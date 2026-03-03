A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: „Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect”

După plecarea lui Cătălin Măruță, șefii de la Pro TV au pus ochii pe actorul, modelul și culturistul profesionist Răzvan Ochea (30 de ani). Acesta se alătură unuia dintre cele mai lonvevive și de succes proiecte ale trustului din Pache Protopopescu.

Răzvan Ochea și-a făcut debutul în televiziune în anul 2022, odată cu participarea în emisiunea Mireasa, difuzată la Antena 1. Tot atunci, actorul a făcut parte din emisiunea „Splash, vedete la apă”, unde a ajuns până în finală, însă, din nefericire, a suferit o accidentare. În anul 2025, Răzvan Ochea a revenit pe micile ecrane în calitate de antrenor personal de fitness în cadrul mai multor rubrici TV.

Răzvan Ochea a semnat cu Pro TV

În actorie, Răzvan Ochea a debutat în anul 2024, în lungmetrajul Mentorii, regizat de Adrian Tapciuc. De asemenea, actorul și-a făcut debutul la Pro TV în sezonul 3 al serialului „Tătuțu”(difuzat pe platforma Voyo), alături de nume grele precum George Mihăiță, Codin Maticiuc, Șerban Pavlu și Alex Velea.

După ce primele două sezoane au fost lansate pe Voyo, în primăvara acestui an, „Tătuțu” va putea fi urmărit pe micile ecrane. Actorul îi va da viață lui Fane, un interlop apropiat de Laurențiu Achim, omul de încredere al lui Bebe Udrea, cunoscut drept „Măcelaru”.

„Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect. Sunt fan al acestui gen de seriale, pline de acțiune, în care binele se luptă cu răul, găștile de cartier încearcă să obțină supremația, iar forțele legii fac eforturi pentru a menține liniștea pe străzile orașului”, a declarat actorul.

După succesul înregistrat în serialul „Tătuțu”, Răzvan Ochea va continua colaborarea cu Pro TV și își va face debutul în „Lecții de viață”, cel mai longeviv serial al postului din Pacheprotopopescu. Producția este difuzată zilnic – de luni până vineri – de la ora 16:00, fiecare episod aducând în prim-plan povești inspirate din viața reală a oamenilor.

Ce salariu are Răzvan Ochea, antrenorul personal de fitness de la Mireasa. Nu o duce rău la Antena 1!

Fosta concurentă de la Mireasa, la un pas de suicid! Filmarea HALUCINANTĂ pe care a făcut-o, înainte să încerce să-și pună capăt zilelor