
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți depista femeia ascunsă în această poză. 99% renunță!
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt. Marina Almășan a spus adevărul: ...
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt. Marina Almășan a spus adevărul: „Trebuie să-și asume și ‘riscurile’”
Vezi toate știrile
×