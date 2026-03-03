Acasă » Știri » Vedeta din România care e pregătită să se căsătorească: „E pentru prima oară când îmi trece prin cap serios”

De: Iancu Tatiana 03/03/2026 | 11:52
Flavia Mihășan, celebra dansatoare și fosta vecină de la Neatza, a spus că se gândește la nunta cu Andrei Ciobanu, comendiantul care a participat la iUmor. După relația de 5 ani cu fostul ei partener cu care nu a fost căsătorită, Marius Moldovan, care este și tatăl celor doi copii ai ei, Flavia visează la momentul în care va îmbrăca rochia de mireasă. Chiar dacă la început nu s-au afișat împreună, pe măsură ce relația a avansat cei doi au început să apară din ce în ce mai des în public. Recent, îndrăgostiții au fost într-o vacanță în Spania, alături de cei doi băieți ai fostei asistente TV.

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu au o relație serioasă și nu se mai feresc de ochii lumii! Este ușor să îți dai seama în ce punct important al poveștii de dragoste se află, pentru că Flavia a vorbit despre ultima vacanță în care cei patru au mers. Insulele Canare din Spania au fost martorele romantismului dintre cei doi, dar și gazdele aventurii la care au participat cu cei doi copii ai Flaviei.

Flavia Mihășan se gândește la căsătorie

Fosta prezentatoare de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a mărturisit care este relația dintre partenerul său și copii. A vorbit deschis despre cum Andrei Ciobanu este un munte de calmitate, dar și despre cum au primit cei mici vestea că în viața lor va exista un nou sprijin.

„Noi suntem împreună de ceva timp, iar, bineînțeles, cei mici știu și se bucură foarte tare. E o armonie și așa a fost de la început. Andrei are foarte multă răbdare cu ei, se joacă cu ei, le spune povești, se plimbă cu ei. Mai ales că sunt și băieți, s-au lipit foarte repede. Mai face și glume, mai are și talentul ăsta”, a zis Flavia.

SURSA FOTO: Flavia Mihășan / Instagram

Aceasta a menționat că răspunsul ar fi unul categoric afirmativ. A mai spus și că este sigură că Andrei o va cere de soție într-un context total neașteptat. Îl cunoaște foarte bine, iar, potrivit ei, momentul inedit s-ar putea întâmpla oricând și oriunde.

„Ar fi „DA” răspunsul, dar n-ar face lucrurile atât de previzibil el. Adică nu mă aștept la așa ceva. Mă aștept să fie, probabil, pe stradă, într-o marți, adică așa. Nu ar fi de ziua mea, de ziua lui, de Revelion, de Crăciun, într-o zi la care să mă aștept”, a mai adăugat aceasta

SURSA FOTO: Flavia Mihășan / Instagram

