Diploma care îți garanta un loc de muncă bine plătit în trecut, astăzi te poate lăsa fără job

Informatica nu mai garantează salarii mari și joburi stabile. Cândva un domeniul căutat, IT-ul este astăzi învins de inteligența artificială. Joburile sunt tot mai greu de dobândit, iar cei care lucrau într-o companie și păreau că au găsit locul ideal au surpriza să descopere că au fost concediați.

Concedierile din domeniul tehnologiei au cuprins întreaga industrie, aproape un sfert de milion de angajați din întreaga lume și-au pierdut locurile de muncă doar în 2025. În același timp, o nouă generație de startup-uri se dezvoltă rapid, cu echipe surprinzător de reduse.

Diploma în IT îți garanta un loc de muncă bine plătit

Spre sfârșitul anului trecut, Rashik Parmar a început să primească apeluri de la studenții care tocmai absolviseră și aveau o diplomă în informatică.

„Am primit apeluri de la câteva zeci de persoane care mi-au spus că se chinuie să obțină primul lor loc de muncă”, spune Parmar, un fost director executiv IBM, care face parte din consiliul consultativ al Școlii de Informatică a Universității din Leeds. „Mulți părinți m-au contactat la rândul lor. Am putut vedea ce piață dificilă se conturează”, povestește el, conform The Telegraph.

Mulți dintre acești tineri au ales informatica deoarece își doreau o carieră profitabilă pe viață, dar descoperă brusc că această convingere înrădăcinată este acum, dintr-o dată, desprinsă parcă din alt film.

Un sondaj realizat pe aproape 200.000 de britanici la 15 luni după absolvire, în 2022-2023, a constatat că absolvenții de informatică se confruntă cu șomajul mult mai mult decât cei care termină un alt gen de facultate.

Dacă știai programa, străzile erau pavate cu aur. Recent, acele zile amețitoare au început să devină amintire. Parmar vede în acest proces o „resetare semnificativă”, determinată de externalizarea în străinătate și automatizarea rapidă prin inteligență artificială. În acest context, informatica s-ar putea să nu mai fie domeniul în care aveai locul de muncă asigurat și recompense mari.

Joburile în IT, tot mai greu de găsit astăzi

După terminarea școlii, Joseph a început să lucreze în domeniul logisticii. Ghidat de sfaturile primite de la prietenii care deja lucrau în domeniu, a ales să studieze și informatica la o universitate din nordul Angliei.

La final, a aplicat pentru aproximativ 100 de posturi, dar a trecut în etapa următoare doar la două dintre ele „După tot efortul depus, nu am primit absolut niciun feedback cu privire la niciuna dintre aplicații, este descurajant”, mărturisește el. „Speram ca nota mea să mă ajute să ies în evidență, dar se pare că nu a fost cazul”, mai spune Joseph.

Foto: Pixabay

