Acasă » Știri » A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: „Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect”

A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: „Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect”

De: Irina Vlad 03/03/2026 | 10:37
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: „Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect”
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: „Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect”

După plecarea lui Cătălin Măruță, șefii de la Pro TV au pus ochii pe actorul, modelul și culturistul profesionist Răzvan Ochea (30 de ani). Acesta se alătură unuia dintre cele mai lonvevive și de succes proiecte ale trustului din Pache Protopopescu. 

Răzvan Ochea și-a făcut debutul în televiziune în anul 2022, odată cu participarea în emisiunea Mireasa, difuzată la Antena 1. Tot atunci, actorul a făcut parte din emisiunea „Splash, vedete la apă”, unde a ajuns până în finală, însă, din nefericire, a suferit o accidentare. În anul 2025, Răzvan Ochea a revenit pe micile ecrane în calitate de antrenor personal de fitness în cadrul mai multor rubrici TV.

Răzvan Ochea, fost concurent la Mireasa Sursa foto: Facebook / Răzvan Ochea

Răzvan Ochea a semnat cu Pro TV

În actorie, Răzvan Ochea a debutat în anul 2024, în lungmetrajul Mentorii, regizat de Adrian Tapciuc. De asemenea, actorul și-a făcut debutul la Pro TV în sezonul 3 al serialului „Tătuțu”(difuzat pe platforma Voyo), alături de nume grele precum George Mihăiță, Codin Maticiuc, Șerban Pavlu și Alex Velea.

După ce primele două sezoane au fost lansate pe Voyo, în primăvara acestui an, „Tătuțu” va putea fi urmărit pe micile ecrane. Actorul îi va da viață lui Fane, un interlop apropiat de Laurențiu Achim, omul de încredere al lui Bebe Udrea, cunoscut drept „Măcelaru”.

„Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect. Sunt fan al acestui gen de seriale, pline de acțiune, în care binele se luptă cu răul, găștile de cartier încearcă să obțină supremația, iar forțele legii fac eforturi pentru a menține liniștea pe străzile orașului”, a declarat actorul.

După succesul înregistrat în serialul „Tătuțu”, Răzvan Ochea va continua colaborarea cu Pro TV și își va face debutul în „Lecții de viață”, cel mai longeviv serial al postului din Pacheprotopopescu. Producția este difuzată zilnic – de luni până vineri – de la ora 16:00, fiecare episod aducând în prim-plan povești inspirate din viața reală a oamenilor.

Ce salariu are Răzvan Ochea, antrenorul personal de fitness de la Mireasa. Nu o duce rău la Antena 1!

Fosta concurentă de la Mireasa, la un pas de suicid! Filmarea HALUCINANTĂ pe care a făcut-o, înainte să încerce să-și pună capăt zilelor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vedeta din România care e pregătită să se căsătorească: „E pentru prima oară când îmi trece prin cap serios”
Știri
Vedeta din România care e pregătită să se căsătorească: „E pentru prima oară când îmi trece prin cap…
Ce diferență de vârstă este între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică: „Relația noastră nu a fost influențată”
Știri
Ce diferență de vârstă este între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică: „Relația noastră nu a fost influențată”
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic....
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei Statelor Unite. Atuurile și dezavantajele forțelor militare în conflictul din Orientul Mijlociu
Gandul.ro
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite lucruri s-ar putea întâmpla”
Adevarul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment...
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
Digi24
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care...
Parteneri
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Click.ro
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a...
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Digi 24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu...
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Promotor.ro
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Scutul de la Deveselu și războiul din Orient: Va fi folosit sistemul de rachete?
go4it.ro
Scutul de la Deveselu și războiul din Orient: Va fi folosit sistemul de rachete?
Din ce este făcută coaja de ou?
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei Statelor Unite. Atuurile și dezavantajele forțelor militare în conflictul din Orientul Mijlociu
Gandul.ro
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vedeta din România care e pregătită să se căsătorească: „E pentru prima oară când îmi trece ...
Vedeta din România care e pregătită să se căsătorească: „E pentru prima oară când îmi trece prin cap serios”
Ce diferență de vârstă este între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică: „Relația noastră nu a ...
Ce diferență de vârstă este între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică: „Relația noastră nu a fost influențată”
Soția ayatollahului Ali Khamenei a murit. Ea fusese rănită în atacul care l-a ucis pe liderul suprem ...
Soția ayatollahului Ali Khamenei a murit. Ea fusese rănită în atacul care l-a ucis pe liderul suprem al Iranului
Românii din Israel s-au întors acasă! Susțin că nu au primit ajutor de la stat: „Ne-am expatriat ...
Românii din Israel s-au întors acasă! Susțin că nu au primit ajutor de la stat: „Ne-am expatriat noi singuri, pe banii noștri”
Cât costă noul iPhone 17e. Ce a îmbunățit Apple la ultimul model considerat „cel mai accesibil”
Cât costă noul iPhone 17e. Ce a îmbunățit Apple la ultimul model considerat „cel mai accesibil”
Doliu în televiziune! Un prezentator de 25 de ani a murit în timpul filmărilor: „Cea mai tragică zi”
Doliu în televiziune! Un prezentator de 25 de ani a murit în timpul filmărilor: „Cea mai tragică zi”
Vezi toate știrile
×