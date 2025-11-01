TOP 30 dive care se descurcă și fără bărbați! Diana Munteanu, Flavia Mihășan și Roxana Vancea au renunțat la tocuri și s-au apucat de munca grea

CANCAN.RO revine în atenția dumneavoastră cu topul săptămânal cu care deja sunteți obișnuiți. Dacă până acum divele din clasamentul nostru ofereau priveliști care reușeau să ridice tensiunea în termometre de data aceasta nu e mai e pe ”dezbrăcatelea”! Vedetele noastre s-au pus serios pe treabă și au demonstrat că nu au nevoie de bărbați nici măcar atunci când vine vorba de munca grea.

Topul din acest weekend are în atenție nu mai puțin de 30 sexy vedete cărând, fără ajutor, plase, televizoare și chiar piese de mobilier. Așa da femei puternice. Iar imaginile la care au fost expuși trecătorii pot fi considerate o adevărată artă. Nu de alta, dar fetele se apleacă, fără remușcare, se întind și, în final, aruncă câte un zâmbet. Ceea ce e de admirat. Adică ce vrem să spunem este că frumoasele showbiz-ului fac treabă pline de entuziasm. Și n-ai fi zis că se încumetă să ridice greutăți și să-și pună în pericol manichiura. Dar iată că divele noastre ne surprind din nou.

De departe, cea la care nu ne-am fi așteptat niciodată să ridice singură măcar un pai este, bineînțeles, Bianca Drăgușanu. Blondina ne-a obișnuit încă de la primele sale apariții să fie în centrul atenției și tratată ca o prințesă, însă iată că și ea îi tratează la fel de bine pe alții. Cu siguranță nu mănâncă singură tot ce cară în plasele cu mâncare, având în vedere silueta perfectă pe care o afișează de fiecare dată. Vedeta a făcut plinul pentru mai mulți prieteni, ba chiar s-a oferit să preia comanda fără să aibă nimic de obiectat. Sigur au prins-o într-o zi bună! 🤣🤣🤣

Ele sunt puternicele showbiz-ului care nu au nevoie de ajutor

Dar să le înșiruim pe cele 30 de vedete care, de data asta, încearcă se se impună într-un mod total diferit: Gina Pistol, Alina Eremia, Bianca Drăgușanu, Alina Pușcaș, Iulia Vântur, Flavia Mihășan, Roxana Vancea, Emily Burghelea, Roxana Ilie, Cristina Ștefania, Anca Neașcu, Ianna, Diana Munteanu, Amna, Raluca Sandu, Brigitte, Anda Adam, Diana Bart, Andreea Popescu, Nadine, Jasmine, Andreea Moldovan, Crina Abrudan, Ana Morodan, Laurette, Alina Chivulescu, Livia Eftimie, Erika Isac, Ana Maria Mocanu, Daniela Crudu și Alexandra Stan.

