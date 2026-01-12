Salariu vatman 2026. Cât câștigă cu tot cu sporuri și tichete de masă

Profesia de vatman este una esențială pentru o funcționare bună a transportului public din orașele mari. Salariul acestora poate varia în funcție de oraș, compania de transport public, nivelul experiență și vechime. Cât câștigă un vatman în zilele noastre? Toate detaliile în articol.

Un alt factor important în suma finală este reprezentat de numărul de ore suplimentare sau de noapte lucrate. În 2026, salariul unui vatman ajunge în medie la o sumă net cuprinsă între 4.000 – 7.000 de lei. La acestea se adaugă sporuri și tichete de masă.

Ce salariu are un vatman în anul 2026

În orașe mari precm București, salariul de bază brut pornește de la aproximativ 3.380 – 3.700 lei, la care se adaugă sporuri de vechime (7%-32%), sporuri de dificultate și beneficii conform contractului colectiv de muncă. Astfel, venitul net real depășește adesea 5.000 de lei pentru cei cu experiență și care fac ore suplimentare. Mai mult, vatmanii beneficiază de avantaje precum asigurări de sănătate sau concedii de odihnă plătite.

Dacă vrei să te faci vatman, trebuie să știi următoarele lucruri. În primul rând, trebuie să urmezi o serie de pași care implică educație și formare profesională. Procesul de calificare este strict și implică responsabilități mari legate de siguranța călătorilor și a traficului.

În primul rând, este important să ai cel puțin studii medii absolvite, adică un liceu sau o școală profesională. Mai apoi, trebuie să primești un certificat de calificare. Cum? Urmezi un curs de formare pentru vatmani. Acesta poate fi oferit de școli acreditate sau de companii de transport public. În cadrul cursurilor se învață reglementări de circulație, mecanica vehiculelor de transport, siguranța rutieră și pregătirea practică.

