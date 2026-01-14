Salariu educatoare 2026. Cât câștigă în fiecare lună în funcție de experiență

Salariul unei educatoare diferă la privat și la stat. Suma primită depinde de vechime și de cele trei grade didactice. În mediul privat, salariile medii se încadrează între 4.000 -4.500 lei. La stat, sumele de bază, stabilite prin lege, sunt mai mari (de exemplu, 42.180 lei pentru definitiv, dar acestea sunt baza brută, cu sporuri și indemnizații de 10% pentru educatoare).

Astfel, o educatoare poate avea un venit mediu de 4.000 – 4.500 lei net/lună, dar poate ajunge până la 5.500 lei. Cele care au o experiență mare, dar activează în privat de mai mulți ani pot obține până la 9.000 lei, în funcție de responsabilități și unitatea unde figurează.

Diferențe există și între directorii de grădiniță și cei de școală sau de liceu. Directorul unei grădinițe private poate obține 10.000 de lei pe lună, iar cei care conduc școli sau licee au șanse să obțină 15.000 de lei.

„Într-un context cu multă incertitudine și multe nemulțumiri în sectorul public de învățământ, zona privată se conturează tot mai mult ca o opțiune, deși numărul de joburi disponibile nu este nici pe departe comparabil cu cel din domenii precum retail, call center/ BPO ori industria alimentară, iar locurile de muncă propuse se adresează în special candidaților din orașele mari și medii. Învățământul privat, atât cel preșcolar, cât și cel școlar, este foarte timid dezvoltat sau chiar inexistent în urbanul mic sau în mediul rural”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs.

Salariile cele mai mari sunt în București

În București sunt cele mai mari salarii și se găsesc și cele mai multe joburi. Altfel, o educatoare are de unde alege. În orașele mici, situația se schimbă, oamenii au un venit cu circa 25 la sută mai mic.

Salariul minim pentru această poziție în Bucureşti este 944 de euro. Salariile variază în funcție de anii de experiență și de nivelul de studii. O educatoare câștigă aproximativ 5,9 de euro pe oră. Această cifră variază însă în funcție de experiența pe care o are și de aptitudini. Conform cercetărilor, o educatoare poate obține până la 11.328 de euro pe an.

