Directoarea care a golit conturile firmei farmaceutice și a cheltuit banii pe bijuterii și genți, amenințată de soț: ”Ai furat milioane! Trebuie să-ți tragi ponoasele”

CANCAN.RO publică, în exclusivitate, stenogramele explozive din dosarul care zguduie o mare companie farmaceutică. Gabriela Dragomirescu (54 de ani), fosta directoare economică, este acuzată că ar fi delapidat aproape 6 milioane de euro, bani pe care i-a cheltuit pe genți, bijuterii și blănuri de lux și nu numai. În interceptări halucinante, soțul o ceartă fără menajamente, reproșându-i că „a furat milioane” și că trebuie să economisească bani pentru avocat!

Frauda a ieșit la iveală după ce a fost denunțată de unul dintre managerii companiei farmaceutice, care a observat transferuri uriașe către o firmă cu care multinaționala nu mai făcea afaceri. Ulterior, un control detaliat a scos la iveală aproape o mie de tranzacții suspecte, în valoare totală de peste 32 de milioane de lei.

S-au descoperit cheltuieli halucinante după ce anchetatorii au interceptat convorbiri între Gabriela și soțul său. Într-una dintre discuții, femeia este certată fără menajamente pentru „milioane furate”.

Sotul: ”Da’ nu se poate face… Gândeste-te ce ai făcut! Da?! Ai stat 2 ani de zile bine mersi! Ai furat milioane! Le-ai delapidat la ăștia! Și eu ce vrei să fac acuma? Să mă arunc de la etaj că n-ai tu 1000 de lei să iei un aspirator? Ți-am zis că o să iei. Îți dau 4000 de lei, cumpăr pe firmă, dă-l naibii de aspirator! ####-i problema ta acuma? Aspiratoru’?.

Gabriela Dragomirescu: #### pentru felul cum ai reacționat acuma…

Soțul: Păi am reacționat, normal! Pentru că nu-i normal să te… că nu mai trage ăla, că s-au f… 2 garnituri, mă duc să dau 1000 de euro pe un aspirator! Poate am să dau mia asta de euro, dar nu mi se pare normală abordarea. Poate am 3, 5 milioane de euro în cont, dar nu-mi convine să mă duc să dau 1000 de euro că s-a stricat un c….. de… că nici nu s-a stricat, ai aruncat tu garniturile când puteam să mă duc cu el la service sau tu, și să-i spui, domne’, uite, asta, asta și puteau să-l facă. Mie asta nu-mi place! Te-ai obișnuit așa! #### este, tre’ să-ți tragi ponoasele dacă ai făcut, ce ai făcut. Acum, pe bune! Eu mă uit la bani, să știi că mă uit! Chiar dacă o să am sau n-o să avem, eu mă uit la bani. Așa sunt eu! Că mă gândesc pă viitor! Ce o să fie… ăia cu 4000 de lei salariu, o să aibă pensie 1200 de lei, nici nu știe dacă aceasta o să aibă pensie 1200 de lei…”, se arată în interceptările obținute în exclusivitate de CANCAN.RO.

”Întâi să scapi de beleaua asta și dup-aia avem ce vorbi”

Din convorbirile celor doi se mai constată că soțul femeii îi sugerează acesteia ca, în eventualitatea în care va rămâne fără bani, ”să vândă din bunuri” și să economisească pentru avocat ca să o scape de ”belea”.

Soțul: ”Păi da, asta nu înseamnă că n-o să ne gândim să facem ceva, că n-o să poți să stai așa. ##### poți să stai să trăiești bine mersi… să vinzi din alea, n-ai nicio problemă. Da’, tre’ să faci ceva, nu poți să stai așa.. la (n.l-neinteligibil). A trecut o săptămână, ####! Două săptămâni, ce vrei să faci? Ai și tu răbdare un pic, că nu poate face totu’ așa bătând din palme. E avocat de plată, dacă e cazul. Sunt altele, nu? Tu trebuie să te gândești la asta, nu la… că ci-o să fac eu… Întâi să scapi de beleaua asta și dup-aia avem ce vorbi. Nu eu am făcut-o! Trebuia…te-ai gândit bănuiesc, când ai făcut lucru’ ăsta! Ce o să urmeze sau ce o sa fie, că niciun om rațional la cap nu face așa…Ai că fac și dup-aia oi vedea ce o fi! Păi, asta este! Ți-ai asumat, asumă-ți până la capăt și gata! Ce atâta discutăm? Nu?! Eu așa zic!”.

Se pare că pasiunea pentru lux a Gabrielei Dragomirescu nu cunoaștea limite! Conform declarațiilor din dosar, fosta directoare economică făcea frecvent turul magazinelor exclusiviste din Dorobanți, achiziționând haine, genți și accesorii de mii de euro, toate plătite prin ordin de plată.

”Numita ###### ######-#########, administrator al SC ####### ####### #### SRL, a precizat că pe numita DRAGOMIRESCU CLAUDIA o cunoaște de aproximativ 3-4 ani, fiind clientă a magazinului ######## Cucinelli din București, ##### Dorobanților nr. 198. Aceasta venea destul de frecvent în magazin și achiziționa diverse produse vestimentare (haine, genți, rochii, pantofi, bluze, etc), pe care le achita numai cu ordin de plată, fiind de la 3.000-4.000 euro în sus”.

Printre alte achiziții făcute de fosta directoare se numără:

2 milioane de euro cheltuiți doar pe îmbrăcăminte, încălțăminte, bijuterii;

1.026.859,3 lei pentru veselă, statuete, vaze, sfeșnice, carafe, panouri cristal, cutii trabucuri, scrumiere, perne, lenjerii de pat, covor, bol cristal, inel etc.;

701.786,1 lei pentru mobilier și obiecte de decor;

244.479,16 lei pentru băuturi alcoolice de lux;

755.040 lei pentru bijuterii și parfumuri;

8.062.700,26 lei pentru ceasuri de lux și accesorii;

videoproiector de 23.499 lei și televizor de 20.000 lei;

o mochetă de 123.524 lei.

În fața anchetatorilor, fosta directoare susține că milioanele cheltuite pe haine, bijuterii și ceasuri ar fi fost… cadouri pentru medici, mai ales diabetologi și psihiatri.

Părțile vătămate în dosarul Gabrielei Dragomirescu au cerut blocarea tuturor bunurilor fostei directoare, pentru a recupera suma uriașă pe care aceasta este acuzată că ar fi delapidat-o: peste 32 de milioane de lei. Măsura vizează atât bunurile mobile, cât și imobilele inculpatei, până la acoperirea prejudiciului.

În Ajun de Crăciun, magistrații Tribunalului București au condamnat-o pe Gabriela Dragomirescu la 5 ani și 4 luni de închisoare pentru delapidare și fals informatic. Decizia instanței a fost atacată cu apel, care urmează să fie judecat.

Citește și: Cântărețul Mircea Rusu a primit 3 ani de închisoare cu executare, după ce a fost găsit vinovat în dosarul de delapidare

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.