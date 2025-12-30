Acasă » Știri » Cutremur în televiziunea românească! Celebra prezentatoare TV pleacă, după 13 ani

Cutremur în televiziunea românească! Celebra prezentatoare TV pleacă, după 13 ani

De: Irina Vlad 30/12/2025 | 11:09
Cutremur în televiziunea românească! Celebra prezentatoare TV pleacă, după 13 ani
Cutremur în televiziunea românească! Celebra prezentatoare TV pleacă, după 13 ani

Diana Bart (44 de ani), una dintre veteranele postului de televiziune Prima TV, plecă din familia care a găzduit-o timp de 13 ani. Noul an o va prinde implicată în noi proiecte profesionale. 

Dian Bart, prezentatoarea știrilor Prima Tv, începe anul 2026 cu o serie de schimbări majore în carieră, marcând astfel primul transfer important din an. După ce CANCAN.RO a dezvăluit pentru prima dată planurile știristei – la începutul lunii decembrie – acum totul este limpede – vezi AICI.

Diana Bart pleacă de la Prima Tv după 13 ani

După ce ultimii 13 ani i-a petrecut la pupitrul știrilor de la Prima Tv, Diana Bart a confirmat plecarea de la postul de televiziune.

„Până pe 31 decembrie, sunt sub contract cu Prima TV. Anul Nou va veni cu o schimbare importantă pentru mine pe plan profesional. Deşi am lucrat 13 ani la Prima TV, am simţit că acum este momentul pentru mine să fac altceva”, a declarat Diana Bart pentru Paginademedia.ro.

Diana Bart, foto Facebook
Diana Bart, foto Facebook

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Diana Bart ar urma să semneze cu Antena Stars. Diana Bart, în vârstă de 44 de ani, este una dintre cele mai longevive prezentatoare de la Prima TV, unde activează de 14 ani. A intrat în televiziune în 2006, când a lucrat la un post local din Brșov. Apoi a fost prezentator, reporter și corespondent al știrilor de la Pro TV (în perioada 2008 – 2012).

În 2013 s-a alăturat echipei de la Prima TV și a devenit cunoscută în postura de prezentatoare a emisiunilor mondene, de la „Focus Monden” la „Flash Monden”, ”Focus Magazin” și ”Click! Poftă Bună”

Transferul anului în televiziune! O prezentatoare celebră își caută job nou pe ascuns: „N-a suflat un cuvânt nimănui!”

TOP 30 dive care se descurcă și fără bărbați! Diana Munteanu, Flavia Mihășan și Roxana Vancea au renunțat la tocuri și s-au apucat de munca grea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Grav accident de circulație în București! O femeie a fost lovită pe trotuar
Știri
Grav accident de circulație în București! O femeie a fost lovită pe trotuar
Cea mai infidelă zodie din horoscop! Te va înșela în 2026 fără să stea pe gânduri
Știri
Cea mai infidelă zodie din horoscop! Te va înșela în 2026 fără să stea pe gânduri
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două zodii
Mediafax
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două...
Călin Georgescu, către Nicuşor Dan! „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat independent”
Gandul.ro
Călin Georgescu, către Nicuşor Dan! „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat...
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din...
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți”!
Adevarul
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu....
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități”
Digi24
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor...
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Mediafax
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Digi24
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și...
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
go4it.ro
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Călin Georgescu, către Nicuşor Dan! „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat independent”
Gandul.ro
Călin Georgescu, către Nicuşor Dan! „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat independent”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Grav accident de circulație în București! O femeie a fost lovită pe trotuar
Grav accident de circulație în București! O femeie a fost lovită pe trotuar
Cea mai infidelă zodie din horoscop! Te va înșela în 2026 fără să stea pe gânduri
Cea mai infidelă zodie din horoscop! Te va înșela în 2026 fără să stea pe gânduri
Ramona Olaru a acceptat să fie prietena cu beneficii a unui bărbat! Dezvăluiri fără perdea
Ramona Olaru a acceptat să fie prietena cu beneficii a unui bărbat! Dezvăluiri fără perdea
Alertele de vreme severă au fost prelungite! Mare atenție, români: nu ieșiți din case
Alertele de vreme severă au fost prelungite! Mare atenție, români: nu ieșiți din case
Gigi Becali, mutare surpriză la sfârșit de an. Patronul FCSB i-a cerut iertare lui Nicușor Dan
Gigi Becali, mutare surpriză la sfârșit de an. Patronul FCSB i-a cerut iertare lui Nicușor Dan
Cum va fi 2026, în funcție de cifra destinului? Adina și Oana Timofte, previziuni complete: ei sunt ...
Cum va fi 2026, în funcție de cifra destinului? Adina și Oana Timofte, previziuni complete: ei sunt norocoșii anului
Vezi toate știrile
×