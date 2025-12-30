Cutremur în televiziunea românească! Celebra prezentatoare TV pleacă, după 13 ani

Diana Bart (44 de ani), una dintre veteranele postului de televiziune Prima TV, plecă din familia care a găzduit-o timp de 13 ani. Noul an o va prinde implicată în noi proiecte profesionale.

Dian Bart, prezentatoarea știrilor Prima Tv, începe anul 2026 cu o serie de schimbări majore în carieră, marcând astfel primul transfer important din an. După ce CANCAN.RO a dezvăluit pentru prima dată planurile știristei – la începutul lunii decembrie – acum totul este limpede – vezi AICI.

Diana Bart pleacă de la Prima Tv după 13 ani

După ce ultimii 13 ani i-a petrecut la pupitrul știrilor de la Prima Tv, Diana Bart a confirmat plecarea de la postul de televiziune.

„Până pe 31 decembrie, sunt sub contract cu Prima TV. Anul Nou va veni cu o schimbare importantă pentru mine pe plan profesional. Deşi am lucrat 13 ani la Prima TV, am simţit că acum este momentul pentru mine să fac altceva”, a declarat Diana Bart pentru Paginademedia.ro.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Diana Bart ar urma să semneze cu Antena Stars. Diana Bart, în vârstă de 44 de ani, este una dintre cele mai longevive prezentatoare de la Prima TV, unde activează de 14 ani. A intrat în televiziune în 2006, când a lucrat la un post local din Brșov. Apoi a fost prezentator, reporter și corespondent al știrilor de la Pro TV (în perioada 2008 – 2012).

În 2013 s-a alăturat echipei de la Prima TV și a devenit cunoscută în postura de prezentatoare a emisiunilor mondene, de la „Focus Monden” la „Flash Monden”, ”Focus Magazin” și ”Click! Poftă Bună”

