Cât câștigă un angajat la deszăpezire în 2026. Sporurile cresc semnificativ iarna

Odată cu venirea iernii, angajații care se ocupă de deszăpedirea urbană, în condiții dificile și în regim de urgență, statul oferă un salariu mai mare decât cel minim brut pe economie. Veniturile sunt calcultate în funcție de nivelul de calificare și de responsabilitatea postului. Iată despre ce este vorba!

Deszăpezirea în 2026 este una dintre cele mai solicitante și dificile activități din sectorul serviciilor publice. Pentru că prestează o munca pe drumuri, în condiții meteo grele, ger, viscol, ore nocturne, uneori în afara orelor de program, izolare, salariații din acest sector sunt răsplătiți prin stabilitate financiară și sporuri.

Cât câștigă un salariat de la deszăpezire în 2026

De asemenea, salariul diferă în fucție de experiență, condiții, angajator (CNADNR/DRDP, firme private sau primării) și tipul de muncă (șoferi, cei care lucrează pe utilaje, muncitor manuali). Operatorii de utilaje grele (șoferi de lame, autofreze sau utilaje de împrăștiat materialul antiderapant) câștigă cel mai mult. Veniturile sunt cuprinse între 64.500 – 66.500 de lei/ an, bani care nu inclus sporurile de sezon.

Muncitorii care se ocupă de curățarea drumurilor, trotuarelor și a zonelor urbane primesc un salariu mai mic, însă acesta poate crește în perioada cu ninsori abundente. În cazul unui anotip rece cu ninsori abundente, un muncitor cu experiență poate ajunge să câștige aproximativ 69.000 de lei brut/ an.

De asemenea, conform Codului Muncii, aceste categorii de angajați beneficiază de sporuri pentru condiții grele sau vătămătoare (între 7% și 15% din salariul de bază), spor de noapte (pentru munca prestată în intervalul orar 22:00 și 06:00) care aduce un plus de 25% pentru orele lucrate și plata orelor suplimentare (în weekend sau în zilele de sărbătoare legală).

Salariu asistentă medicală 2026. Cât câștigă în România în comparație cu alte țări

Directoarea care a golit conturile firmei farmaceutice și a cheltuit banii pe bijuterii și genți, amenințată de soț: ”Ai furat milioane! Trebuie să-ți tragi ponoasele”